DGAP-News: MedDay unterstützt heutiges Satellitensymposium und präsentiert zusätzliche Daten zu MD1003 zur Behandlung von progredienter Multipler Sklerose au...

MedDay unterstützt heutiges Satellitensymposium und präsentiert zusätzliche Daten zu MD1003 zur Behandlung von progredienter Multipler Sklerose auf dem ECTRIMS - ACTRIMS Treffen

^

MedDay unterstützt heutiges Satellitensymposium und präsentiert zusätzliche

Daten zu MD1003 zur Behandlung von progredienter Multipler Sklerose auf dem

ECTRIMS - ACTRIMS Treffen

26.10.2017

MedDay unterstützt heutiges Satellitensymposium und präsentiert zusätzliche

Daten zu MD1003 zur Behandlung von progredienter Multipler Sklerose auf dem

ECTRIMS - ACTRIMS Treffen

MedDay stellt während des Treffens am Messestand D30 aus

Paris (Frankreich) - 26. Oktober 2017 - MedDay Pharmaceuticals S.A., ein

innovatives pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Behandlung von

Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) konzentriert, gibt bekannt, dass

es ein Satellitensymposium auf dem vom 25. bis 28. Oktober 2017 in Paris,

Frankreich, stattfindenden 7. gemeinsamen ECTRIMS - ACTRIMS Treffen

unterstützt. Das Symposium "Neue Horizonte in der progredienten Multiplen

Sklerose" findet heute von 07:45 - 08:45 Uhr in Halle D (Raum Amphi

Bordeaux) unter dem Vorsitz von Dr. Jack Antel (Kanada) und Dr. Don Mahad

(UK) statt. Auf die Präsentationen folgt jeweils eine Q&A-Session.

Das Satellitensymposium schließt folgende Präsentationen ein:

* Begrüßung (07:45 - 07:50 Uhr)

* Neue Einstufung und Herausforderungen in der progredienten Multiplen

Sklerose (MS)

* B.A. Cree, San Francisco, USA (07:50 - 08:05 Uhr)

* Status-Update zu den an der neuronalen Degeneration beteiligten

Mechanismen

* M. Kerschensteiner, München (08:05 - 08:15 Uhr)

* Innovation in der progredienten MS: der metabolische Ansatz

* O. Gout, Paris, Frankreich (08:15 - 08:25 Uhr)

* Rehabilitation in der progredienten MS: von der Evaluation bis zur

Behandlung

* M. Haupts, Isselburg-Anholt (08:25 - 08:35 Uhr)

* Q&A und Abschluss (08:35 - 08:45 Uhr)

"Nach dem Beleg seiner Wirksamkeit und Sicherheit in der Behandlung von

Patienten mit primärer und sekundärer progredienter MS, bin ich überzeugt,

dass MD1003 das Potential besitzt, eine der ersten Therapieoptionen für die

Behandlung von progredienter Multipler Sklerose in Europa zu werden", sagte

Frédéric Sedel, Chief Executive Officer und Mit-Gründer von MedDay. "Nach

den erfolgreichen Phase-III-Ergebnissen der MS-SPI-Studie erreichen uns

laufend weitere ermutigende Ergebnisse mit MD1003. Wir setzen uns nach wie

vor dafür ein, das Leben von Patienten zu verbessern, indem wir uns des

unbefriedigten medizinischen Bedarfs in der progredienten MS und anderen

Erkrankungen des Zentralnervensystems annehmen."

Ferner wird Dr. Douglas Arnold heute um 14:00 - 15:30 Uhr einen Vortrag mit

dem Titel "MD1003 zur Behandlung von progredienter Multipler Sklerose:

24-Monats-Gehirn-Kernspin-Daten aus der MS-SPI Studie" (Originaltitel:

"MD1003 in progressive multiple sclerosis: 24-Month brain MRI results of the

MS-SPI Trial") halten. In der Präsentation werden volumetrische

24-Monats-MRT-Daten aus der MS-SPI-Studie diskutiert, die den Schwund des

Gehirnvolumens insgesamt sowie eine Verringerung des Volumens an grauer

Substanz in dem mit MD1003 behandelten Studienarm in Vergleich zu Plazebo

belegen. Ein Schwund dieser Volumina wurde auch in der Plazebo-Gruppe, die

auf MD1003 umgestellt hat, beobachtet. Nach 24 Monaten wurden keine

Unterschiede zwischen den Gruppen beobachtet. Diese Ergebnisse sind

insgesamt konsistent mit einem Phänomen von Pseudo-Atrophie, das in

Zusammenhang mit einem Rückgang des Hirnwasservolumens infolge der Aufnahme

der Behandlung mit MD1003 steht. Dies unterstützt die Erwartung, dass der

Wirkungsmechanismus von MD1003 den Energiestoffwechsel anregt.

MedDay präsentiert auf der Konferenz anhand mehrerer Poster außerdem neue

unterstützende klinische Daten von MD1003 zur Behandlung von progredienter

Multipler Sklerose.

MD1003, eine Formulierung aus hochdosiertem, pharmazeutisch reinem Biotin

(high dose Pharmaceutical grade Biotin, hdPB) durchläuft derzeit eine groß

angelegte klinische -Studie, die SPI2-Studie, um die Wirksamkeit von MD1003

in der Behandlung von Patienten mit progredienter Multipler Sklerose zu

bestätigen. Das Medikament steht in einigen Europäischen Ländern bereits im

Rahmen eines Early-Access-Programms zur Verfügung.

Über MD1003

Das am weitesten entwickelte Produkt von MedDay, MD1003, ist eine

patentierte Formulierung aus hochdosiertem, pharmazeutisch reinem Biotin

(high dose Pharmaceutical grade Biotin, hdPB), die sich zur Behandlung von

progredienter Multipler Sklerose (MS) und weiterer demyelinisierender

Erkrankungen derzeit in der Entwicklung befindet. MD1003 hat in der

Behandlung von Patienten mit progredienter Multipler Sklerose bereits

Wirksamkeit gezeigt. MD1003 verfügt über einen einzigartigen

Wirkungsmechanismus, der möglicherweise an zwei Zielen ansetzt, die mit

progredienter MS in Zusammenhang stehen: 1. aktiviert MD1003 den Krebszyklus

und damit den Haupt-Stoffwechselweg der Energieproduktion, die vor axonaler

Degeneration (dem Abbau der Nervenfortsätze) schützt, und 2. aktiviert

MD1003 die Acetyl-CoA-Carboxylasen ACC1 und ACC2, und damit die

geschwindigkeits-limitierenden Enzyme in der Synthese von Fettsäuren, die

zum Myelin-Aufbau benötigt werden.

Im April 2015 zeigte die klinische pivotale Phase-III-Studie MS-SPI, dass

MD1003 seinen primären Endpunkt erfolgreich erreichen und Wirksamkeit sowie

Sicherheit in der Behandlung von primärer und sekundärer progredienter

Multipler Sklerose unter Beweis stellen konnte. Die Ergebnisse wurden im

Multiple Sclerosis Journal veröffentlicht.

Zusätzliche Ergebnisse der Studie zeigten, dass die Patienten eine

Verbesserung des klinischen Gesamteindrucks (Clinical Global Impression of

change) erlebten, dessen Veränderung sowohl vom Arzt als auch vom Patienten

nach zwölf Monaten evaluiert wurde. MedDay hat bei der Europäischen

Arzneimittelagentur einen Antrag auf Marktzulassung für MD1003 gestellt, der

gegenwärtig geprüft wird.

MD1003 durchläuft derzeit eine groß angelegte klinische -Studie, die

SPI2-Studie, um die Wirksamkeit von MD1003 in der Behandlung von Patienten

mit progredienter Multipler Sklerose zu bestätigen. Das Medikament steht in

einigen Europäischen Ländern bereits im Rahmen eines Early-Access-Programms

zur Verfügung.

Über MedDay

MedDay ist ein internationales, innovatives pharmazeutisches Unternehmen,

das in der Behandlung von Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) am

Gehirnstoffwechsel ansetzt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 von Frédéric

Sedel, MD, PhD (Chief Executive Officer), einem führenden Neurologen und

Neurowissenschaftler, und Guillaume Brion, MD (Chief Operating Officer), der

über eine 25-jährige Erfahrung in der Medikamentenentwicklung und der

klinischen Forschung in der pharmazeutischen Industrie verfügt, gegründet.

Das am weitesten entwickelte Produkt des Unternehmens, MD1003, ist eine

Formulierung aus hochdosiertem, pharmazeutisch reinem Biotin (high dose

Pharmaceutical grade Biotin, hdPB), das sich zur Behandlung von

progredienter Multipler Sklerose und weiterer demyelinisierender

Erkrankungen derzeit in der Entwicklung befindet. Die Entwicklungspipeline

umfasst außerdem MD1103 zur Behandlung von autistischen Störungen und MD1105

zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit.

MedDay untersucht die Wege des Hirnstoffwechsels anhand seiner

Metabolomics-Plattform SPECMET und treibt damit die Erschließung

zusätzlicher Pipeline-Assets voran. SPECMET analysiert die

Rückenmarksflüssigkeit (cerebrospinal fluid, CSF) von Patienten mit

unterschiedlichsten Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS), um

Störungen der Stoffwechselwege zu identifizieren. So werden Wirkstoffe, von

denen bekannt ist, dass sie diese Stoffwechselwege beeinflussen,

identifiziert und weiterentwickelt. SPECMET wurde in Zusammenarbeit mit der

Kommission für Atomenergie (Commissariat à la l'Energie Atomique, CEA)

entwickelt. Im März 2017 akquirierte MedDay die Division für Gesundheit der

Profilomic SA, einem innovativen Unternehmen, das im Jahr 2010 aus der CEA

ausgegründet wurde. Die Übernahme hat MedDays Forschungskapazitäten

signifikant im Ausbau seiner Entwicklungspipeline gestärkt.

MedDay ist durch Investoren wie Sofinnova Partners, InnoBio, Edmond de

Rothschild Investment Partners und Bpifrance Large Venture sehr solide

finanziert. Der Hauptsitz von MedDay befindet sich in Paris (Frankreich).

Das Unternehmen verfügt über weitere Standorte in Maidenhead (England),

Boston (USA) und Hamm in Nordrhein-Westfalen (Deutschland).

Weitere Informationen finden Sie unter www.medday-pharma.com.

Folgen Sie uns auf Twitter: @MedDayPharm.

