DIW-Präsident Fratzscher fordert neuen Anlauf der Jamaika-Parteien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hat neue Verhandlungen von CDU, CSU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer Bundesregierung gefordert. "Die Jamaika-Parteien müssen einen neuen Anlauf machen, denn sie wissen, für keine von ihnen würden Neuwahlen Erfolg versprechen", schreibt Fratzscher in einem Kommentar zum Abbruch der Sondierungsgespräche. Deutschland brauche eine handlungsfähige Regierung mit klaren Zielen und Visionen. Die Parteien müssten bei neuen Gesprächen die wichtigen Herausforderungen der Wirtschafts- und Sozialpolitik adressieren. Laut Fratzscher sind das unter anderem eine Offensive in Forschung und Bildung und deutliche Anstrengungen in Sachen Digitalisierung .

November 20, 2017 04:17 ET (09:17 GMT)