DGAP-News: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: SdK ruft Inhaber von Anleihen der Rickmers Holding AG zur Interessensbündelung auf

Heute im Fokus

DAX eröffnet im Minus -- Tesla einigt sich mit früherem 'Autopilot'-Chefentwickler -- eBay überzeugt trotz guter Zahlen nicht -- QUALCOMM, American Express im Fokus

Unilever mit starkem Umsatzwachstum im ersten Quartal. Schneider Electric steigert Umsatz zum Jahresstart. Pay-TV-Sender Sky kommt in Deutschland weiter gut voran. Kengeter will Chef von Deutscher Börse bleiben. Facebook will Menschen direkt mit dem Gehirn tippen lassen. Nestlé wächst aus eigener Kraft stärker als erwartet. ABB steigert Gewinn kräftig.