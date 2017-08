Dombret: Bundesbank sieht keine Preisblase am Immobilienmarkt

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bundesbank sieht gegenwärtig ungeachtet kräftiger Preissteigerungen noch keine Preisblase am Immobilienmarkt. "Wir sehen im Moment keine Immoblienpreisblase, wir sehen aber durchaus, dass Institute bereit sind, bei Immobilienkrediten mehr Risiken einzugehen", sagte Dombret bei der Vorstellung der Niedrizinsumfrage von Bundesbank und Bankenaufsicht Bafin in Frankfurt.

Die Bundesbank beobachtet laut Dombret, dass die Kunden einen Teil der Preissteigerungen am Immobilienmarkt über höhere Kredite finanzieren. "Weil das Zinsniveau so niedrig ist, können sie das in der Regel ohne Zusatzkosten tun", sagte Dombret. Er wies darauf hin, dass die Dauer der Zinsbindung zuletzt von 7,9 auf 8,9 Jahre ausgeweitet worden sei. Das sei aber nicht dramatisch, weil sich diese Zahl nur auf das volumengewichtete Neugeschäft beziehe.

