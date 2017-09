DGAP-WpÜG: Pflichtangebot

Zielgesellschaft: exceet Group SE; Bieter: White Elephant S.à r.l. WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieter: White Elephant S.à r.l. c/o navAXX S.A. 17, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Großherzogtum Luxemburg Zielgesellschaft: exceet Group SE 115 avenue Gaston Diderich L-1420 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg http://www.exceet.com eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 148525 ISIN: LU0472835155 (WKN: A0YF5P) Börsenhandelsplätze (Aktien): Regulierter Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie Freiverkehr an den Börsen in Berlin, München und Stuttgart Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage und weiterer das Angebot betreffender Informationen erfolgt im Internet unter: http://www.elephant-offer.com Angaben des Bieters: Die White Elephant S.à r.l. ('Bieterin') hat heute entschieden, den Aktionären der exceet Group SE im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Aktien der Kategorie A der exceet Group SE mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von ca. EUR 0,015 ('exceet-Aktien') zu erwerben. Die Bieterin ist eine Gesellschaft, die durch den Fonds Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS indirekt kontrolliert wird. Die Bieterin beabsichtigt, vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen der Angebotsunterlage, den Aktionären der exceet Group SE für ihre exceet- Aktien eine Gegenleistung in bar in Höhe des gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurses der exceet-Aktien während der letzten drei Monate vor dieser Veröffentlichung je exceet-Aktie anzubieten, wie er von der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ermittelt wird, in jedem Fall aber mindestens EUR 2,85 je exceet-Aktie ('Übernahmeangebot'). Das Übernahmeangebot wird voraussichtlich nur unter der Bedingung einer Mindestannahmequote von 51,00% stehen. Die Bieterin hat heute bereits exceet-Aktien, die einem Anteil von ca. 28,26% des Grundkapitals der exceet Group SE entsprechen, käuflich erworben. Darüberhinaus hat sich ein Großaktionär gegenüber der Bieterin verpflichtet, das Übernahmeangebot im Hinblick auf die von ihm gehaltenen exceet-Aktien, die einem Anteil von weiteren ca. 27,81% des Grundkapitals der exceet Group SE entsprechen, während der Annahmefrist anzunehmen. Die Bieterin behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der exceet Group SE dar. Das Angebot zum Erwerb der von den Aktionären der exceet Group SE gehaltenen Aktien wird erst durch die Bekanntmachung der Angebotsunterlage und ausschließlich nach Maßgabe der darin enthaltenen Bestimmungen erfolgen. Investoren und Aktionären der exceet Group SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, dem Luxemburger Recht (soweit anwendbar) und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Grevenmacher (Luxemburg), den 18. September 2017 White Elephant S.à r.l. Ende der WpÜG-Meldung 18.09.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Notiert: Regulierter Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie Freiverkehr an den Börsen in Berlin, München und Stuttgart