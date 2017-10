DGAP-News: VAPIANO treibt Expansion sowie Ausbau des Take-Away und Lieferservicenetzes weiter voran

VAPIANO treibt Expansion sowie Ausbau des Take-Away und Lieferservicenetzes weiter voran

^

DGAP-News: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Sonstiges

VAPIANO treibt Expansion sowie Ausbau des Take-Away und Lieferservicenetzes

weiter voran

27.10.2017 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

VAPIANO treibt Expansion sowie Ausbau des Take-Away und Lieferservicenetzes

weiter voran

* VAPIANO forciert weiter die internationale Expansion: mehr als 200

Restaurants weltweit bis Ende 2017

* Erfolgreicher Markteintritt in der Tschechischen Republik, weitere

Neueröffnungen in Paris, Marseille, Köln, Breslau und Chicago

* Ausbau von Take-Away und Lieferserviceangebot deutlich über Erwartungen;

bereits mehr als 30 Prozent aller Restaurants ausgestattet

Bonn, 27. Oktober 2017 - VAPIANO setzt seine Expansionsstrategie sowie den

Ausbau des Take-Away und Lieferserviceangebots zügig und erfolgreich fort.

So gab es in den ersten Monaten des zweiten Halbjahres Neueröffnungen in

Paris, Marseille, Köln, Breslau, Prag und Chicago.

Der Markteintritt in der Tschechischen Republik, wo im August das erste

Vapiano im Prager Einkaufszentrum Quadrio eröffnete, war ein wichtiger

Meilenstein für Vapiano. Ein zweites Restaurant in Prag wurde bereits im

Oktober im Einkaufszentrum Chodov eröffnet. Damit hat VAPIANO international

mittlerweile 195 Restaurants. Bis Ende des Jahres werden weltweit mehr als

200 Restaurants in Betrieb sein.

Im Bereich Take-Away und Lieferservice kann der Ausbau des Netzes noch

schneller umgesetzt werden als erwartet. Mit 70 Restaurants sind aktuell

bereits mehr als 30 Prozent aller Restaurants mit speziellen Take-Away und

Lieferservicekapazitäten ausgestattet. Bis Ende des Jahres rechnet VAPIANO

damit, mehr als 35 Prozent aller Restaurants voll ausstatten zu können.

Damit erhöht VAPIANO seine Prognose zum Ausbau des Take-Away und

Lieferserviceangebots von ursprünglich 50 bis 60 Restaurants auf bis zu 75

Restaurants bis Ende 2017.

"Wir schreiten mit unserer internationalen Expansion noch schneller als

geplant voran. Bis Ende des Jahres erwarten wir, die Eröffnung des weltweit

200. Restaurants feiern zu können. Außerdem baut VAPIANO sein Take-Away und

Lieferserviceangebot weiter aus - und das ebenfalls zügiger als erwartet.

Ich freue mich, dass wir unsere Prognose für den Netzausbau erhöhen konnten.

Auch für die kommenden Jahre bleibt der Ausbau unseres Restaurantnetzwerks

unsere absolute Priorität", sagte Jochen Halfmann, CEO der VAPIANO SE.

Über Vapiano

Die gastronomische Lifestylemarke VAPIANO begründete 2002 mit ihrem

innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der

Systemgastronomie. Sie kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual

Dining" und ermöglicht Gästen somit einen hohen Grad an Selbstbestimmung.

Qualität, Frische und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts.

VAPIANO verwendet fast ausschließlich frische Zutaten. In jedem einzelnen

VAPIANO werden Pasta, Pizzateig, Soßen, Dressings sowie Dolci selbst

hergestellt, zum Teil sogar mitten im Gastraum in der gläsernen Manifattura.

Die Speisen werden direkt vor den Augen des Gastes in der Showküche "à la

minute" zubereitet. Dieses Konzept sowie das kosmopolitische Ambiente machen

das Erfolgsrezept des Unternehmens aus. Von Hamburg aus verbreitete sich das

Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt. VAPIANO zählt aktuell 195

Restaurants in 31 Ländern auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden

Sie auf www.vapiano.com.

---------------------------------------------------------------------------

27.10.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: VAPIANO SE

Kurt-Schumacher-Straße 22

53113 Bonn

Deutschland

Telefon: +49 (0) 228 85 467 0

Fax: +49 (0) 228 85 467 299

E-Mail: info@vapiano.eu

Internet: www.vapiano.com

ISIN: DE000A0WMNK9

WKN: A0WMNK

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

623335 27.10.2017

°