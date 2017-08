Discounter Big Lots meldet Dividende

Der amerikanische Einzelhandelskonzern Big Lots Inc. (ISIN: US0893021032, NYSE: BIG) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 1,00 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 49,61 US-Dollar (Stand: 25. August 2017) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,02 Prozent.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 22. September 2017 (Record date: 8. September 2017). Big Lots ist ein Discounter im Bereich Lebensmittel, Möbel, Spielzeug und Elektronik, der aktuell 1434 Läden in den USA betreibt. Die Jahresumsätze des Unternehmens belaufen sich auf 5 Mrd. US-Dollar. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2017 erzielte Big Lots einen Umsatz von 1,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,20 Mrd. US-Dollar).

Big Lots ist 1967 in Columbus, im US-Bundesstaat Ohio, gegründet worden. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,19 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de