DGAP-WpÜG: Pflichtangebot

Zielgesellschaft: Epigenomics AG; Bieter: Blitz F16-83 GmbH (künftig firmierend als Summit Hero Holding GmbH) WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieterin: Blitz F16-83 GmbH (künftig firmierend als Summit Hero Holding GmbH) c/o YouCo Vorratsgesellschaft mbH, Maternusstraße 40-42 50996 Köln Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HR B 106733 Zielgesellschaft: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HR B 75861 ISIN: DE000A11QW50 / WKN: A11QW5 Die Blitz F16-83 GmbH (künftig firmierend als Summit Hero Holding GmbH) (die 'Bieterin') hat am 26. April 2017 entschieden, den Aktionären der Epigenomics AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Namen lautenden Stückaktien der Epigenomics AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die 'Epigenomics-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 7,52 je Epigenomics-Aktie in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot'). Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot und weitere Informationen zu dem Übernahmeangebot werden im Internet unter www.summit-hero-angebot.de veröffentlicht. Weitere Informationen: Die Bieterin ist eine mittelbare 100%-ige Tochtergesellschaft von Cathay Fortune International Company Limited ('CFIC'). Team Curis Group ('TCG') hat heute eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach sich ihre Tochterunternehmen Globetrotter (BVI) Holdings, Ltd. und Bio-Epi (BVI) Holdings, Ltd., die derzeit größten Aktionäre der Epigenomics AG, neben CFIC mittelbar an der Bieterin beteiligen werden. CFIC und die Tochterunternehmen von TCG werden im Rahmen der Transaktion ihre derzeit gehaltenen Epigenomics-Aktien auf die Bieterin übertragen. Zudem hat U Chip Technology Limited heute ein Irrevocable Undertaking unterzeichnet und sich verpflichtet, das Übernahmeangebot für die von ihr gehaltenen Epigenomics- Aktien anzunehmen. Durch die vorgenannten Vereinbarungen hat sich die Bieterin insgesamt bereits 15,31% der Epigenomics-Aktien gesichert. Das Übernahmeangebot wird unter anderem unter den Bedingungen der Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und sonstigen regulatorischen Freigaben und einer Mindestannahmequote, nach der die Gesamtzahl der Aktien, die von der Bieterin bereits gehalten werden oder dieser nach Maßgabe der §§ 29 Abs. 1, 30 WpÜG zugerechnet werden sowie der unter dem Übernahmeangebot erworbenen Aktien einer Quote von mindestens 75 % der Epigenomics-Aktien entsprechen muss, stehen und im Übrigen zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergehen. Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Epigenomics-Aktien. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Epigenomics-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Frankfurt am Main, den 26. April 2017 Blitz F16-83 GmbH (künftig firmierend als Summit Hero Holding GmbH)