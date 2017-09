DiamondRock Hospitality schüttet Dividende aus

DiamondRock Hospitality Company (ISIN: US2527843013, NYSE: DRH) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,125 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 12. Oktober 2017 (Record date: 29. September 2017). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,50 US-Dollar ausbezahlt. Die Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 10,88 US-Dollar (Stand: 18. September 2017) und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 4,59 Prozent.

DiamondRock Hospitality Company operiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und hat sich auf Hotel-Immobilien in den USA spezialisiert. Der Firmensitz befindet sich in Bethesda, Maryland.

Seit Jahresbeginn liegt die Aktie, die an der Wall Street gelistet ist, mit 5,68 Prozent im Minus. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 2,18 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de