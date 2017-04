DGAP-Stimmrechte: SHW AG

SHW AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

DGAP Stimmrechtsmitteilung: SHW AG

SHW AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der

europaweiten Verbreitung

06.04.2017 / 19:26

Notification pursuant to section 27a para. 1 sentence 1, 3 and 4 of the

German Securities and Trading Act (WpHG)

Mr. Yixin Pan

No. 24, Yuer Raod

Gaohe Town

Huaining County Anqing city

China

Vorab per Fax: +49 (0) 7361 5279020 462

An die

SHW AG

-Vorstand-

Wilhelmstraße 67

D- 73433 Aalen

Germany

6. April 2017

Mitteilung nach § 27a Abs. 1 S.1, 3 und 4 WpHG

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 15. März 2017 haben wir Ihnen gemäß §§ 21 Abs. 1, 22 und

24 WpHG mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Anhui ARN Group an der

SHW AG am 9. März 2017 die Schwelle von 10 Prozent überschritten hat.

1. Mitteilung der mit dem Erwerb verfolgten Ziele

Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele teilt die

Anhui ARN Group folgendes mit:

1.1 Die Investition dient der Umsetzung von strategischen Zielen.

1.2 Abhängig von der Marktentwicklung sowie der Geschäftsentwicklung der SHW

AG, beabsichtigt die Anhui ARN Group weitere Stimmrechte der SHW AG

innerhalb der nächsten zwölf Monate durch Kauf oder auf sonstige Weise zu

erwerben.

1.3 Anhui ARN Group strebt eine der Bedeutung Ihrer Beteiligung an der SHW

AG entsprechende Repräsentation im Aufsichtsrat der Gesellschaft an. Eine

Einflussnahme auf die Besetzung des Vorstandes wir gegenwärtig nicht

angestrebt.

1.4 Anhui ARN Group strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur

der SHW AG an, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und

Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik.

2. Mitteilung der Herkunft der Mittel

Anhui ARN Group hat den Erwerb der Stimmrechte aus eigenen Mitteln

finanziert.

Mit freundlichen Grüßen

6. April 2017

____________________

Mr Yixin Pan (Chairman)

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SHW AG

Wilhelmstrasse 67

73433 Aalen

Deutschland

Internet: www.shw.de

563083 06.04.2017

