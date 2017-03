dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte weiter abrutschen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - RÜCKSCHLAG SETZT SICH FORT - Zweifel an der schnellen Umsetzbarkeit der vollmundigen Wahlversprechen des US-Präsidenten Donald Trump dürften am Mittwoch auch den deutschen Aktienmarkt weiter belasten. Der Broker IG taxierte den Dax (DAX 30) rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,78 Prozent tiefer auf 11 869 Punkte. Seit der Wahl Trumps hatten die Märkte bisher nur eine Richtung gekannt: nach oben. Bereits am Vortag hatten dann Bedenken bezüglich Trumps Politik den Dax belastet.

USA: - STÄRKSTE VERLUSTE SEIT MONATEN - Die wichtigsten US-Indizes mussten am Dienstag die heftigsten Verluste seit dem vergangenen Herbst hinnehmen. Börsianer äußerten die Sorge, dass sich US-Präsident Donald Trump mit seiner geplanten Steuerreform und den angepeilten Änderungen im Gesundheitswesen kurzfristig womöglich nicht durchsetzen könnte. Dies versetzte der seit Anfang November laufenden Trump-Rally ihren stärksten Rückschlag.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - Auch die Anleger in Asien schlossen sich den Bedenken in den USA und Europa an. Nach der jüngsten Gewinnserie ging es vor allem in Japan deutlich abwärts.

^

DAX 11.962.13 -0.75%

XDAX 11.904.03 -1.17%

EuroSTOXX 50 3.429.62 -0.23%

Stoxx50 3.122.85 -0.40%

DJIA 20.668.01 -1.14%

S&P 500 2.344.02 -1.24%

NASDAQ 100 5.332.53 -1.49%

Nikkei 225 19.041,38 -2,1%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - KURSGEWINNE - Laut der National-Bank sollte der Bund-Future von zunehmender Risikoscheu profitieren. Zuletzt habe die Erleichterung darüber belastet, dass gemäß der jüngsten Umfrageergebnisse die Wahrscheinlichkeit eines Wahlsieges der Rechten bei den französischen Präsidentschaftswahlen geringer geworden ist. Umfragen seien aber gerade nach den jüngsten Beispielen mit Vorsicht zu genießen.

^

Bund-Future 159.66 -0.22%

°

DEVISEN: - EURO BLEIBT AM FEBRUAR-HOCH - Der Euro hält sich unmittelbar unter dem Februar-Hoch, das er tags zuvor nur um wenige Ticks verpasste. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0802 (Montag: 1,0752) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9258 (0,9301) Euro gekostet.

^

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1.0802 -0.07%

USD/Yen 111.51 -0.19%

Euro/Yen 120.46 -0.27%

°

ROHÖL - VERLUSTE - Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 50,60 US-Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 39 Cent auf 47,85 Dollar.