Dienstleistungsbranche in Großbritannien wächst deutlich langsamer

London (Reuters) - Die in Großbritannien besonders wichtige Dienstleistungsbranche hat im August an Schwung verloren.

Der entsprechende Einkaufsmanager-Index fiel zum Vormonat um 0,6 auf 53,2 Punkte, wie das Institut IHS Markit am Dienstag mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit September 2016, also wenige Monate nach dem Referendum der Briten für einen EU-Austritt. Von Reuters befragte Ökonomen hatten für August mit 53,5 Zählern gerechnet. Werte oberhalb von 50 Punkten signalisieren allerdings noch Wachstum.

Die Abkühlung im Dienstleistungssektor spreche weiterhin für niedrige Zinsen, sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt in der weltweit fünftgrößten Volkswirtschaft mit 0,3 Prozent nur halb so stark zu wie das der Euro-Zone. Viele Firmen halten sich mit Blick auf die unsicheren Perspektiven nach dem Brexit mit Investitionen zurück. Zudem hat das Pfund deutlich abgewertet, was Einfuhren verteuert und die Inflation anschiebt. Das wiederum nagt an der Kaufkraft der Bürger.

Die britische Industrie, die im Vergleich zu den Dienstleistern allerdings deutlich weniger wichtig ist, hatte im August überraschend Fahrt aufgenommen. Hier kletterte der Einkaufsmanager-Index um 1,6 Punkte auf 56,9 Zähler.