DGAP-News: Verschmelzung der Kontron AG auf die S&T Deutschland Holding AG vollzogen

21.08.2017 / 16:13

Verschmelzung der Kontron AG auf die S&T Deutschland Holding AG vollzogen

Augsburg, 21. August 2017 - Mit der heutigen Eintragung in das

Handelsregister der S&T Deutschland Holding AG in München ist die

Verschmelzung der Kontron AG auf die S&T Deutschland Holding AG vollzogen.

Damit ist die Börsennotierung der Kontron AG eingestellt.

Die Aktionäre der Kontron AG werden unmittelbar und ohne weitere

Veranlassung Aktionäre der nicht börsennotierten S&T Deutschland Holding AG.

Die Einbuchung der Aktien erfolgt per heutigem Record Day im Verhältnis 1:1.

Die ehemaligen Aktionäre der Kontron AG haben nun folgende Optionen:

Einbringung in die S&T AG

Mit dem Vollzug der Verschmelzung ist eine wesentliche Voraussetzung für die

bereits avisierte Sachkapitalerhöhung der S&T AG geschaffen, da nunmehr die

neuen S&T Deutschland Holding AG-Aktien in die S&T AG gegen Gewährung von

neuen Aktien eingelegt werden können. Das Sacheinlageangebot sieht vor, für

39 S&T Deutschland Holding AG-Aktien (dies entspricht 39 Kontron AG-Aktien

vor Verschmelzung) 10 S&T AG-Aktien und eine Zuzahlung von 15 Cent je

gewährter S&T AG-Aktie auszugeben. Ein erforderlicher Spitzenausgleich

erfolgt in bar auf Basis eines Wertes von EUR 3,11 je S&T Deutschland

Holding AG-Aktie. Die Zeichnungsberechtigten übertragen für die Sacheinlage

aus Vereinfachungsgründen ihre S&T Deutschland Holding AG-Aktien auf den

Treuhänder, die SMC Investmentbank AG, die wiederum mit schuldrechtlicher

Wirkung zum 1.1.2017 diese Aktien an der S&T Deutschland Holding AG (ISIN

DE000A2BPK83 / WKN A2B PK8.) als Sacheinlage in die S&T AG überträgt. Die

Zeichnungsfrist ist vorraussichtlich vom 30. August 2017 bis zum 26.

September 2017 angesetzt. Die S&T Deutschland Holding AG Aktionäre werden

über ihre Depotbanken hinsichtlich des Sacheinlageangebots informiert und um

entsprechende Weisung gebeten. Die Weisung muss ausdrücklich durch den S&T

Deutschland Holding AG Aktionär erfolgen, wenn das Angebot angenommen werden

soll. Ohne weitere Weisung, bleiben die entsprechenden S&T Deutschland

Holding AG-Aktien in den Depots der Aktionäre.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der S&T AG ist ein Wertpapierprospekt

erstellt worden, der von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) am

16. Juni 2017 gebilligt und in Deutschland notifiziert wurde. Der Prospekt

nebst etwaigen Nachträgen ist auf der Internetseite der S&T AG

(www.snt.at/investor) abrufbar.

Barabfindung

Mit dem Vollzug der Verschmelzung können diejenigen Aktionäre, die auf der

Hauptversammlung der Kontron AG am 19.06.2017 Widerspruch zur Niederschrift

erklärt haben die Barabfindung in Höhe von EUR 3,11 je Aktie einfordern und

als Aktionär der S&T Deutschland Holding AG ausscheiden. Damit entfällt auch

das Angebot zur Sacheinlage gegen S&T AG-Aktien. Hierzu muss der Aktionär

innerhalb einer zweimonatigen Frist ab dem 22. August 2017, bis zum 21.

Oktober 2017, seiner Depotbank einen entsprechenden Auftrag erteilen. Die

Aktionäre, die berechtigt sind die Barabfindung einzufordern und dies

ausüben wollen, können auf der Internetseite von Kontron unter

www.kontron.de/verschmelzung die dazu notwendigen Schritte und geforderten

Angaben einsehen und abrufen.

Kontron nach der Verschmelzung

Mit Eintrag der Verschmelzung ist die Kontron AG als eigenständige

Gesellschaft erloschen. Kontron bleibt als Marke bestehen. Die Kontron AG

und die S&T Deutschland Holding AG werden als nunmehr gemeinsames

Unternehmen rechtlich unter "Kontron S&T AG" mit Hauptsitz in Augsburg

firmieren. Alle Tochtergesellschaften von Kontron bleiben rechtlich

selbständig und führen ihre Firmierung unverändert fort.

Wirtschaftlich liegt nun der Fokus darauf, die Restruktierungsmaßnahmen bei

Kontron erfolgreich zu Ende zu führen, das Unternehmen vollständig in die

Prozesse der S&T Gruppe zu integrieren und gemeinsam mit dem Mutterkonzern

S&T AG kurzfristig weitere Technologie- und Vertriebssynergien zu heben.

Herr Richard Neuwirth, Aufsichtsratsvorsitzender der Kontron AG, resumiert

zum Vollzug der Verschmelzung: "Wir haben mit der Verschmelzung einen

wichtigen Meilenstein zur Integration erreicht. Das wir in so kurzer Zeit so

weit gekommen sind, bedeutende Restrukturierungserfolge verzeichenen können

und bereits schwarze Zahlen im 1.Halbjahr 2017 ausweisen können, verdanken

wir den gemeinsamen Anstregungen der Mitarbeiter, des Vorstandes und des

Aufsichtsrates der Kontron. Ich möchte hiermit allen meinen Dank für ihre

Ausdauer und ihren Einsatz aussprechen. Jetzt müssen wir uns auf unser

gemeinsames Ziel fokussieren und unsere Potentiale vereinen, um zum

führenden Unternehmen im Industrie 4.0-Markt zu werden. Dies packen wir nun

an."

Durch den Zusammenschluss erhalten Kunden in Zukunft unter der Marke

,Kontron' weiterhin ganzheitliche Lösungen in den Bereichen Embedded

Computer, Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0. Mit über 2.300

erfahrenen Ingenieuren im OT- und IT-Bereich wird Kontron im Verbund mit der

S&T Gruppe künftig zusätzliche innovative Lösungen für eine nahtlose und

sichere Verbindung von Embedded Systemen in die Embedded Cloud anbieten.

Über Kontron - An S&T Company

Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer

Technologie (ECT). Als Teil des Technologiekonzerns S&T bietet Kontron über

ein kombiniertes Portfolio aus Hardware, Middleware und Services sichere

Lösungen in den Bereichen Internet der Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit

seinen Standardprodukten und kundenspezifischen Lösungen auf Basis neuester,

hoch zuverlässiger Embedded-Technologien ermöglicht Kontron sichere und

innovative Anwendungen für verschiedene Branchen. Dadurch profitieren Kunden

von einer schnelleren Markteinführung, niedrigeren Total-Cost-of-Ownership,

Produktlanglebigkeit und ganzheitlich optimierten Applikationen. Weitere

Informationen finden Sie unter: http://www.kontron.de

Für weitere Informationen:

Alexandra Habekost

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Kontron

Tel: +49 (0) 821 4086-114 [IMAGE]

alexandra.habekost@kontron.com

