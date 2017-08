DGAP-News: Knorr-Bremse begrüßt Entscheidung der Haldex Hauptversammlung, das Angebot weiter zu unterstützen

Knorr-Bremse begrüßt Entscheidung der Haldex Hauptversammlung, das Angebot weiter zu unterstützen

Pressemeldung

17 August 2017

Knorr-Bremse begrüßt Entscheidung der Haldex Hauptversammlung, das Angebot

weiter zu unterstützen

* Mehrheit der Aktionäre unterstützt Beschlussantrag von Knorr-Bremse

* Aktionäre unterstützen und befürworten Antrag auf Verlängerung der

Annahmefrist bei der schwedischen Börsenaufsicht

* Aktionäre beschließen, dass Haldex Knorr-Bremse im weiterlaufenden

Kartellfreigabeprozess unterstützen und dabei mit Knorr-Bremse

zusammenarbeiten soll

Knorr-Bremse AG ("Knorr-Bremse") begrüßt die Unterstützung der Haldex

Aktionäre im Sinne einer Fortführung des öffentlichen Übernahmeangebots für

Haldex AB (publ) ("Haldex"). Auf der heutigen außerordentlichen

Hauptversammlung stimmten die Aktionäre zugunsten des Antrags von

Knorr-Bremse, wonach Haldex den Antrag von Knorr-Bremse bei der Schwedischen

Börsenaufsicht SSC ("SSC") auf Verlängerung der Angebotsfrist für das

Übernahmeangebot von Knorr-Bremse unterstützen und befürworten soll. Die

außerordentliche Hauptversammlung wies den Haldex Verwaltungsrat außerdem

an, den Beschluss der Hauptversammlung umzusetzen und mit Knorr-Bremse bei

den Vorbereitungen von Einreichungen bei den Kartellbehörden sowie bei der

Umsetzung eventueller Auflagen zusammenzuarbeiten. Knorr-Bremse ist mit 14,9

% an Haldex beteiligt, hat sich jedoch auf der außerordentlichen

Hauptversammlung der Stimmabgabe enthalten.

Knorr-Bremse betrachtet das Abstimmungsergebnis der außerordentlichen

Hauptversammlung als die offizielle Haltung von Haldex, die für den

Verwaltungsrat bindend ist.

"Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unseres Angebots durch die

Aktionäre, die letztlich die Eigentümer von Haldex sind. Ausgehend von

dieser klaren Unterstützung werden wir den Kartellfreigabeprozess weiter

vorantreiben, damit wir die Freigabe so bald wie möglich zu für uns

akzeptablen Bedingungen erhalten. Wir erwarten, dass der Verwaltungsrat sich

an die Entscheidung der Aktionäre hält und unsere vorbereitenden Maßnahmen

und Anstrengungen uneingeschränkt unterstützt. Dies ist der einzig

verantwortungsvolle Weg, um schnellstmöglich Klarheit im Sinne aller Haldex

Stakeholder zu schaffen, Mitarbeiter und Kunden eingeschlossen", sagte Klaus

Deller, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG.

Nach dem positiven Abstimmungsergebnis wird Knorr-Bremse nunmehr bei der SSC

um die Wiederaufnahme des Antrags auf Verlängerung der Angebotsfrist bis zum

9. Februar 2018 bitten.

Knorr-Bremse AG

