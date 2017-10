DGAP-News: Software AG im dritten Quartal 2017: Erfolgreiche Großprojekte im Bereich Internet of Things (IoT) beschleunigen Cloud-Transformation

Software AG im dritten Quartal 2017: Erfolgreiche Großprojekte im Bereich Internet of Things (IoT) beschleunigen Cloud-Transformation

DGAP-News: Software AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Software AG im dritten Quartal 2017: Erfolgreiche Großprojekte im Bereich

Internet of Things (IoT) beschleunigen Cloud-Transformation

20.10.2017 / 07:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Software AG im dritten Quartal 2017: Erfolgreiche Großprojekte im Bereich

Internet of Things (IoT) beschleunigen Cloud-Transformation

- Neue strategische IoT-Partnerschaften mit führenden Industrieunternehmen

abgeschlossen

- IoT Cloud schafft neue Basis für zukünftiges, skalierbares und dynamisches

Wachstum mit wiederkehrenden Erlösen

- Ab 2018: Wachstumstreiber IoT Cloud wird eigenständiger Geschäftsbereich

- Finanzergebnisse nach neun Monaten im Korridor des Jahresausblicks

- Angehobener Ausblick für das Gesamtjahr 2017 bestätigt

[Bei allen Angaben handelt es sich, soweit nicht anders gekennzeichnet, um

währungsbereinigte und gerundete Zahlen.]

Darmstadt, 20. Oktober 2017 - Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) hat

heute ihre Finanzkennzahlen (IFRS, vorläufig) für die ersten neun Monate und

das dritte Quartal 2017 bekannt gegeben. Der Konzern hat zahlreiche neue

strategische Partnerschaften in den Bereichen IoT und Industrie 4.0

erfolgreich abgeschlossen. Hierzu gehört auch ADAMOS, das neu gegründete

Joint Venture mit Weltmarktführern im Maschinenbau wie DMG MORI, Dürr, ZEISS

und ASM PT sowie weitere skalierbare IoT-Projekte mit internationalen

Großkonzernen. Diese Erfolge und die hohe Marktnachfrage unterstreichen die

steigende Relevanz der führenden Produkte der Software AG und beschleunigen

die Cloud-Transformation. Die neuen IoT-Partnerschaften legen den Grundstein

für ein skalierbares und berechenbareres Geschäft mit exponenziellen und

dynamischen Wachstumsraten, die mit jeder zusätzlich verbundenen Maschine,

mit jedem Gerät oder Sensor steigen. Deshalb wird die Software AG den

IoT-Cloud-Umsatz ab Januar 2018 separat als vierten Geschäftsbereich

ausweisen. Damit legt der Konzern den Grundstein für ein dynamisch

wachsendes IoT-Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen. Darüber hinaus hat das

Unternehmen seinen Jahresausblick bestätigt, der bereits im Vorquartal

angehoben wurde. Alle drei Geschäftsbereiche des Konzerns zusammen haben im

dritten Quartal ein Umsatzwachstum von jeweils 2 Prozent verzeichnet, dabei

stieg das Ergebnis (EBIT) um 1 Prozent. Die operative Ergebnismarge (EBITA,

Non-IFRS) des Konzerns lag im dritten Quartal mit 32,2 Prozent weiterhin auf

einem sehr hohen Niveau.

"Seit Jahresbeginn haben wir unsere Technologieführerschaft in den Bereichen

Internet of Things und Industrie 4.0 konstant ausgebaut. Entsprechend ist

die Bedeutung der Software AG im globalen IoT-Markt stark gewachsen. Neue

strategische Partnerschaften mit globalen Industrieunternehmen verdeutlichen

diesen positiven Trend. Mit unserem vierten Geschäftsbereich IoT tragen wir

diesen Markterfolgen nun auch ab 2018 Rechnung", so Karl-Heinz Streibich,

Vorstandsvorsitzender der Software AG.

"Für viele unserer Kunden ist IoT zu einem strategischen Element neuer

Geschäftsmodelle geworden. Wir antworten mit der Einführung eines neuen

Lizenzmodells, das auf der Nutzung unserer Produkte basiert und damit

jegliche Einstiegsbarrieren zum Thema IoT eliminiert. Sämtliche

IoT-bezogenen Erlöse sind wiederkehrende Umsatzströme, die höchst skalierbar

sind, da sie mit jeder zusätzlich verbundenen Maschine und mit jedem Sensor

steigen. Damit können wir das volle Geschäftspotenzial auszuschöpfen", sagt

Finanzvorstand Arnd Zinnhardt.

Entwicklung der Geschäftsbereiche

Der Geschäftsbereich Digital Business Platform (DBP) befindet sich weiter

auf Wachstumskurs. Die Wartungsumsätze verzeichneten in den ersten 9 Monaten

ein Wachstum von 7 Prozent auf 201,6 (Vj. 188,8) Millionen Euro, die

Lizenzumsätze stiegen im selben Zeitraum um 1 Prozent auf 109,1 (Vj. 108,2)

Millionen Euro. Damit stieg der DBP-Produktumsatz (Lizenzen und Wartungen)

in der Berichtsperiode um 5 Prozent auf 310,7 (Vj. 297,0) Millionen Euro und

befindet sich weiterhin im Korridor des Gesamtjahresausblicks. Im dritten

Quartal lag der Umsatz der Digital Business Platform bei 100,9 (Vj. 101,9)

Millionen Euro, währungsbereinigt ein Plus von 2 Prozent. Die

Wartungsumsätze verzeichneten ein 5-prozentiges Wachstum auf 66,0 (Vj. 64,4)

Millionen. Mit Blick auf die neuen IoT-Partnerschaften der Software AG mit

Großkonzernen hat sich Cloud bei den Kunden zunehmend zum Geschäftsmodell

der Wahl entwickelt. Entsprechend hat die Software AG die strategische

Entscheidung getroffen, bei IoT-Projekten auf kurzfristige Umsätze auf Basis

eines traditionellen Lizenzmodells zu verzichten, zugunsten langfristiger

Umsätze, die auf einer steigenden Nutzung und Nachfrage basieren. Aufgrund

der zunehmenden Bedeutung des skalierbaren IoT-Geschäfts mit wiederkehrenden

Umsätzen hat der Konzern entschieden, die Umsatzerlöse im IoT-Segment ab

Januar 2018 in einem vierten Geschäftsbereich zu konsolidieren.

Adabas & Natural (A&N) verzeichnete im dritten Quartal 2017 einen Umsatz in

Höhe von 48,8 (Vj. 49,1) Millionen Euro; dies entspricht währungsbereinigt

einem Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das A&N-Lizenzgeschäft

entwickelte sich mit einem Wachstum von 26 Prozent überproportional positiv

und erreichte 11,3 (Vj. 9,3) Millionen Euro. Der Gesamtumsatz lag nach 9

Monaten bei 149,2 (Vj. 165,1) Millionen Euro. Die Software AG rechnet mit

einer steigenden Anzahl an A&N-Kapazitätserweiterungen im letzten Quartal

des Jahres und folglich mit einem Umsatzvolumen in der oberen Hälfte des

erwarteten Zielkorridors.

Der Geschäftsbereich Consulting entwickelte sich weiter positiv, angetrieben

durch die steigende Relevanz des Produktportfolios der Software AG in den

Wachstumsmärkten IoT und Industrie 4.0. Der Umsatz stieg im dritten Quartal

auf 47,2 (Vj. 47,1) Millionen Euro, dies entspricht währungsbereinigt einer

Verbesserung von 2 Prozent. Im Neun-Monats-Zeitraum lag das Umsatzwachstum

mit 150,0 (Vj. 145,3) Millionen Euro bei 3 Prozent.

Gesamtumsatz und Ergebnisentwicklung

Der Gesamtumsatz der Software AG verbesserte sich im dritten Quartal auf

197,3 (Vj. 198,3) Millionen Euro - dies entspricht einer währungsbereinigten

Steigerung von 2 Prozent. Der Produktumsatz des Unternehmens (Lizenzen +

Wartungen) verzeichnete mit 149,6 (Vj. 150,9) Millionen Euro ebenfalls ein

währungsbereinigtes Wachstum von 2 Prozent. Der Lizenzumsatz verbesserte

sich währungsbereinigt mit einem Wachstum von 2 Prozent auf insgesamt 46,2

(Vj. 46,9) Millionen Euro. Der Wartungsumsatz betrug in der Berichtsperiode

103,3 (Vj. 104,0) Millionen Euro und stieg ebenfalls um 2 Prozent. Der

Gewinn der Software AG vor Zinsen und Steuern EBIT (IFRS) stieg im dritten

Quartal um 1 Prozent und belief sich damit auf 50,4 (Vj. 50,1) Millionen

Euro. Das operative Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) erreichte 63,6 (Vj. 66,8)

Millionen Euro. Die operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) lag im dritten

Quartal weiterhin auf einem sehr hohen Niveau von 32,2 (Vj. 33,7) Prozent.

Ausblick 2017

Basierend auf der aktuellen Geschäftsentwicklung bestätigt die Software AG

ihren Ausblick, den sie zur Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse

angehoben hatte. Für das Gesamtjahr 2017 wird eine operative Ergebnismarge

(EBITA, Non-IFRS) von 31,0 bis 32,0 Prozent erwartet. Im Geschäftsbereich

Digital Business Platform (DBP) wird unverändert währungsbereinigt mit einem

Produktumsatzwachstum zwischen +5 bis +10 Prozent gerechnet. Im

Datenbankgeschäft Adabas & Natural wird aufgrund zu erwartender

Vertragsabschlüsse am Ende des Jahres mit einer währungsbereinigten

Produktumsatzveränderung zwischen -2 und -6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

gerechnet.

Ausblick Gesamtjahr

2017

2016 (in Ausblick 2017 YTD 2017 (Stand:

Mio. EUR) (Stand:17. Juli 30. Sept. 2017)

2017)

Produktumsatz Digital 441,4 +5% bis +10%* +5%*

Business Platform

Produktumsatz Adabas & 233,9 -2% bis -6%* -11%*

Natural

Operative 31,2% 31,0% bis 32,0% 29,7%

Ergebnismarge (EBITA,

Non-IFRS)**

* währungsbereinigt

** Nach Berücksichtigung nicht-operativer Einflussfaktoren (vgl.

Non-IFRS-Ergebnis-Reporting)

Eine Telefonkonferenz für Finanzanalysten, Investoren und Medienvertreter

findet am Freitag, den 20. Oktober 2017 um 09:00 Uhr MESZ (08:00 Uhr BST)

statt. Lokale Einwahlnummern für Deutschland: +49 69 566 03 7000;

Großbritannien +44 203 059 5869 und USA: +1 760 294 1674. Die Präsentation

zur Telefonkonferenz wird ab 07:00 Uhr MESZ auf der Unternehmenswebseite

unter www.SoftwareAG.com/investoren zur Verfügung stehen.

Die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal wird die Software AG am

20. Oktober 2017 ab 16:00 Uhr MESZ auf ihrer Unternehmenswebseite

veröffentlichen.

Konzerndaten im Überblick

9 Monate 2017 (IFRS, nicht testiert) -

Kennzahlen zum 30. September 2017

in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) 9M 9M in in %

2017 2016 % acc*

Umsatz 610,6 607,9 0% -0%

Geschäftsbereich DBP 310,7 297,0 5% 5%

Geschäftsbereich A&N 149,2 165,1 -1- -11%

0%

Geschäftsbereich Consulting 150,7 145,8 3% 3%

EBIT (IFRS) 140,0 138,8 1%

Operatives Ergebnis EBITA (Non-IFRS) 181,2 181,8 0%

in % vom Umsatz 29,7% 29,9%

Segmentergebnis DBP 93,5 88,4 6%

Segmentmarge 30,1% 29,8%

Segmentergebnis A&N 100,8 116,0 -1-

3%

Segmentmarge 67,6% 70,2%

Nettoergebnis (Non-IFRS) 120,6 119,4 1%

Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)** 1,61 1,57 3%

Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) 4.600 4.435

* acc (at constant currency) = währungsbereinigt

** Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) 9M

2017: 74,9 Mio. / 9M 2016: 76,2 Mio.

*** Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und

bereinigt um Anlagen in Schuldtiteln

3. Quartal 2017 (IFRS, nicht testiert) -

Kennzahlen zum 30. September 2017

in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) Q3 Q3 in in %

2017 2016 % acc*

Umsatz 197,3 198,3 -1- 2%

%

Geschäftsbereich DBP 100,9 101,9 -1- 2%

%

Geschäftsbereich A&N 48,9 49,1 0% 2%

Geschäftsbereich Consulting 47,5 47,3 0% 2%

EBIT (IFRS) 50,4 50,1 1%

Operatives Ergebnis EBITA (Non-IFRS) 63,6 66,8 -5-

%

in % vom Umsatz 32,2% 33,7%

Segmentergebnis DBP 32,9 36,1 -9-

%

Segmentmarge 32,6% 35,4%

Segmentergebnis A&N 33,4 36,2 -8-

%

Segmentmarge 68,3% 73,7%

Nettoergebnis (Non-IFRS) 43,1 43,9 -2-

%

Ergebnis je Aktie (Non-IFRS)** 0,58 0,58 0%

* acc (at constant currency) = währungsbereinigt

** Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q3

2017: 74,0 Mio. / Q3 2016: 76,2 Mio.

*** Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und

bereinigt um Anlagen in Schuldtiteln

Über Software AG

Die Software AG (Frankfurt TecDAX: SOW) unterstützt die digitale

Transformation von Unternehmen. Mit der Digital Business Platform der

Software AG können Unternehmen besser mit Kunden interagieren, ihre

Geschäftsmodelle weiterentwickeln und neue Marktpotenziale erschließen. Im

Bereich Internet der Dinge (IoT) bietet die Software AG ihren Kunden

führende Lösungen zur Integration, Vernetzung und zum Management von

IoT-Komponenten sowie zur Analyse von Daten und zur Vorhersage von

zukünftigen Ereignissen auf Basis künstlicher Intelligenz. Die Digital

Business Platform basiert auf Technologieführerschaft und jahrzehntelanger

Expertise bei Softwareentwicklung und IT. Die Software AG beschäftigt über

4.500 Mitarbeiter, ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2016 einen Umsatz

von 872 Millionen Euro.

Weitere Informationen: www.softwareag.com.

Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | Deutschland

Ausführliche Presse-Informationen zur Software AG sowie eine Bild- und

Multimedia-Datenbank finden Sie online unter:

www.softwareag.com/press

Folgen Sie uns auf Twitter: Software AG Germany | Software AG Global

