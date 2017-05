DGAP-News: IKB Deutsche Industriebank AG: IKB-Gruppe hat Annahmeerklärungen in Bezug auf 87,9 % der Capital Raising- und Hybrid Raising-Schuldverschreibungen...

IKB Deutsche Industriebank AG: IKB-Gruppe hat Annahmeerklärungen in Bezug auf 87,9 % der Capital Raising- und Hybrid Raising- Schuldverschreibungen erhalten

^

DGAP-News: IKB Deutsche Industriebank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

IKB Deutsche Industriebank AG: IKB-Gruppe hat Annahmeerklärungen in Bezug

auf 87,9 % der Capital Raising- und Hybrid Raising-Schuldverschreibungen

erhalten

12.05.2017 / 16:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG AN U.S. PERSONEN

(WIE IN REGULATION S UNTER DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS

GELTENDEN FASSUNG DEFINIERT) ODER PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

ODER UNTER EINER ADRESSE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN RECHTSORDNUNGEN,

IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE,

GEBIETSANSÄSSIG SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.

IKB-Gruppe hat Annahmeerklärungen in Bezug auf 87,9 % der Capital Raising-

und Hybrid Raising-Schuldverschreibungen erhalten

[Düsseldorf, 12. Mai 2017] Die IKB Lux Beteiligungen S.à r.l. hat ihr

Kaufangebot an die Inhaber der von der Capital Raising GmbH begebenen

Schuldverschreibungen (ISIN DE0007490724, "Capital Schuldverschreibungen")

und von der Hybrid Raising GmbH begebenen Schuldverschreibungen (ISIN

DE000A0AMCG6, "Hybrid Schuldverschreibungen") - zusammen die

"Schuldverschreibungen" - am 10. Mai 2017 beendet.

Die IKB Lux Beteiligungen S.à r.l. hat zum Fristende des Angebots per 10.

Mai 2017, 16.00 Uhr (MESZ), in Bezug auf ihr Kaufangebot insgesamt

Annahmeerklärungen in Höhe von 87,9 % der Schuldverschreibungen (im

Durchschnitt über alle Schuldverschreibungen gesamtbetrachtet) erhalten.

Sämtliche wirksam abgegebenen Annahmeerklärungen, die vor dem Fristende des

Angebots eingegangen sind, werden am 15. Mai 2017 abgewickelt. Das Angebot

wird nicht verlängert.

Dealer Manager

IKB Deutsche Industriebank AG

Wilhelm-Bötzkes-Straße 1

40474 Düsseldorf

Z. Hd.: Institutional Sales

E-Mail: institutionalsales@ikb.de

Tel.: +49 (0) 211 8221 8080 [IMAGE]

Tender Agent

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

London WC1H 8HA

Vereinigtes Königreich

Z. Hd.: Paul Kamminga

E-Mail: ikb@lucid-is.com

Tel: +44 (0) 20 7704 0880 [IMAGE]

Die IKB Lux Beteiligungen S.à r.l. ist eine Société à responsabilité limitée

mit Sitz in 21b, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum

Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg,

unter der Nummer B.125617 und mit einem Festkapital von 7.600.000 EUR. Die

Bieterin ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IKB AG.

Kontakt:

Dr. Jörg Chittka, Unternehmenskommunikation, Telefon: +49 (0) 211 8221-4349

[IMAGE];

Armin Baltzer, Unternehmenskommunikation, Telefon: +49 (0) 211 8221-6236

[IMAGE],

E-Mail: presse@ikb.de

Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit

Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.

---------------------------------------------------------------------------

12.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: IKB Deutsche Industriebank AG

Wilhelm-Bötzkes-Straße 1

40474 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)211 8221-4511

Fax: +49 (0)211 8221-2511

E-Mail: investor.relations@ikb.de

Internet: www.ikb.de

ISIN: DE0008063306

WKN: 806330

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in

Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

573239 12.05.2017

°