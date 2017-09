DGAP-Stimmrechte: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG

Anzeige

Heute im Fokus

DAX mit stabiler Eröffnung -- Bayer schließt höhere Kartellauflagen bei Monsanto nicht aus -- Nordkorea feuert erneut Rakete über Japan hinweg -- Oracle im Fokus

Credit Suisse hakt weiteren Rechtsfall in USA ab. Rovio-Börsengang soll fast eine halbe Milliarde Euro schwer werden. Dell und Apple in Bieterkonsortium für Toshiba-Chipsparte. Alphabet erwägt offenbar Milliardenbeteiligung an Uber-Konkurrenten Lyft. Weidmann strebt zweite Amtszeit an.