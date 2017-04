DGAP-News: PNE WIND AG: Kandidaten für Wahlen zum Aufsichtsrat vorgeschlagen

PNE WIND AG: Kandidaten für Wahlen zum Aufsichtsrat vorgeschlagen

PNE WIND AG: Kandidaten für Wahlen zum Aufsichtsrat vorgeschlagen

13.04.2017 / 12:12

Corporate News

PNE WIND AG: Kandidaten für Wahlen zum Aufsichtsrat vorgeschlagen

Cuxhaven, 13. April 2017 - Im Aufsichtsrat der PNE WIND AG wird es

Veränderungen geben. Die Wahlperioden von drei Mitgliedern des

Aufsichtsrates enden mit Ablauf der Hauptversammlung am 31. Mai 2017. Der

Aufsichtsrat schlägt Herrn Marcel Egger und Herrn Dr. Jens Kruse für die

Wahl vor. Sie sind aus Sicht des Aufsichtsrates als Finanz- beziehungsweise

Kapitalmarktexperte qualifizierte Bewerber. Um die Kontinuität der

erfolgreichen Aufsichtsratsarbeit zu wahren und die Ausgewogenheit in den

Funktionen innerhalb des Aufsichtsrates zu gewährleisten, schlägt der

Aufsichtsrat außerdem seinen bisherigen Vorsitzenden, Alexis Fries, zur

Wiederwahl vor.

Die SPSW Capital GmbH, ein nach gegenwärtigem Kenntnisstand der Gesellschaft

wesentlicher Aktionär, hat angeregt Herrn Dr. Jens Kruse und Herrn Marcel

Egger zur Wahl vorzuschlagen. Vor diesem Hintergrund treten die bisherigen

Aufsichtsratsmitglieder Herr Christoph Gross und Herr Wilken Freiherr von

Hodenberg nicht erneut zur Wahl an.

Herr Marcel Egger ist nach einer Zeit bei der BfG-Bank seit 1999 in

Führungsposition für die EUROGATE Gruppe, Bremen, tätig. Zunächst kam er als

Leiter Finanzen und Business Development in das Unternehmen und ist heute

Mitglied der Geschäftsführung der EUROGATE Gruppe mit der Zuständigkeit

unter anderem für die Ressorts Finanzen und Controlling. Durch seine

berufliche Tätigkeit sowie externe Mandate in verschiedenen Gremien bringt

Marcel Egger nach Ansicht des PNE WIND-Aufsichtsrates als Finanzexperte eine

ebenso breite wie fundierte berufliche Expertise für die Kandidatur mit.

Der Aufsichtsrat der PNE WIND AG sieht in Herrn Dr. Jens Kruse einen

erfahrenen Kapitalmarktexperten. Er war zunächst für internationale

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig, bevor er vor knapp 20 Jahren die

Leitung des Bereiches "Corporate Finance" beim Bankhaus M.M. Warburg

übernahm, den er bis heute leitet. Darüber hinaus hat Dr. Kruse als

Kapitalmarktexperte durch Tätigkeiten in externen Gremien eine ebenso breite

wie umfassende Expertise erworben, die er jetzt bei der PNE WIND AG

einbringen möchte.

Herr Alexis Fries wurde 2015 erstmals in den Aufsichtsrat der PNE WIND AG

gewählt und ist seitdem dessen Vorsitzender. Aufgrund seines beruflichen

Werdegangs und seiner großen Erfahrung bringt Herr Fries insbesondere auch

die technische Kompetenz in das Gremium ein. Der Aufsichtsrat schlägt ihn

erneut zur Wahl vor. Damit soll die kontinuierliche Fortführung der

bisherigen Arbeit des Aufsichtsrates für die PNE WIND AG gewährleistet

werden. Herr Fries soll wieder für das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden

vorgeschlagen werden.

Über die PNE WIND-Gruppe

Die PNE WIND-Gruppe mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender

deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE

WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von

Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb

und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an.

Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem das

technische und kaufmännische Betriebsmanagement einschließlich der

regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See

werden Offshore-Windkraftwerke bis zur Baureife entwickelt und

Dienstleistungen bis zum Betrieb der Anlagen durchgeführt. Neben der

Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE

WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen

Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und

expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten.

Kontakte für Rückfragen

PNE WIND AG PNE WIND AG

Rainer Heinsohn Christopher Rodler

Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Investor Relations

Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453 Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 454

Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373 Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373

Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com Christopher.Rodler(at)pnewind.com

