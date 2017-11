DIC Asset bekräftigt Prognose und avisiert eine Sonderdividende für 2017

Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) hat am heutigen Freitag ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2017 vorgestellt. Der FFO liegt mit 48,1 Millionen Euro um 30 Prozent über dem Vorjahreswert (36,9 Millionen Euro). Das Konzernergebnis ist im Vergleich zum Vorjahr (22,5 Millionen Euro) um 48 Prozent auf 33,4 Millionen Euro angestiegen. Die Assets under Management summieren sich zum dritten Quartal auf 3,3 Milliarden Euro. Zum Ergebnis trugen auch die positiven Effekte aus der WCM-Beteiligung bei.

Die Prognose der operativen Ziele für das Geschäftsjahr 2017 werden bekräftigt. Es wird mit einem geplanten FFO von 59 bis 61 Millionen Euro und Bruttomieteinnahmen in Höhe von 106 bis 108 Millionen Euro gerechnet. Neben der für 2017 angestrebten Dividende aus der operativen Geschäftstätigkeit plant der Vorstand die Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende in Höhe von mindestens 20 Cent je Aktie, um die Aktionäre der DIC Asset AG an dem Sonderertrag aus dem Umtausch der WCM-Aktien in TLG-Aktien teilhaben zu lassen.

In diesem Jahr wurde die reguläre Dividende im Vergleich zum Vorjahr (0,37 Euro) um knapp acht Prozent auf 0,40 Euro je Aktie erhöht. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 10,40 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,85 Prozent.

Die DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland. Der Konzern betreut rund 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 3,4 Milliarden Euro. Die Aktie ist im SDAX notiert.

