Die Top 5 der ETFs  diese müssen Sie kennen!

Angesichts der aktuellen Lage an der Börse mit nahezu täglich neuen Höchstständen ist für den Aktienkauf auf den gegenwärtigen Niveaus eine Portion Mut nötig. Oder aber Weitsicht und ein Plan. Wer zum Beispiel sein Geld in viele Aktien streut und gleichzeitig über einen Sparplan auch den Einstiegszeitpunkt möglichst streckt, erhält sich die Chance am weltweit guten Aktienklima zu partizipieren. Wie man diese Strategie konkret umsetzt, besprechen Thomas Timmermann, Bereichsleiter Asset Management der Commerzbank, und Thomas Meyer zu Drewer, dem Geschäftsführer der ComStage ETFs, in diesem Video.

Die Top 5 ComStage ETFs

WKN Typ Basiswert Merkmale ETF110 ETF MSCI World TRN Pauschalgebühr 0,20% p.a. ETF901 ETF DAX Pauschalgebühr 0,15% p.a. ETF060 ETF STOXX Europe 600 Pauschalgebühr 0,20% p.a. ETF012 ETF S&P 500 Pauschalgebühr 0,12% p.a. ETF701 ETF ComStage Vermögensstrategie Pauschalgebühr 0,49% p.a.

