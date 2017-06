DGAP-News: MorphoSys stellt aktualisierte klinische Daten zum Anti-CD38-Antikörper MOR202 im multiplen Myelom auf ASCO-Konferenz vor

MorphoSys stellt aktualisierte klinische Daten zum Anti-CD38-Antikörper MOR202 im multiplen Myelom auf ASCO-Konferenz vor

^

MorphoSys stellt aktualisierte klinische Daten zum Anti-CD38-Antikörper

MOR202 im multiplen Myelom auf ASCO-Konferenz vor (News mit Zusatzmaterial)

05.06.2017

Planegg/München, 5. Juni 2017

MorphoSys stellt aktualisierte klinische Daten zum Anti-CD38-Antikörper

MOR202 im multiplen Myelom auf ASCO-Konferenz vor

Die MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC:

MPSYY) hat heute auf der Jahrestagung der American Society of Clinical

Oncology (ASCO) in Chicago/USA aktualisierte Studiendaten zur Sicherheit und

Wirksamkeit aus einer laufenden klinischen Phase 1/2a-Studie ihres gegen das

CD38-Zielmolekül gerichteten Antikörperkandidaten MOR202 vorgestellt. Die

Dosisfindungsstudie umfasst drei Studienarme: MOR202, MOR202 in Kombination

mit dem immunmodulatorischen Wirkstoff (IMiD) Lenalidomid (LEN) sowie MOR208

in Kombination mit dem IMid Pomalidomid (POM), jeweils in Verbindung mit

niedrigdosiertem Dexamethason (DEX). Diese Studie umfasst stark

vorbehandelte Patienten mit rezidiviertem bzw. refraktärem multiplem Myelom

(MM).

"Therapeutische Antikörper, die gegen CD38 gerichtet sind, stellen eine

mögliche Wirkstoffklasse zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder

refraktärem multiplem Myelom dar. Basierend auf sich manifestierenden Daten

für MOR202 werden wir unsere Prüfungen weiter intensivieren, MOR202 als

einen Vertreter dieser Wirkstoffklasse weiterzuentwickeln", kommentierte Dr.

Malte Peters, Entwicklungsvorstand der MorphoSys AG. "Wir sind optimistisch,

da die Patienten auf die Therapie mit MOR202 zusammen mit LEN/DEX und

POM/DEX angesprochen haben, die Infusionszeit vergleichsweise kurz ist und

infusionsbedingte Nebenwirkungen bei einem geringen Anteil der Patienten

beobachtet wurden. Wir freuen uns auf weiter reifende Studiendaten von

Patienten aus dieser laufenden Studie und darauf, später in diesem Jahr die

finalen Studienergebnisse zu präsentieren."

MOR202 konnte bis zur höchsten Dosierung von 16 mg/kg als 2-stündige

Infusion verabreicht werden. Infusionsbedingte Reaktionen (IRRs) traten bei

6% der Patienten in den klinisch relevanten Dosisgruppen von MOR202 (4

mg/kg; 8 mg/kg, 16 mg/kg) auf und blieben auf IRRs der Grade 1 und 2

beschränkt. Die häufigsten Nebenwirkungen von Grad 3 oder höher äußerten

sich in Form von Neutropenien, Lymphopenien oder Leukopenien bei jeweils

42%, 40% und 33% der Patienten. Es wurden keine unerwarteten

sicherheitsrelevanten Ereignisse beobachtet.

Patienten, die mit einer Kombination von MOR202 und LEN/DEX behandelt

wurden, hatten im Mittel (Median) drei vorangegangene Therapien erhalten;

56% dieser Patienten haben auf mindestens eine der vorangegangenen Therapien

nicht angesprochen (refraktäre Patienten). In dieser Patientengruppe wurde

das mediane progressionsfreie Überleben ("progression free survival", PFS)

noch nicht erreicht, die mediane Nachverfolgungszeit lag bei 7,5 Monaten,

wobei neun Patienten bei Datenschluss weiterhin im Rahmen der Studie

behandelt wurden. 12 von 17 Patienten (71%, basierend auf der

"intent-to-treat" ITT-Population) zeigten ein objektives Ansprechen

("objective response", OR) auf die Behandlung, darunter waren eine

Komplettremission ("complete remission", CR), drei Fälle von sehr gutem

teilweisen Ansprechen ("very good partial response", VGPR) sowie acht

partielle Remissionen ("partial response", PR).

Patienten, die MOR202 in Kombination mit POM/DEX erhielten, hatten im Mittel

vier vorangegangene Therapien erhalten; alle waren auf mindestens eine

dieser Therapien refraktär. Aktuell liegt das mediane progressionsfreie

Überleben (PFS) in dieser Patientengruppe bei 17,5 Monaten mit einer

medianen Nachverfolgungszeit von 8,5 Monaten. Acht Patienten wurden bei

Datenschluss nach wie vor in dieser Studie behandelt. Sechs von 13 Patienten

(46%, basierend auf der ITT-Population) zeigten ein objektives Ansprechen

(OR) auf die Therapie, davon hatten zwei Patienten eine Komplettremission

(CR).

In der Gruppe der rezidivierten/refraktären Patienten, die mit MOR202 plus

DEX behandelt wurden, hatten die Patienten im Mittel fünf Vorbehandlungen

erhalten. Das mediane progressionsfreie Überleben (PFS) betrug in dieser

Patientengruppe 4,7 Monate bei einer medianen Nachverfolgungszeit von 22,1

Monaten. Fünf von 18 Patienten (28%, basierend auf der ITT-Population)

zeigten ein objektives Ansprechen (OR) auf die Therapie.

Nummer und Titel der Posterpräsentation von MOR202:

Abstract #8024, Posterwand #350

MOR202 with low-dose dexamethasone (DEX) and in combination with

pomalidomide/DEX and lenalidomide/DEX in relapsed or refractory multiple

myeloma (RRMM): Interim analysis of a phase 1/2a dose-escalation study

Dieses Poster wird während der Session "Hematologic Malignancies - Plasma

Cell Dyscrasia" am 5. Juni 2017 von 8:00-11:30 Uhr Ortszeit Chicago

(15:00-18:30 Uhr MESZ) in der Poster-Halle präsentiert.

MorphoSys hält am 6. Juni 2017 um 1:30 Uhr MESZ (5. Juni 2017, 18:30 Uhr

CDT, Ortszeit Chicago) eine Investoren- und Analystenveranstaltung auf der

ASCO-Jahrestagung 2017 ab. Klinische Daten zu den MorphoSys-Wirkstoffen

MOR208 und MOR202 werden von klinischen Forschern und Unternehmensvertretern

präsentiert.

Die Folien und eine Webcast-Aufzeichnung werden auf http://www.morphosys.de

zur Verfügung gestellt.

Zugang zum Live-Webcast:

https://services.choruscall.com/dataconf/productusers/morph/mediaframe/19794/indexl.html

Über MOR202 und die fortdauernde Phase 1/2a-Studie im multiplen Myelom

MOR202 ist ein in der klinischen Entwicklung befindlicher vollständig

humaner HuCAL-Antikörper, der gegen das Zielmolekül CD38, ein hoch

exprimiertes und validiertes Zielmolekül im multiplen Myelom, gerichtet ist.

Die vorgestellten Daten stammen aus einer laufenden, offenen,

multizentrischen klinischen Phase 1/2a-Dosissteigerungsstudie, die an

mehreren Zentren in Deutschland und Österreich durchgeführt wird. Dabei wird

die Sicherheit und Wirksamkeit von MOR202 alleine sowie in Kombination mit

den IMiDs Pomalidomid (POM) bzw. Lenalidomid (LEN), jeweils plus

Dexamethason (DEX), bei Patienten mit rezidiviertem/refraktärem multiplem

Myelom untersucht. Die primären Endpunkte der Studie sind die Sicherheit,

Verträglichkeit und Erforschung der empfohlenen Dosierung von MOR202 alleine

und in Kombination mit IMiDs. Die sekundären Endpunkte sind Pharmakokinetik

und vorläufige Wirksamkeit in Form der Kriterien Gesamtansprechrate,

Ansprechdauer, Zeit bis zum Fortschreiten der Erkrankung sowie

progressionsfreies Überleben.

MorphoSys in Kürze:

MorphoSys hat sich der Entwicklung herausragender neuer Behandlungsmethoden

für schwerkranke Patienten verschrieben. Als eines der führenden Unternehmen

im Bereich therapeutischer Antikörper ist es unser Ziel, die wertvollste

biopharmazeutische Pipeline in der Biotechnologieindustrie aufzubauen. Auf

Basis seiner firmeneigenen Technologieplattformen hat MorphoSys zusammen mit

seinen Partnern eine therapeutische Pipeline mit mehr als 110 Programmen in

F&E aufgebaut, von denen sich derzeit rund ein Viertel in der klinischen

Entwicklung befindet.

In seinem "Proprietary Development"-Segment entwickelt MorphoSys, allein

oder zusammen mit Partnern, neue therapeutische Wirkstoffe insbesondere im

Bereich Krebs- und Entzündungserkrankungen. Im Segment "Partnered Discovery"

erforscht und identifiziert MorphoSys neue Medikamentenkandidaten im Auftrag

pharmazeutischer Partner und ist am weiteren Entwicklungsfortschritt seiner

Partner unter anderem über erfolgsabhängige Zahlungen und

Umsatzbeteiligungen beteiligt. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter

dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys finden Sie

unter http://www.morphosys.de.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), Ylanthia(R), 100 billion high

potentials(R), arYla(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), LanthioPep(R), Lanthio

Pharma(R) und Slonomics(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys

Gruppe.

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,

die den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von

MorphoSys zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken

und Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde

liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und

Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys

beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu

aktualisieren, soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Anke Linnartz

Head of Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR

Alexandra Goller

Senior Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors@morphosys.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

