DGAP-News: USU präsentiert als Platin-Service-Partner von Liferay Innovationen rund um digitale Plattformen

DAX etwas leichter -- Telekom-Aktie leidet unter gescheiterter T-Mobile-US-Fusion -- Bitcoin-Kurs schießt weiter hoch -- XING mit Umsatzsprung -- Berkhsire Hathaway, Paradise Papers im Fokus

Personalkarussell bei der Fed: Auch Dudley will offenbar gehen. GEA-Aktie nach Abstufung unter Druck. Infineon-Aktie und Dialog-Aktie profitieren von Übernahmefantasie. adidas-Aktie: Pivotal stuft ab. Was die Verhaftungswelle in Saudi-Arabien für den Ölpreis bedeutet. Netzagentur prüft Portorabatt von Deutscher Post für Großkunden.