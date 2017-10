DGAP-News: Senvion und CRRC Zhuzhou Electric schließen strategischen Rahmenvertrag für Generatoren

Senvion und CRRC Zhuzhou Electric schließen strategischen Rahmenvertrag für Generatoren

Hamburg/Peking: Senvion, ein führender Hersteller für Windenergieanlagen

weltweit, hat heute auf der Messe China Wind Power in Peking einen

Rahmenvertrag mit dem Zulieferer CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd geschlossen.

CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd ist ein primäres Tochterunternehmen der CRRC

Group (im Folgenden CRRC). Gegenstand des Vertrags ist die Lieferung von

Generatoren für die NES-basierte 3.XM-Serie von Senvion. CRRC wird laut

Vertrag mindestens 50 % der Generatoren für die 3.7M144 bereitstellen,

mindestens 100 davon in den nächsten drei Jahren.

Jürgen Geißinger, CEO von Senvion, dazu: "Effiziente

Beschaffungstransaktionen, die Skaleneffekte erzeugen und eine hohe Qualität

gewährleisten, sind strategisch entscheidende Schritte in Richtung einer

stärker kostenoptimierten Technologie - gerade für Senvion als einen der

größten Akteure der globalen Windindustrie. Mit dem Abschluss dieses

Vertrags mit CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd über die Lieferung von

Generatoren unserer zukünftigen 3.XM Turbinen haben wir einen weiteren

großen Schritt zur Erreichung unserer Ziele getan."

CRRC ist einer der größten Hersteller von Traktionsausrüstung und

Generatoren für Windenergieanlagen in China. Zhou Junjun, President bei CRRC

Zhuzhou Electric, sagte: "Als einer der größten Hersteller von Generatoren

für Windenergieanlagen mit den stärksten F&E- und Fertigungskompetenzen in

China stellen wir bei CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd hohe Ansprüche an die

Qualität unserer Produkte. Wir verfügen über umfassende technische Erfahrung

sowie überzeugende Fähigkeiten in den Bereichen Tests und Validierung und

all das werden wir auch in die Zusammenarbeit mit Senvion einbringen.

Senvion ist weltweit präsent und wir verfolgen das Ziel, uns als ein

strategischer Kooperationspartner des Unternehmens für bestehende und neue

Märkte zu etablieren."

Senvion hat bekannt gegeben, zukünftig mit erfahrenen Lieferanten zu

höchsten Qualitätsstandards auf die niedrigsten Stromgestehungskosten

hinzuarbeiten. Die strategische Kooperation mit CRRC stellt einen Schritt in

diese Richtung dar.

Über Senvion

Senvion ist ein global führender Hersteller von Windenergieanlagen im

Onshore-und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen

entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden

Standort -mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,15 Megawatt und Rotordurchmessern

von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden

projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung,

Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen

und zuverlässigen Systeme werden hauptsächlich in den Senvion TechCentern in

Osterrönfeld und Bangalore konstruiert und in den deutschen und

portugiesischen Werken in Bremerhaven, Vagos und Oliveira de Frades sowie in

ory-Warszowice, Polen und Baramati, Indien gefertigt. Mit rund 4.500

Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen auf die Erfahrungen aus der

Fertigung und Installation von weltweit mehr als 7.500 Windenergieanlagen

zurückgreifen. Die operative Tochtergesellschaft Senvion GmbH mit Hauptsitz

in Hamburg ist mit Vertriebspartnern, Tochtergesellschaften und

Beteiligungen in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den

Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und

Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien, Japan, Indien,

Chile oder Kanada vertreten. Senvion S.A. ist im Prime Standard an der

Frankfurter Börse notiert.

Pressekontakt Senvion:

Immo von Fallois

Tel.: +49 40 5555 090 3770

Mobil: +49 172 6298408

E-Mail: [1]immo.von.fallois@senvion.com

1. mailto:immo.von.fallois@senvion.com

Marie-Danielle Laggner

Corporate Communications

Tel.: +49 40 5555 0903040

Mobil: +49 172 27 67 793

E-Mail: [1]marie.laggner@senvion.com

1. mailto:marie.danielle.laggner@senvion.com

Kontakt Investor Relations Senvion:

Dhaval Vakil

Tel: +44 20 3859 3664

Mobil: +44 7788 390 185

E-mail: dhaval.vakil@senvion.com

