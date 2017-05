DGB über Schwarz-Gelb in NRW: Schlecht für Thyssenkrupp-Beschäftigte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert vom möglichen schwarz-gelben Regierungsbündnis in Nordrhein-Westfalen, sich für den Erhalt der Stahl-Arbeitsplätze stark zu machen. "Ich habe die große Sorge, dass sich die neue Regierung hier nicht deutlich genug positioniert", sagte Hoffmann der "Rheinischen Post" (Mittwoch) vor dem Hintergrund der Gespräche von Tata Steel und Thyssenkrupp über eine Zusammenführung ihrer europäischen Stahlgeschäfte. "NRW benötigt den Stahl. Das darf man nicht leichtfertig aufs Spiel setzen."

Eine SPD-geführte Landesregierung hätte sich wohl deutlich stärker für den Erhalt dieser wichtigen Industrie-Arbeitsplätze eingesetzt. "Von einer Regierung, an der die marktgläubigen Liberalen beteiligt sind, erwarte ich ein wesentlich geringeres Engagement für diese zentrale Branche in NRW. Das ist eine schlechte Nachricht für die Thyssenkrupp-Beschäftigten", sagte er in dem Interview weiter

Am Dienstagnachmittag war bekannt geworden, dass der indische Konzern Tata auf dem Weg zu einer möglichen Stahlfusion mit Thyssenkrupp eine wichtige Hürde genommen hat. Tata Steel konnte eine grundsätzliche Einigung über den Umgang mit den Pensionsverpflichtungen des Konzerns erzielen. Der indische und deutsche Konzern sprechen seit vergangenem Jahr über eine Zusammenlegung des europäischen Stahlgeschäfts.

Die Pensionsverpflichtungen Tatas sind dabei eine von mehreren Hindernissen. Thyssenkruppp-Chef Heinrich Hiesinger hatte immer wieder betont, dass die Frage der Pensionen vor einem möglichen Zusammenschluss geklärt sein muss. Nach der Mitteilung von Tata am Dienstagnachmittag legte die Thyssenkrupp-Aktie deutlich zu und war zum Handelsende mit einem Plus von mehr als vier Prozent der stärkste Dax-Titel./vd/DP/zb