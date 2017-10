Dobrindt erwartet Zeichen für Realismus bei Finanzen

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht die ersten Beratungen von Union, FDP und Grünen zum Thema Finanzen auch als einen Realismus-Test für eine mögliche Jamaika-Koalition. "Es wird sicherlich nicht eines der härtesten Auseinandersetzungsfelder sein", sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. "Aber es wird eins sein, wo sich schon zeigt, ob man mit Realismus in eine Wahlperiode geht oder ob man reine Finanz-Fantasie walten lässt."

Mit Blick darauf, dass Union, FDP und Grüne bei ersten Abstimmungen im Bundestag gleichgerichtet votierten, sagte Dobrindt, dies heiße von den Ergebnissen der Koalitionsgespräche her noch nichts. "Es gibt Sondierungsgespräche, und da gibt es natürlich auch ein sondierungsfreundliches Verhalten im Parlament."/sam/DP/jha