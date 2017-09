DGAP-News: Pharnext präsentiert auf der Rodman & Renshaw 19th Annual Global Investment Conference

Pharnext präsentiert auf der Rodman & Renshaw 19th Annual Global Investment Conference

^

DGAP-News: Pharnext S.A. / Schlagwort(e): Konferenz

Pharnext präsentiert auf der Rodman & Renshaw 19th Annual Global Investment

Conference

05.09.2017 / 17:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Pharnext präsentiert auf der Rodman & Renshaw 19th Annual Global Investment

Conference

PARIS, Frankreich, 5. September 2017, 17.45 Uhr MESZ - Pharnext SA

(FR00111911287 - ALPHA), ein biopharmazeutisches Unternehmen und Pionier

eines neuen Ansatzes zur Entwicklung innovativer Medikamente auf der

Grundlage der Kombination und Neupositionierung bekannter Wirkstoffe, gab

heute bekannt, dass das Management des Unternehmens auf der Rodman & Renshaw

19th Annual Global Investment Conference im Rahmen einer Präsentationen

einen Überblick über das Unternehmen geben wird.

Die Präsentation findet statt:

* Datum: Dienstag, 12. September 2017

* Zeit: 17:30 Uhr EDT (23:30 Uhr MESZ)

* Ort: Lotte New York Palace Hotel in New York, New York, USA

Für Termine mit dem Pharnext Management auf der Konferenz kontaktieren Sie

bitte Matthew Shinseki unter: matthew@sternir.com.

ÜBER Pharnext

Pharnext ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Produkten im

fortgeschrittenen Stadium der klinischen Entwicklung, das von renommierten

Wissenschaftlern und Unternehmern, darunter Professor Daniel Cohen, einem

Pionier der modernen Genomik, gegründet wurde. Pharnext hat zwei

Leitprodukte in der klinischen Entwicklung: PXT3003 befindet sich momentan

in einer internationalen Phase-3-Studie zur Behandlung von

Charcot-Marie-Tooth Neuropathie Typ 1A und hat den Orphan-Drug-Status in

Europa und den USA erhalten. PXT864 zeigte positive Ergebnisse in einer

Phase-2-Studie zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Pharnext ist ein

Pionier einer neuen Form der Wirkstoffentwicklung namens PLEOTHERAPYTM. Die

Gesellschaft identifiziert und entwickelt synergistische Kombinationen mit

neu positionierten Medikamenten in niedriger Dosierung. Diese PLEODRUGTMs

bieten eine Reihe wesentlicher Vorteile: Wirksamkeit, Sicherheit und

Patentschutz; eine Reihe von Produkt- und Gebrauchsmusterpatenten

("Composition of Matter") wurden bereits erteilt. Die Gesellschaft wird von

einem wissenschaftlichen Team von Weltrang unterstützt.

Pharnext ist an der Euronext Growth Stock Exchange in Paris (ISIN:

FR00111911287) gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pharnext.com.

Kontakte:

Pharnext Xavier Paoli

Chief Commercial Officer

[1]contact@pharnext.com

+33 (0)1 41 09 22 30 1.

mailto:contact@pharnext.

com

Investor Relations Investor Relations Financial

(Europa) MC Services AG (USA) Stern Communication

Anne Hennecke Investor (Frankreich) NewCap

[1]anne.hennecke@mc-serv Relations, Inc. Emmanuel Huyn

ices.eu +49 211 529252 Matthew Shinseki [1]pharnext@newcap.eu

22 1. [1]matthew@sternir +33 (0)1 44 71 20 40

mailto:anne.hennecke@mc-.com +1 1.

services.eu 212-362-1200 1. mailto:pharnext@new

mailto:matthew@s cap.eu

ternir.com

Media Relations (Europa) Media Relations

ALIZE RP Caroline (USA) Russo

Carmagnol Margaux Partners Tony

Pronost Russo Scott

[1]pharnext@alizerp.com Santiamo

+33 (0)1 44 54 36 64 1. [1]tony.russo@russ

mailto:pharnext@alizerp. opartnersllc.com

com [2]scott.Santiamo@

russopartnersllc.-

com

victoria.meiss

ner@russopart

nersllc.com +1

212-845-4251 +1

718-344-5843 1.

mailto:tony.rus

so@russopartnersll

c.com 2.

mailto:scott.Santi

amo@russopart

nersllc.com

---------------------------------------------------------------------------

05.09.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

606993 05.09.2017

°