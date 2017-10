DGAP-News: WILEX AG: Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2017

WILEX AG: Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2017

WILEX AG: Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2017

09.10.2017 / 19:13

WILEX AG: Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate 2017

- Exklusive Forschungsvereinbarung für mehrere Zielmoleküle zur Entwicklung

von Antikörper-Amanitin-Konjugaten mit Takeda unterzeichnet

- Hauptversammlung beschließt Sitzverlegung und Umfirmierung

- Finanzierungszusage von Hauptaktionärin dievini erhalten

- Anpassung der Prognose

Ladenburg, 09. Oktober 2017 - Die WILEX AG (ISIN DE000A11QVV0 / WL6 / FWB)

berichtete heute über die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2017 (1.

Dezember 2016 - 31. August 2017) und die Finanzzahlen des Konzerns.

Dr. Jan Schmidt-Brand, Sprecher des Vorstands und Finanzvorstand der WILEX

AG kommentierte: "Neben guten Fortschritten bei unseren internen Projekten

während der vergangenen neun Monate, konnten wir zusätzlich noch eine

wichtige Vereinbarung mit einem globalen Pharmaunternehmen abschließen. Im

Juni haben wir eine exklusive Forschungsvereinbarung mit Takeda zur

Entwicklung von Antikörper-Amanitin-Konjugaten unterzeichnet. Die

Zusammenarbeit mit diesem renommierten globalen Pharmaunternehmen ist eine

wichtige externe Validierung unserer ATAC-Technologie. Trotz großer

operativer Fortschritte hat WILEX die im März 2017 veröffentlichte Prognose

für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Hintergrund für die Absenkung

unserer Umsatzprognose ist zum einen die Umsatzabgrenzung aus dem

Takeda-Vertrag, bei der die erste Zahlung zugunsten kommender Quartale

verteilt werden musste. Außerdem gibt es eine Verschiebung der

Meilensteinzahlungen von Link Health. Obwohl wir auch unsere betrieblichen

Aufwendungen an die aktuelle Situation angepasst haben, werden sich die

Effekte auch auf das operative Ergebnis auswirken."

Dr. Schmidt-Brand weiter: "Sehr erfreut waren wir über den "Runner-up 2017"

Titel verbunden mit dem 2. Platz in der Kategorie "Best New Drug Developer",

der uns beim World ADC Award Ende September in San Diego verliehen wurde. Es

zeigt, dass wir uns einen Platz in der ADC-Welt erarbeitet haben, obwohl

sich unsere Programme noch in der präklinischen Entwicklung befinden."

Wichtige Ereignisse in der Berichtsperiode

- Hauptversammlung beschließt Sitzverlegung und Namensänderung

Die ordentliche Hauptversammlung hat am 20. Juli 2017 dem Beschlussvorschlag

der Verwaltung zugestimmt, den Firmensitz von München nach Ladenburg zu

verlegen und die WILEX AG in Heidelberg Pharma AG umzubenennen.

Zwischenzeitlich wurde der Sitz der WILEX AG nach Ladenburg verlegt und die

Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH in Heidelberg Pharma Research

GmbH umfirmiert. Der letzte Schritt ist die Umfirmierung der

Muttergesellschaft in Heidelberg Pharma AG, die in den nächsten Wochen

erwartet wird.

- Forschungs- und Optionsvereinbarung mit Takeda

Heidelberg Pharma Research GmbH hat im Juni mit Takeda Pharmaceutical

Company Limited eine exklusive Forschungs- und Optionsvereinbarung zur

ATAC-Technologie abgeschlossen. Im ersten Schritt wird Heidelberg Pharma

Research GmbH Antikörper-Amanitin-Konjugate (ATACs) unter Verwendung von

Antikörpern aus Takedas proprietärem Portfolio für bis zu drei Zielmoleküle

herstellen. Takeda hat bereits das Optionsrecht für die exklusive

Lizenzierung der weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte aller

Produktkandidaten, die aus der Zusammenarbeit hervorgehen. Sollte Takeda die

Option ausüben, ist der Partner sowohl für die weitere präklinische und

klinische Entwicklung als auch für die mögliche Vermarktung aller

lizenzierten Produktkandidaten verantwortlich. Heidelberg Pharma Research

GmbH hat bei Vertragsunterzeichnung im dritten Quartal eine Zahlung für den

Technologiezugang erhalten und wird zukünftig für die zu erbringenden

Forschungsleistungen bezahlt. Falls Takeda die Option zur exklusiven

Lizenzierung ausübt, steht Heidelberg Pharma eine Optionsgebühr pro

Produktkandidaten zu. Im Rahmen einer exklusiven Lizenzvereinbarung würde

Heidelberg Pharma zusätzlich erfolgsabhängige Zahlungen für klinische

Entwicklungs-, regulatorische und umsatzabhängige Meilensteine von insgesamt

bis zu 113 Mio. US-Dollar (USD) für jeden Produktkandidaten sowie

Lizenzzahlungen (Royalties) erhalten.

- Abschluss eines weltweiten Lizenzvertrages für diagnostischen Antikörper

REDECTANE(R)

Die WILEX AG hat im Januar 2017 mit dem Unternehmen Telix Pharmaceuticals

Limited, Melbourne, Australien, (Telix) einen exklusiven Lizenzvertrag zur

weltweiten Entwicklung und Vermarktung für den Diagnostikumkandidaten

REDECTANE(R) (INN: 124I-Girentuximab) abgeschlossen. WILEX erhielt

vertragsgemäß eine Zahlung bei Vertragsunterzeichnung und könnte

Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 3,7 Mio. USD erhalten. Zusätzlich

hat WILEX im Erfolgsfall Anspruch auf Umsatzbeteiligungen (Royalties) an den

weltweiten Nettoerlösen für REDECTANE(R). Alle Kosten der Entwicklung sowie

der Herstellung und Vermarktung werden von Telix getragen.

Der Vertrag umfasst auch eine radiotherapeutische Verwendung des Antikörpers

Girentuximab. Telix plant die Entwicklung eines therapeutischen

Radio-Immun-Konjugats auf Basis des mit Lutetium-177 markierten Antikörpers

Girentuximab. Die Vereinbarung sieht weiter vor, dass WILEX Lizenzzahlungen

erhalten wird, sollte ein von Telix entwickeltes therapeutisches Produkt die

Marktzulassung erlangen.

- Abschluss des Lizenzvertrages für BCMA-Antikörper mit dem MDC

Heidelberg Pharma Research GmbH hat im Januar 2017 einen Lizenzvertrag mit

dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der

Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) in Berlin über die Einlizenzierung von

BCMA-Antikörper abgeschlossen. Finanzielle Details des Lizenzvertrages

unterliegen der Vertraulichkeit. Aus einem Selektions- und

Optimierungsprozess der BCMA-Antikörper ist der ATAC-Kandidat HDP-101

hervorgegangen, der derzeit für die klinische Entwicklung vorbereitet wird,

die Ende 2018 starten könnte.

- Finanzierungszusage und Kapitalmaßnahme

Im Rahmen der Finanzierungszusage der Hauptaktionärin dievini Hopp Biotech

holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) vom Februar 2017 wurde im Mai

2017 eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durchgeführt. Die Aktionäre zeichneten

alle 2.040.816 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien durch Ausübung

der Bezugs- und Mehrbezugsrechte zum Bezugspreis von 2,45 Euro je Aktie. Aus

der im Februar 2017 vom Hauptinvestor dievini gegebenen Zusage über 10 Mio.

Euro stehen noch 5,6 Mio. Euro zur Verfügung. Damit ist die

Finanzierungsreichweite des Unternehmens bis Ende des zweiten Quartals 2018

sichergestellt. Bis dahin geht der Vorstand davon aus, dass weitere

Zahlungszuflüsse generiert werden können und somit unter Aspekten der

Unternehmensfortführung bilanziert werden kann.

- Rechtstreit mit Siemens Corporation

Die WILEX AG musste 2010 im Rahmen der Akquisition von WILEX Inc. (Oncogene

Science) eine Mietgarantie übernehmen. Im Mai 2017 hat Siemens Corporation

eine Klage in Höhe von 832 Tsd. USD gegen WILEX beim Bundesgericht für

Massachusetts, MA, USA, (United States District Court for the District of

Massachusetts) eingereicht.

Die WILEX AG hält diese Forderungen vollumfänglich für unberechtigt und hat

bereits eine Klageerwiderung eingereicht. Die rechtliche Einschätzung

seitens WILEX hat sich zum Geschäftsbericht 2016 nicht geändert, die

vorhandene Rückstellung in Höhe von 408 Tsd. Euro wird als angemessen

eingestuft. Eine Entscheidung ist nicht vor Mitte 2018 zu erwarten.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der WILEX-Konzern, zum Bilanzstichtag bestehend aus der WILEX AG und der

Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research GmbH, berichtet konsolidierte

Zahlen. Die im Folgenden bezeichnete Berichtsperiode bezieht sich auf den

Zeitraum vom 1. Dezember 2016 bis zum 31. August 2017 (9M 2017).

Der WILEX-Konzern erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des

Geschäftsjahres 2017 Umsatzerlöse und Erträge von insgesamt 1,6 Mio. Euro

(Vorjahr: 2,3 Mio. Euro). Darin enthalten sind Umsatzerlöse in Höhe von 1,4

Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro), welche sich aus der ATAC-Technologie und

dem Servicegeschäft (1,1 Mio. Euro) sowie aus Einnahmen aus

Lizenzvereinbarungen der Muttergesellschaft (0,3 Mio. Euro) zusammensetzen.

Die sonstigen Erträge lagen mit 0,2 Mio. Euro deutlich unterhalb des

Vorjahresniveaus (1,2 Mio. Euro) und beinhalten insbesondere Erträge aus

Fördermitteln für Forschungsprojekte vom Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) sowie Erträge aus der Auflösung von abgegrenzten

Verbindlichkeiten, welche nicht in geplanter Höhe benötigt wurden (jeweils

0,1 Mio. Euro). Im Vergleichszeitraum des Vorjahres konnten in diesen beiden

Positionen noch 0,6 Mio. Euro bzw. 0,4 Mio. Euro erzielt werden. Außerdem

waren 2016 noch Erträge im Kontext des 2013 erfolgten Verkaufs der

ehemaligen Tochtergesellschaft WILEX Inc. an die Firma Nuclea

Biotechnologies Inc. in Höhe von 0,2 Mio. Euro zu verzeichnen.

Die betrieblichen Aufwendungen, einschließlich der Abschreibungen, betrugen

in der Berichtsperiode 9,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,4 Mio. Euro).

Die Herstellungskosten betreffen die mit dem Umsatz unmittelbar verbundenen

Kosten und fielen für die kundenspezifische Auftragsforschung an; sie

beliefen sich auf 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro).

Die Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 6,4 Mio. Euro stiegen im

Vergleich zum Vorjahr (4,3 Mio. Euro) aufgrund der Weiterentwicklung der

proprietären Plattformtechnologie und fortschreitenden CMC-Entwicklung

(chemistry, manufacturing and controls) von HDP-101. Diese Aufwandskategorie

stellte mit 71 % der betrieblichen Aufwendungen weiterhin den größten

Kostenblock dar.

Die Verwaltungskosten in Höhe von 2,0 Mio. Euro, die u. a. die Kosten für

die Holdingaktivitäten und die Börsennotierung beinhalten, erhöhten sich im

Neunmonatszeitraum 2017 aufgrund von Finanzierungsbemühungen, intensivierten

Investor Relations-Aktivitäten und Lizenzverhandlungen gegenüber dem Vorjahr

(1,4 Mio. Euro) und beziffern 22 % der betrieblichen Aufwendungen.

Die Sonstigen Aufwendungen für Aktivitäten im Bereich Geschäftsentwicklung,

Vermarktung und kommerzielle Marktversorgung betrugen in der aktuellen

Berichtsperiode 0,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro).

Der WILEX-Konzern hat den Periodenfehlbetrag für die ersten neun Monate des

Geschäftsjahres mit 7,6 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (4,1 Mio. Euro)

wie erwartet ausgeweitet. Das Ergebnis je Aktie betrug unter

Berücksichtigung der höheren durchschnittlichen Anzahl ausgegebener Aktien

-0,55 Euro (Vorjahr -0,35 Euro).

Die Bilanzsumme zum 31. August 2017 betrug 15,1 Mio. Euro und lag infolge

des geringeren Zahlungsmittelbestands unter dem Wert des

Vergleichsstichtages 30. November 2016 (15,2 Mio. Euro). Das Eigenkapital

lag mit 7,2 Mio. Euro ebenfalls unterhalb des Werts zum Geschäftsjahresende

2016 (9,8 Mio. Euro). Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,7 % (30.

November 2016: 64,0 %).

Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende des dritten Geschäftsquartals auf

4,5 Mio. Euro (30. November 2016: 4,6 Mio. Euro). Unberücksichtigt der

Finanzierungskomponente aus den Kapitalerhöhungen 2017 und 2016 hatte WILEX

in den ersten neun Monaten somit einen durchschnittlichen monatlichen

Finanzmittelabfluss von 0,56 Mio. Euro (Vorjahr: 0,51 Mio. Euro) zu

verzeichnen.

Finanzausblick 2017

WILEX hat die im März 2017 veröffentlichte Prognose für das laufende

Geschäftsjahr angepasst. Hintergrund für die Absenkung der Umsatzprognose

ist zum einen die Umsatzabgrenzung aus dem Takeda-Vertrag, bei der die erste

Zahlung zugunsten kommender Quartale verteilt werden musste. Außerdem gibt

es eine Verschiebung der Meilensteinzahlungen von Link Health.

Für den WILEX-Konzern werden für das Geschäftsjahr 2017 Umsätze und sonstige

Erträge zwischen insgesamt 2,0 Mio. Euro und 3,0 Mio. Euro (vorher: 4,0 Mio.

Euro bis 6,0 Mio. Euro) erwartet.

Die betrieblichen Aufwendungen werden sich nunmehr in einem Korridor von

12,0 Mio. Euro bis 14,0 Mio. Euro bewegen (vorher: 11,0 Mio. Euro bis 15,0

Mio. Euro). Sie wurden an die nun besser erkennbare Detailplanung angepasst,

nach der verschiedene Kosten erst im nächsten Jahr anfallen werden. Auf

Basis dieser Anpassungen wird ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen

-9,0 Mio. Euro und -11,0 Mio. Euro erwartet (vorher: -6,0 Mio. Euro bis

-10,0 Mio. Euro).

WILEX rechnet 2017 mit einem Finanzmittelbedarf von 8,0 Mio. Euro bis 10,0

Mio. Euro (vorher: 6,0 Mio. Euro bis 10,0 Mio. Euro). Der monatliche

Barmittelverbrauch dürfte sich damit zwischen 0,6 Mio. Euro und 0,8 Mio.

Euro (vorher: 0,5 Mio. Euro bis 0,8 Mio. Euro) bewegen.

Um die geplanten Aktivitäten mit den proprietären ATAC-Projekten

voranzutreiben, benötigt WILEX weitere Finanzmittel. Aus der

Finanzierungszusage von dievini stehen noch 5,6 Mio. Euro zur Verfügung, die

im Rahmen von Kapitalmaßnahmen oder Darlehen in die Gesellschaft eingebracht

werden können. WILEX wird im Hinblick auf die Forschungsfortschritte, die

Geschäftsentwicklung und das Marktumfeld alle Finanzierungsoptionen prüfen.

Die Finanzierungsreichweite (vorher: bis zum Ende des zweiten Quartals 2018)

wird sich auf Basis der aktualisierten Planung und der noch verfügbaren

Mittel aus der Finanzierungszusage analog zur oben beschriebenen Situation

verkürzen. Die Gesellschaft geht nunmehr davon aus, dass sie bis ins zweite

Quartal 2018 finanziert sein wird.

WILEX wird keine Telefonkonferenz zu dieser Zwischenmitteilung anbieten. Das

vollständige Zahlenwerk zum Zwischenabschluss steht unter www.wilex.com

"Investoren > Finanzberichte > Zwischenmitteilung vom 09. Oktober 2017" zur

Verfügung.

Kennzahlen für den WILEX-Konzern

In Tsd. Euro 9M 2017 1 9M 2016 1

Tsd. Euro Tsd. Euro

Ergebnis

Umsatzerlöse 1.393 1.104

Sonstige Erträge 235 1.169

Betriebliche Aufwendungen (9.079) (6.385)

davon Forschungs- und Entwicklungskosten (6.407) (4.282)

Betriebsergebnis (7.451) (4.112)

Ergebnis vor Steuern (7.619) (4.113)

Periodenergebnis (7.619) (4.122)

Ergebnis je Aktie in Euro (0,55) (0,35)

Bilanz zum Periodenende

Bilanzsumme 15.112 13.937

Liquide Mittel 4.491 3.269

Eigenkapital 7.208 11.991

Eigenkapitalquote2 in % 47,7 86,0

Kapitalflussrechnung

Operativer Cashflow (4.705) (4.162)

Cashflow aus der Investitionstätigkeit (333) (450)

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 4.975 6.587

Mitarbeiter (Anzahl)

Mitarbeiter am Ende der Periode3 55 53

Vollzeitstellen am Ende der Periode3 50 49

1 Der Berichtszeitraum beginnt am 1. Dezember und endet am 31. August

2 Eigenkapital / Bilanzsumme

3 Inklusive Mitglieder des Vorstands

Durch die Rundung der exakten Zahlen können sich Differenzen ergeben.

Kontakt WILEX AG Corporate IR/PR-Unterstützung MC Services AG

Communications Sylvia Wimmer Katja Arnold (CIRO) Managing

Tel.: +49 89 41 31 38-29 Director & Partner Tel.: +49 89 210

E-Mail: investors[at]wilex.com 228-40 Mobil: +49 160 9360 3022

Schriesheimer Str. 101, 68526 E-Mail:

Ladenburg katja.arnold[at]mc-services.eu

Über WILEX und Heidelberg Pharma

Die WILEX AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg,

das als Konzernmutter Holdingaufgaben wahrnimmt. Der Fokus der Forschung und

Entwicklung liegt auf dem operativen Geschäft der Tochtergesellschaft

Heidelberg Pharma Research GmbH. Heidelberg Pharma Research GmbH ist das

erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für Krebstherapien einsetzt

und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative

ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugate) und nutzt den

biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip.

Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener

therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von

Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von

ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der proprietäre Hauptproduktkandidat HDP-101

ist ein BCMA-ATAC, der gegen das Multiple Myelom eingesetzt wird. WILEX'

klinische Produktkandidaten MESUPRON(R) und REDECTANE(R) wurden verpartnert.

RENCAREX(R) steht zur Auslizenzierung und weiteren Entwicklung zur

Verfügung. WILEX ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN

DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sie

unter www.wilex.com.

Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den

Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch

von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt",

"erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche

Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne

und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere

Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des

Geschäftsbetriebs, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften

oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen

Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.

Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner

davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen

zu setzen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen

widerzuspiegeln.

