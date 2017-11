Disney meldet Umsatz- und Gewinnrückgang - Kabelsparte schwächelt

BURBANK (dpa-AFX) - Der US-Unterhaltungsriese Disney (Walt Disney) hat Anleger mit schwachen Quartalszahlen enttäuscht. In den drei Monaten bis Ende September fielen die Erlöse im Jahresvergleich um drei Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar (11,0 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Überschuss sank um ein Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar. Während es für Disneys Themenparks weiter rund lief, spielten die Kabel- und TV-Sparte um den kriselnden Sportsender ESPN sowie das Filmgeschäft deutlich weniger Geld ein.

Analysten hatten mit erheblich besseren Ergebnissen gerechnet. Am Markt kamen die Zahlen entsprechend schlecht an, die Aktie büßte nachbörslich zunächst 3,4 Prozent ein. Die Spekulationen, Disney wolle dem Rivalen 21st Century Fox (21st Century Fox (A)) große Konzernteile abkaufen, wurden im Quartalsbericht nicht kommentiert. Der US-Sender CNBC hatte am Montag unter Berufung auf eingeweihte Kreise über entsprechende Verhandlungen berichtet. Die Gespräche sollen allerdings schon wieder beendet worden sein./hbr/DP/he