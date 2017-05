DGAP-News: Millennial Lithium Corp.: Millennial schließt Liegenschaftsoptionsabkommen für ein Joint Venture auf bis zu 80 % des Projekts Pocitos West

Millennial Lithium Corp.: Millennial schließt Liegenschaftsoptionsabkommen für ein Joint Venture auf bis zu 80 % des Projekts Pocitos West

^

DGAP-News: Millennial Lithium Corp. / Schlagwort(e): Joint

Venture/Zwischenbericht

Millennial Lithium Corp.: Millennial schließt Liegenschaftsoptionsabkommen

für ein Joint Venture auf bis zu 80 % des Projekts Pocitos West

23.05.2017 / 13:52

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

23. Mai 2017

Millennial schließt Liegenschaftsoptionsabkommen für ein Joint Venture auf

bis zu 80 % des Projekts Pocitos West

Millennial Lithium Corp. (TSX.V: ML) (A3N2.F) (MLNLF) ("Millennial" oder das

"Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Liberty One Lithium

Corp. (TSXV: LBY ("Liberty") ein Abkommen für eine Option auf eine

Mineralliegenschaft, datiert den 19. Mai 2017 (das "Optionsabkommen"), für

ein Joint Venture auf bis zu 80 % des Projekts Pocitos West (die

"Liegenschaft")

geschlossen hat. Die Liegenschaft umfasst 15.857 Hektar (39.183 Acres)

aussichtsreicher Förderkonzessionen für Lithiumsole auf dem Pocitos Salar in

der Provinz Salta, Argentinien (die "Transaktion").

Als Gegenleistung für die Gewährung der Option und laut Konditionen des

Optionsabkommens wird Liberty an Millennial insgesamt US$ 5.500.000 in bar

zahlen und stufenweise Aufwendungen von insgesamt $ 1.000.000 zum Erwerb

einer 70 %-Beteiligung an der Liegenschaft übernehmen, siehe unten.

Datum Barzahlung Arbeitsaufla-

gen

Bei Abschluss des Optionsabkommens US$17.500 0

Am Abschlusstag US$582.500 0

Am oder 13 Monate nach dem US$600.000 0

Abschlusstag

Am oder 18 Monate nach dem US$600.000 0

Abschlusstag

Am oder 24 Monate nach dem US$600.000 $500.000

Abschlusstag

Am oder 30 Monate nach dem US$600.000 0

Abschlusstag

Am oder 36 Monate nach dem US$2.500.00- $500.000

Abschlusstag 0

Liberty hat die Option eine weitere 10 %-Beteiligung an der Liegenschaft zu

erwerben, falls sie innerhalb von 42 Monaten nach Transaktionsabschluss eine

bankfähige kommerzielle Machbarkeitsstudie auf der Liegenschaft durchführen.

Pocitos West ist 160 km von Salta entfernt und liegt ungefähr 40 km westlich

von Millennials Flaggschiff-Projekt Pastos Grandes. Die Liegenschaft ist

direkt über den Salta Provincial Highway 17 erreichbar und nahe zu anderer

hochwertiger regionaler Infrastruktur und Infrastruktur vor Ort,

einschließlich ortsansässiger Arbeitskräfte, Eisenbahn und Stromerzeugung.

Die Liegenschaft grenzt an Landflächen, die vor Kurzem von Pure Energy

Minerals Ltd. erworben wurden, und liegt strategisch in der Nähe bekannter

Lithium-Ressourcen einschließlich des Rincon-Projekts 32 km nördlich und des

Projekts Sal De Vida 90 km südlich.

Die Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen einschließlich

der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die "TSXV"). Es gibt keine

Garantie, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen

wird.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG., COO des Unternehmens

sowie gemäß des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person,

geprüft.

Für weitere Informationen über Millennial Lithium Corp. kontaktieren Sie

bitte Investor Relations unter (604) 662-8184 oder E-mail

info@millenniallithium.com.

MILLENNIAL LITHIUM CORP.

"Graham Harris"

Chairman, Director

Millennial Lithium Corp.

Suite 2000 - 1177 West Hastings Street

Vancouver, BC Canada V6E 2K3

Tel.: 604-662-8184 Fax: 604-602-1606

www.millenniallithium.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

23.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

576531 23.05.2017

°