DGAP-News: Kaiserwetter Energy Asset Management: Aristoteles unter den sechs besten Klima-Finanztools des 'Climate Action' Awards

Kaiserwetter Energy Asset Management: Aristoteles unter den sechs besten Klima-Finanztools des 'Climate Action' Awards

^

DGAP-News: Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH / Schlagwort(e):

Sonstiges

Kaiserwetter Energy Asset Management: Aristoteles unter den sechs besten

Klima-Finanztools des 'Climate Action' Awards

18.09.2017 / 09:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Aristoteles unter den sechs besten Klima-Finanztools des "Climate Action"

Awards

- Die Kaiserwetter-Digital-Plattform für das Portfolio-Management von

Erneuerbaren Energien erreicht Finale bei der weltweit ausgeschriebenen

"Innovative Climate Finance Tool Competition"

- Hamburger Unternehmen für vierte Auszeichnung in diesem Jahr nominiert

Hamburg, 18. September 2017 - Das Hamburger Unternehmen Kaiserwetter Energy

Asset Management GmbH, ein unabhängiger, internationaler Dienstleister für

das Management von Erneuerbare-Energien-Anlagen, ist erneut für seine

innovative Portfolio-Management-Plattform ARISTOTELES als Finalist in einem

Wettbewerb nominiert worden. Bei der Innovative "Climate Finance Tool

Competition" von "Climate Action" kam die Anwendung für das internationale

Portfolio-Management von Erneuerbare Energien Assets in das Finale der

weltweit sechs besten Unternehmen. Der Sieger wird diese Woche auf dem

"Sustainable Investment Forum" in New York prämiert. "Diese Einordnung von

ARISTOTELES macht uns zum einen sehr stolz. Zum anderen bestätigt uns das

Erreichen des Finales, dass wir mit ARISTOTELES ein Instrument entwickelt

haben, das helfen wird, die gemeinsamen Ziele des Pariser Klima Abkommens

auf einer ökonomischen Basis zu erreichen ", sagt Hanno Schoklitsch,

Kaiserwetter-Geschäftsführer. "Climate Action" ist Partner und Beauftragter

des Umwelt-Programms der Vereinten Nationen (UNEP). Die britische

Institution etabliert und baut Partnerschaften zwischen Unternehmen,

Regierungen und Organisationen mit dem Ziel aus, die nachhaltige Entwicklung

international zu beschleunigen und die "Green Economy" stärker

voranzubringen. Schoklitsch: "Die erneute Auszeichnung für ARISTOTELES

zeigt, dass die supranationalen Regierungsorganisationen und die

Erneuerbare-Energien-Branche erkannt haben, welche entscheidende Rolle die

Digitalisierung für den ökonomischen Erfolg künftig spielen wird: Nur die

Wirtschaftlichkeit der Erneuerbare Energien Assets kann die Grundlage dafür

schaffen, die erforderlichen Investments unter den Maximen

Renditemaximierung und Risikominimierung auf einer globalen Basis zu

realisieren. Mit ARISTOTELES haben wir eine Plattform geschaffen, die diese

Sicherheit für Investoren gewährleistet." Die Finalteilnahme bei der

"Climate Finance Tool Competition" ist bereits die vierte Auszeichnung für

Kaiserwetter und ARISTOTELES in diesem Jahr. Das Hamburger Unternehmen wurde

zum "Best Renewable Asset Manager Germany 2017" gewählt, es bekam den Titel

"Best Energy Company" und ARISTOTELES gehört zu den "Top 100 Ideas of the

Year".

Über Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH

Kaiserwetter ist ein im Jahr 2012 gegründeter, unabhängiger, international

agierender Dienstleister für das Management von Erneuerbaren Energien

Assets. Das Dienstleistungsportfolio kombiniert das klassische, technische

und kaufmännische Asset Management mit der digitalen Integration aller

Prozesse und Daten. Auf Basis der digitalen Portfolio-Management Plattform

ARISTOTELES werden die produktionstechnischen und vor allem alle

finanzwirtschaftlichen Daten der Assets aggregiert und korreliert. Ziel ist

es, für die Kunden die Energieproduktion der Wind- und Solarparks resp.

aller erneuerbaren Energie-Assets dauerhaft zu maximieren und die

Investitionsrisiken zu minimieren. Zu den Kunden gehören Energieunternehmen,

institutionelle und private Investoren. Kaiserwetter betreut für Dritte 498

MW in vier Ländern Europas. Das Unternehmen mit seinem Hauptsitz in Hamburg

beschäftigt rund 60 Mitarbeiter an den Unternehmensstandorten in Hamburg,

Madrid, Kopenhagen und New York.

Weitere Informationen zur digitalen Portfolio-Management Lösung Aristoteles:

www.aristoteles.energy

Pressekontakt

Kaiserwetter Energy Asset Management GmbH

Falk von Kriegsheim

fvk@kaiserwetter.eu

Tel: +49 (0)40 530566 100

Mobil: +49 (0)172 9837109

www.kaiserwetter.energy

---------------------------------------------------------------------------

18.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

610401 18.09.2017

°