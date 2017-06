DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Studentenwohnungsmarkt Deutschland im Fokus

Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Studentenwohnungsmarkt Deutschland im Fokus

STUDENTENWOHNANLAGEN KNACKEN DIE MILLIARDE

Die Universitäten und Hochschulen in Deutschland haben mit rund 2.806.000

eingeschriebenen Studentinnen und Studenten zum Wintersemester 2016/2017 das

neunte Rekordjahr in Folge verzeichnet.

Die Studierendenzahl wuchs gegenüber dem Wintersemester 2015/2016 erneut um

1,8 Prozent, was jedoch die niedrigste Zuwachsrate seit zehn Jahren war.

Laut dem international tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen Savills

ist künftig nicht mehr mit einem Anstieg zu rechnen. Im Gegenteil: Die Zahl

der Städte mit rückläufigen Studierendenzahlen wird zunehmen.

Nicht vom Rückgang betroffen ist dabei die Gruppe ausländischer

Studierender. Sie erreichte mit 358.000 im Wintersemester 2016/2017 einen

neuen Spitzenanteil von 12,8 Prozent an allen Studierenden. Parallel zum

Anstieg der Studierendenzahlen verknappte sich jedoch laut Savills der

verfügbare Wohnraum für die angehenden Akademiker: Während im Jahr 2006 in

den 30 größten Hochschulstädten Deutschlands noch ein Angebot von über 1,7

Mio. Wohnungen mit erschwinglichen Mietpreisen 1,1 Mio. Studierenden zur

Verfügung stand, waren es im Jahr 2016 nur noch 1,1 Mio. für über 1,5 Mio.

Studierende. [1] Gleichzeitig verbleibt die Versorgungsquote durch

öffentliche und private Wohnheimplätze in denselben Städten auf einem

geringen Niveau von heute 11 Prozent. Auch in den nächsten fünf Jahren

wächst die Bettenversorgung durch Wohnanlagen laut Savills nur geringfügig

auf 13 Prozent. "Die zunehmende Knappheit geht einher mit stark steigenden

Mieten, wodurch Investoren in die Assetklasse Studentenwohnen gelockt

werden. Bereits 2016 wurden in Deutschland Studentenwohnanlagen für fast

eine dreiviertel Milliarde Euro gehandelt - mehr als das Transaktionsvolumen

in den Jahren 2009 bis 2015 zusammen. 2017 wird aller Voraussicht nach die

Milliardengrenze geknackt", so Michael Gail, Associate Director Investment

bei Savills Deutschland.

[1] Eine Wohnung ist für Studierende dann erschwinglich, wenn der Student

bei alleiniger Nutzung nicht mehr als maximal 40 Prozent seines

Monatsbudgets zum Wohnen aufwenden muss.

Angebot von privaten Wohnanlagen verfünffacht sich innerhalb von zehn Jahren

Durch das Engagement der privaten Investoren verändert sich der deutsche

Studentenwohnungsmarkt rasant. Zwar sind nach wie vor die Studentenwerke mit

insgesamt rund 114.000 Betten in den Top-30-Hochschulstädten der größte

Anbieter, doch bauen private Träger ihr Angebot mit einem derzeitigen

Bestand von knapp 38.500 Betten und weiteren 24.500 in Bau oder Planung aus.

"Vor zehn Jahren gab es weniger als 10.000 Betten. Mit den aktuellen

Neubauprojekten, die in den nächsten Jahren fertiggestellt werden, wird sich

das Angebot in privaten Wohnanlagen auf mindestens 63.000 Betten mehr als

verfünffacht haben.

Damit erreichen einzelne Hochschulstädte neue Rekordwerte in der

Versorgungrate von studentischem Wohnraum durch Privatanbieter", sagt Matti

Schenk, Senior Consultant Research bei Savills Deutschland. In den

Top-30-Hochschulstädten stieg der Anteil des Bettenangebots in privater

Trägerschaft von 2014 bis heute von 16 auf 22 Prozent. Bis 2021 rechnet

Savills in den Städten Berlin, Kassel, Frankfurt, Hamburg und Bremen mit

einem Marktanteil der Privaten von 40 Prozent und mehr. Vor allem in den

deutschen Großstädten mit einem angespannten Wohnungsmarkt ist die

Bauaktivität hoch: In Berlin befinden sich über 8.500 Betten in Bau oder

Planung, in Hamburg und Frankfurt a. M. 2000 bzw. 1650. Demgegenüber sollen

in den Top-30-Hochschulstädten insgesamt nur 4.850 neue Wohnplätze von

öffentlichen Trägern entstehen.

Privatangebot hauptsächlich im oberen Preissegment mit Fokus auf weitere

Zielgruppen

Ein Grund für die dennoch geringe Versorgungszunahme von Wohnraum liegt in

der Fokussierung auf das gehobene Preissegment seitens der Privatanbieter.

Etwa die Hälfte ihrer bislang existierenden Wohnangebote fordern

All-in-Mieten von mindestens 450 Euro pro Monat. Auch bei den in Bau oder

Planung befindlichen Objekten dürften laut Savills die Mieten zu mindestens

zwei Dritteln in diesem Preisbereich liegen. Die höchsten

All-In-Monatsmieten werden derzeit in den Städten Freiburg (i. D. 670 Euro),

Frankfurt (i. D. 632 Euro), München (i. D..569 Euro) und Berlin (i. D. 552

Euro) aufgerufen.

"Es gibt nur sehr wenige Überschneidungen im Angebot öffentlicher und

privater Träger von studentischem Wohnraum: Die Studentenwerke realisieren

qua ihres gesetzlichen Auftrags günstige Zimmer bis maximal 350 Euro pro

Monat, private Betreiber hingegen gut ausgestattete Einzelapartments, die

entsprechend teurer sind", so Matti Schenk. Die Attraktivität der

Einzelapartments für weitere Zielgruppen ist dabei ausschlaggebend für ihre

vorrangige Realisierung. Sowohl die zunehmende Anzahl ausländischer

Studierender, die mit erschwerten Bedingungen bei der Suche nach Wohnraum

für einen kurzen Zeitraum von etwa nur einem Semester konfrontiert sind, als

auch Pendler, Young Professionals oder Expatriates finden in den modernen

Wohnanlagen attraktive Angebote kleiner Wohnungen, die auf dem freien

Wohnungsmarkt vor allem in den Metropolen kaum vorhanden sind.

"Die Ausweitung der Zielgruppen auf Berufstätige, die eine höhere

Zahlungsbereitschaft haben, ist damit nur folgerichtig", kommentiert Schenk.

Beispiele für Mikroapartmentanlagen, die sowohl auf Studierende als auch

Berufstätige zugeschnitten sind, geben die Objekte von i Live Holding,

SMARTments oder THE FIZZ.

Institutionalisierung der Assetklasse

Die hohe Nachfrage nach studentischem sowie kleinem, temporärem Wohnraum in

Deutschland wird die Investmentaktivität in dieser Assetklasse auch

weiterhin auf einem hohen Niveau halten. Bereits im vergangenen Jahr hat

eine Institutionalisierung eingesetzt: Immer mehr Versicherungen (35 Prozent

am Transaktionsvolumen) oder Spezialfonds von beispielsweise

Versorgungskassen (23 Prozent am Transaktionsvolumen) investieren in neue

Betten für Studierende. Die Spitzenrenditen der Assetklasse liegen mit 4,0

Prozent in den Top-7-Metropolen immer noch deutlich über denen klassischer

Anlagen wie etwa Mehrfamilienhäusern (3,1 Prozent). Michael Gail: "Im Zuge

der hohen Investorennachfrage sind die Renditen jedoch bereits 2016 unter

Druck geraten. 5,0 Prozent oder mehr, wie sie 2014 und früher gängig waren,

sind heute am Markt kaum mehr zu verzeichnen. Auch im weiteren Jahresverlauf

ist mit einer anhaltenden, moderaten Renditekompression zu rechnen."

Auf unserer Homepage www.savills.de können Sie unesren aktuellen

Marktbericht "Im Fokus: Studentenwohnungsmarkt Deutschland" kostenlos

downloaden

Über Savills

Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen

Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in

London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange

Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt

ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 700 Büros und Partner in

Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen

Osten mit über 31.500 Mitarbeitern.

In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den

wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute

Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an:

- Investment

- Agency

- Portfolio Investment

- Debt Advisory

- Valuation

Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem

Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von

höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre

Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital - sie werden sowohl

für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte

Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten

Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen

hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills

steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges

Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische

