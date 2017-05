DGAP-News: GxP German Properties AG: Hauptversammlung genehmigt alle Tagesordnungspunkte und bereitet Weg für weiteres Wachstum

GxP German Properties AG: Hauptversammlung genehmigt alle Tagesordnungspunkte und bereitet Weg für weiteres Wachstum

- Agenda mit großer Mehrheit angenommen

- Beschluss zur Aktienzusammenlegung ermöglicht Fortsetzung des

Wachstumskurses

- Dr Sebastian Glock als unabhängiger Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat

gewählt

- Alle Beschlüsse wurden mit einer deutlichen Mehrheit von über 90 Prozent

getroffen

Berlin, den 18. Mai 2017 - Die GxP German Properties AG (ISIN: DE000A1YCNN8,

WKN: A1YCNN) gibt bekannt, dass auf der ordentlichen Hauptversammlung am 17.

Mai 2017 die von der Gesellschaft vorgelegten Beschlüsse mit großer Mehrheit

gebilligt wurden. Dabei wurde unter anderem Herr Dr. Sebastian Glock als

unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats gewählt und Herr Andreas Lewandowski

als Mitglied des Aufsichtsrats bestätigt. Zudem wurde die Sitzverlegung der

Gesellschaft von Berlin nach Frankfurt am Main beschlossen.

Die Beschlussvorlage zur Zusammenlegung von Aktien in einem Verhältnis von

acht zu eins wurde mit einer großen Mehrheit von 92,65 Prozent angenommen.

Es handelt sich um eine technische Maßnahme, um den Aktienkurs über den

gesetzlichen Mindestausgabebetrag von einem Euro anzuheben und damit künftig

Kapitalerhöhungen durchführen und weiter wachsen zu können. Der Wert der

Gesellschaft und die Höhe des Eigenkapitals bleiben durch die

Aktienzusammenlegung unverändert.

Die Hauptversammlung hat zudem einem Antrag auf Durchführung einer

Sonderprüfung insbesondere im Hinblick auf die Bar- und Sachkapitalerhöhung

im Geschäftsjahr 2016 zugestimmt. Die Gesellschaft begrüßt diesen Beschluss

zur Sonderprüfung.

Die Ergebnisse können auf der Internetseite der Gesellschaft unter

http://gxpag.com/investor-relations/hauptversammlung/ eingesehen werden.

GxP German Properties AG

Die GxP German Properties mit Sitz in Berlin konzentriert sich auf die

Akquisition, die Bestandhaltung und das Asset Management von Büro- und

Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Der Investitionsfokus umfasst

attraktive Gewerbeimmobilien in den Segmenten "Core+" und "Value add" in

Metropolregionen sowie ausgewählten mittelgroßen deutschen Städten. Die

Gesellschaft verfolgt die Strategie, durch aktives Bestandsmanagement

deutliche Wertsteigerungspotentiale zu heben und gleichzeitig nachhaltige

Mieterträge zu sichern. Sie greift hierfür auf ihre langjährige Erfahrung am

Immobilienmarkt und ein umfangreiches Netzwerk zurück.

Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.gxpag.com zu

erreichen.

Kontakte:

GxP German Properties AG Kirchhoff Consult AG

Europa Center 19. OG Herrengraben 1

Tauentzienstr. 9 20459 Hamburg

D-10789 Berlin

TEL: +49 (0)40 609 186 65

TEL: +49 (0)30 886 267 40 FAX: +49 (0)40 609 186 60

FAX: +49 (0)30 886 267 411 E-MAIL: gxp@kirchhoff.de

E-MAIL: info@gxpag.com

°