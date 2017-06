Doppelanschlag auf Irans Parlament und Chomeinis Grabmal

- von Bozorgmehr Sharafedin und Parisa Hafezi

Ankara/London (Reuters) - Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Mittwoch Ziel einer Serie von Anschlägen geworden.

"Terroristen" hätten das Parlament und das Grabmal von Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini angegriffen, erklärte das Geheimdienstministerium am Mittwoch. Die radikal-islamische IS-Miliz reklamierte die Attentate für sich. Sollte sich dies bestätigen, wäre es der erste Anschlag der sunnitischen Extremisten im schiitisch geprägten Iran. Nach Angaben des Katastrophenschutzes starben mindestens zwölf Menschen, zahlreiche wurden verletzt. Russland erklärte, die Anschläge zeigten, wie notwendig ein gemeinsamer Kampf gegen den Terrorismus sei. Auch Frankreich verurteilte die beiden Attentate scharf.

Die Anschläge ereigneten sich fast gleichzeitig am Mittwochmorgen und nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Ein weiteres Attentat sei vereitelt worden, erklärte das Geheimdienstministerium und rief die Bevölkerung zur Wachsamkeit auf. Eine "Gruppe von Terroristen", die einen dritten Anschlag geplant habe, sei festgenommen worden.

Der staatliche Fernsehsender Irib berichtete, alle vier Angreifer im Parlament seien tot. Die Sicherheitskräfte suchten nach etwaigen Sprengsätzen und räumten das Gebäude. Nach Angaben des Innenministeriums hatten sich die Attentäter als Frauen verkleidet. Sie seien durch den Haupteingang gekommen und hätten das Feuer eröffnet, sagte Vize-Innenminister Mohammad Hossein Zolfaghari der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge. "Einer wurde erschossen, und ein weiterer brachte seine Sprengstoffweste zur Explosion."

Das IS-Sprachrohr Amak veröffentlichte ein Video aus dem Parlamentsgebäude, das einen bewaffneten Mann zeigt. Zu hören ist die Stimme eines Mannes, der ruft: "Oh Gott, ich danke dir." Schüsse fallen. "Denkt ihr, wir werden weichen? Nein! Wir bleiben. So Gott will."

SELBSTMORDATTENTAT AM GRABMAL CHOMEINIS

Kurz nach dem Angriff auf das Parlament zündeten Attentäter am Grabmal Chomeinis im Süden der Stadt einen Sprengsatz. Ein Attentäter habe eine Sprengstoffweste zur Explosion gebracht, sagte Zolfaghari. Ein weiterer Angreifer sei von den Sicherheitskräften erschossen worden.

Der IS kritisiert die Führung im Iran scharf, weil sie die Regierungen in Syrien und im Irak gegen seine Kämpfer unterstützt. Die sunnitische IS-Miliz hat wiederholt zu Anschlägen auf iranische Ziele aufgerufen und bezeichnet den schiitischen Iran als ketzerisch. Ein Anschlag auf das Grabmal Chomeinis hat daher eine besondere Symbolkraft.

Der schiitische Geistliche Chomeini hatte 1979 die Islamische Revolution im Iran nach dem Sturz von Schah Reza Pahlavi angeführt und das Land zu einer Islamischen Republik umgestaltet. Der erst im Mai wiedergewählte Präsident Hassan Ruhani bemüht sich um Reformen in dem Land, in dem Chomeinis Nachfolger, Ajatollah Ali Chamenei, als geistliches und politisches Oberhaupt letztlich das Sagen hat.

Ruhani hatte sich mit großer Mehrheit gegen die Kandidaten der konservativen Geistlichkeit und der mächtigen Revolutionsgarden durchgesetzt, die für die nationale Sicherheit sorgen sollen. Für Ruhani seien die Anschläge ein Rückschlag, verlautete aus Regierungskreisen. Die Stimmung sei angespannt, sagte ein Insider. "Wie können es vier bewaffnete Männer schaffen, in das Parlament einzudringen, wo es immer sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen gibt?"

Der Iran, der als Regionalmacht immer mehr Bedeutung gewinnt, spielt auch eine Rolle in der gegenwärtigen Krise um den Golfstaat Katar. Das sunnitische Saudi-Arabien, Irans Rivale im die regionale Vormachtstellung, und weitere arabische Staaten haben die diplomatischen Beziehungen zu Katar gekappt und werfen dem Land vor, Terroristen und den Iran zu unterstützen, was die Regierung in Doha zurückweist. Der Iran sieht sich als eigentliches Ziel des Vorstoßes der arabischen Staaten und die USA als Strippenzieher, zumal der Bruch mit Katar rasch auf den Besuch von US-Präsident Donald Trump in Saudi-Arabien folgte. Bei dieser Visite hatte Trump insbesondere den Iran angegriffen und erklärt, das Land habe den Terror und Konflikte zwischen den Religionsgemeinschaften angefacht.