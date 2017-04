DGB kritisiert Agrarminister wegen Forderung zur Saisonarbeit

STUTTGART (dpa-AFX) - Mit seiner Forderung nach anderen Arbeitszeitregeln für ausländische Saisonarbeiter stößt Agrarminister Peter Hauk (CDU) auf Kritik. "Es gibt keinen Grund, weshalb für Menschen aus dem EU-Ausland nicht dieselben Standards gelten sollen wie für hiesige Arbeitskräfte", sagte der Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Martin Kunzmann, am Donnerstag in Stuttgart. Am Vortag hatte sich der Agrarminister dafür ausgesprochen, die Vorschrift von maximal zehn Stunden Arbeit pro Tag für Saisonarbeiter aus EU-Staaten zu lockern - die Arbeiter wollten dies selbst, schließlich seien sie hier zum Geldverdienen.

Gewerkschafter Kunzmann nannte die Forderung "reichlich verquer". Arbeiter aus Südosteuropa seien häufig "Opfer von Willkür, Schikanen bis hin zur Ausbeutung". "Die Landesregierung sollte diese Missstände angehen und nicht noch auf die Umgehung von deutschem Arbeitsrecht dringen", sagte Kunzmann. Die Menschen auf den Spargel- und Erdbeerfeldern arbeiteten hart./wdw/DP/fbr