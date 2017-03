dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 06.03. bis 10.03.2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 06. bis 10.03.2017

MONTAG

SocGen hebt SAP auf 'Buy' - Ziel 111 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat SAP (SAP SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 111 Euro angehoben. Die Walldorfer dürften Umsatz und Gewinne stärker steigern können, als er bislang erwartet habe, schrieb Analyst Richard Nguyen in einer Studie vom Freitag. Ab dem zweiten Halbjahr 2018 dürfte die Dynamik deutlich zunehmen. Dann dürfte der Softwarekonzern seine Ziele bis 2020 nochmals aufstocken.

Goldman senkt Klöckner & Co auf 'Neutral' und Ziel auf 13,50 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Klöckner & Co (KlöcknerCo) von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 13,50 Euro gesenkt. Die Aufwärtsdynamik der Stahlpreise lasse nach, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Freitag. Er sieht bei anderen von ihm beobachteten nun bessere Chancen als bei den Papieren des Stahlhändlers.

Oddo Seydler senkt Nordex auf 'Neutral' und Ziel auf 16,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat Nordex nach reduzierten Geschäftszielen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 32,80 auf 16,50 Euro gesenkt. Der Vorstand des Windkraftanlagenherstellers scheine die Geschäftsentwicklung in einem zunehmend herausfordernden Jahr 2018 immer schlechter voraussagen zu können, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Freitag. Der Experte senkte seine Gewinnprognosen (Ebitda) für 2017 und 2018 um 15 beziehungsweise 32 Prozent.

Equinet senkt SLM Solutions auf 'Reduce' - Ziel 27,50 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat SLM Solutions (SLM Solutions Group) nach vorläufigen Zahlen von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 27,50 Euro belassen. Der Umsatz des 3D-Drucker-Herstellers habe seine zuvor reduzierte Prognose leicht übertroffen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer Studie vom Freitag. Das neue Anlagevotum begründete er mit der recht hohen Bewertung der Aktie.

Warburg startet TLG Immobilien mit 'Buy' - Ziel 21,10 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat TLG IMMOBILIEN mit "Buy" und einem Kursziel von 21,10 Euro in die Bewertung aufgenommen. TLG expandiere in Richtung eines bundesweit tätigen Gewerbeimmobilien-Unternehmens und habe den Wert seines Portfolios seit dem Börsengang im Oktober 2014 von 1,5 auf 2,2 Milliarden Euro gesteigert, schrieb Analyst Moritz Rieser in einer Studie vom Freitag.

Goldman hebt Ziel für Deutsche Telekom auf 18 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 17,40 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer eingehenderen Prüfung des Zahlenwerks zum vierten Quartal habe er seine Prognosen für den Telekomkonzern aktualisiert, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Freitagnachmittag. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (Ebitda) für 2017 und die Folgejahre.

DZ Bank hebt fairen Wert für Continental auf 225 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Continental nach Jahreszahlen von 200 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe sein Profitabilitätsziel (bereinigte Ebit-Marge) für 2016 übertroffen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Freitag. Conti sei weiterhin gut positioniert, um von den künftigen Entwicklungen in der weltweiten Autoindustrie zu profitieren.

NordLB hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 46 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) nach Jahreszahlen von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Medienkonzern habe erneut einen erfreulichen Geschäftsverlauf verzeichnet und neue Rekordwerte erzielt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Freitag. Zudem biete das Unternehmen seinen Anlegern eine lukrative Dividendenrendite.

Citigroup senkt Ziel für RWE auf 14 Euro - 'Neutral'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für RWE auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Analyst Michel Debs in einer Studie vom Freitag.

HSBC hebt Ziel für Siemens auf 140 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern sei stark in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer Branchenstudie zu Unternehmen aus der Automationsbranche vom Freitag. Anhaltende Kostenvorteile führten zu einer höheren Margenerwartung in 2017.

DIENSTAG

DZ Bank hebt FMC auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 87 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 77 auf 87 Euro angehoben. Die Perspektiven des Dialysekonzerns für 2017 und die Folgejahre seien gut, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Dienstag. Die Risiken aus einer neuen Gesundheitsverordnung in den USA hält der Experte zumindest vorübergehend für gebannt. Er hob seine Gewinnschätzungen leicht an und arbeitete außerdem eine gestiegene Bewertung des US-Wettbewerbers DaVita in sein Modell mit ein.

NordLB hebt Uniper auf 'Kaufen' und Ziel auf 17 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Uniper nach dem Verkauf der Beteiligung am Gasfeld Yushno-Russkoje von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 17,00 Euro angehoben. Das Geschäft sei eine positive Überraschung, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Dienstag. Mit dem höher als allgemein erwartet ausgefallenen Mittelzufluss komme der Energiekonzern seinem Entschuldungsziel schneller näher als kalkuliert. Uniper könne deshalb in Zukunft mit einer besseren Bonitätsbeurteilung durch die Ratingagenturen rechnen.

NordLB senkt VTG auf 'Halten' - Ziel 32 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat VTG nach vorläufigen Eckdaten für 2016 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber auf 32 Euro belassen. Der Umsatz des Schienenlogistikers und Waggonvermieters sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Dienstag. Das Ergebnis habe seine Annahmen aber getroffen. Auch die deutliche Dividendensteigerung überzeuge.

Equinet startet Hornbach Holding mit 'Buy' - Ziel 89 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Hornbach Holding (Hornbach) mit "Buy" und einem Kursziel von 89 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen dürfte weiter wachsen und die Gewinndynamik sich ab 2018/19 beschleunigen, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Dienstag. Dann dürften die Papiere nicht mehr nur für wertorientierte Investoren attraktiv sein. Aktuell seien die Aktien unterbewertet.

Warburg Research startet Stabilus mit 'Hold' - Ziel 60 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus mit "Hold" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gasfederhersteller habe in einem Nischenmarkt die führende Stellung inne, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Dienstag. Das starke Umsatzwachstum dürfte sich auch wegen des zunehmenden Komfortbedürfnisses fortsetzen. Die Aktien des Autozulieferers seien aber bereits recht hoch bewertet. Vor einem Kauf sollte auf einen Rückschlag gewartet werden.

Independent Research hebt Ziel für Vonovia auf 35 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) nach Zahlen zum vierten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis (FFO I) sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine FFO-Prognosen für 2017 und 2018.

Warburg Research hebt Ziel für Henkel auf 135 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 128 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate habe die Aktie des Konsumgüterkonzerns noch Potenzial, schrieb Analyst Jörg Frey in einer Studie vom Dienstag. Das Geschäft sei in Schwung und die Papiere im Vergleich zur Branche attraktiv bewertet.

Macquarie hebt Ziel für BASF auf 105 Euro - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für BASF nach Investorenveranstaltungen von 95 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beim Chemiekonzern lichte sich der Himmel und die Treffen mit dem Management hätten seine positive Einschätzung der Aktie untermauert, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für 2019.

HSBC senkt Ziel für Deutsche Wohnen auf 43 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 43,50 auf 43,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Martin überarbeitete laut einer Studie vom Dienstag sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern und berücksichtigt nun auch die Kapitalerhöhung vom Februar. Zudem verwies er auf den jüngsten Zukauf. Der Kaufpreis für die rund 4200 Wohnungen in Berlins Innenstadtlage scheine zwar ein neuer Höchstwert zu sein, allerdings rechtfertige der sehr niedrige Investitionsbedarf dieses Investment.

NordLB hebt Ziel für Brenntag auf 50 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Brenntag nach Jahreszahlen von 44 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate für 2016 hätten die Anleger nicht recht überzeugt, obwohl sie im Rahmen der Analystenschätzungen geblieben seien, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Anlass zur Zuversicht gebe aber, dass der Chemikalienhändler im Schlussquartal erfreuliche Zuwachsraten bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) erzielt habe.

MITTWOCH

DZ Bank hebt Adidas auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 190 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat adidas nach Zahlen und einem optimistischeren Unternehmensausblick von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 144 auf 190 Euro angehoben. Er habe seine Schätzungen für den Sportwarenhersteller für 2017 und die folgenden Jahre deutlich hochgeschraubt, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Mittwoch. Die neuen mittelfristigen Ziele des Unternehmens lägen ein gutes Stück über den durchschnittlichen Marktschätzungen.

Kepler Cheuvreux hebt Infineon auf 'Buy' und Ziel auf 20 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Infineon (Infineon Technologies) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16 auf 20 Euro angehoben. Die Aussichten für den Halbleitermarkt hätten sich seit Ende vergangenen Jahres erheblich verbessert, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer Studie vom Mittwoch. Er erhöhte seine Prognosen für die Branche und rechnet für 2017 nun mit einem Wachstum von 6 Prozent.

NordLB hebt Ströer auf 'Kaufen' und Ziel auf 55 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Ströer (Ströer SECo) nach vorläufigen Jahreszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 55 Euro angehoben. Der Werbevermarkter habe 2016 mit einer sehr guten Unternehmensentwicklung abgeschlossen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Mittwoch. Damit seien die Weichen auf weiteres Wachstum und Gewinnsteigerungen gestellt, wovon die Aktionäre über steigende Dividenden profitieren sollten.

Commerzbank hebt Sartorius auf 'Buy' und Ziel auf 90 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Sartorius (Sartorius vz) nach dem angekündigten Kauf des US-Unternehmens Essen BioScience von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 90 Euro angehoben. Analyst Daniel Wendorff bezeichnete das Vorhaben in einer Studie vom Mittwoch als "exzellent". Der Labor- und Pharmazulieferer stärke damit seine Präsenz in einem besonders attraktiven Bereich. Wendorff passte seine Gewinnschätzung je Aktie für 2017 nach oben an und empfiehlt die Aktie nun aufgrund eines verbesserten Wachstumsprofils zum Kauf.

HSBC nimmt Deutsche Bank mit 'Hold' wieder auf - Ziel 16 Euro

LONDON - Die HSBC hat Deutsche Bank nach der beschlossenen Kapitalerhöhung über Bezugsrechte mit "Hold" in die Bewertung wieder aufgenommen. Das neue Kursziel von 16 Euro sei der Preis unter Ausschluss der Bezugsrechte, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer Studie vom Mittwoch. Das alte Kursziel hatte bei 19 Euro gelegen. Alevizakos nahm verschiedene Schätzungen für die Erträge und die Kostenannahmen vor, um die Eigenkapitalrendite für 2018 unter verschiedenen Szenarien zu ermitteln. Die Bank benötige einen Überschuss von 6,5 bis 7 Milliarden Euro, um das Ziel einer Eigenkapitalrendite von 10 Prozent zu erreichen, merkte er an.

NordLB hebt Ziel für Beiersdorf auf 85 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Beiersdorf nach Jahreszahlen von 82 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr die Erwartungen getroffen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Mittwoch. Die trotz des operativen Ergebnisrekords (Ebit) ausgebliebene Dividendenerhöhung stelle hingegen eine gewisse Enttäuschung dar. Da sich zudem der Unternehmensausblick weniger optimistisch lese als die Markterwartungen, sieht der Experte für die bereits gut gelaufene Aktie kein nennenswertes Kurspotenzial mehr.

Independent hebt Ziel für Deutsche Post auf 36 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 29,50 auf 36,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Zwar habe das vierte Quartal ergebnisseitig seine Erwartungen mehrheitlich erfüllt, jedoch nicht die des Marktkonsens, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Mittwoch. Der Ausblick für 2017 liege über seiner Prognose, impliziere aber immer noch einen Rückstand gegenüber den bestätigten Zielen für 2017. Diermeier hob seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Jahre 2017 und 2018 an.

SocGen hebt Ziel für BASF auf 102 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für BASF von 90 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern habe zwar einen recht vorsichtigen Ausblick gegeben, gehe aber mit Schwung in das Jahr 2017, schrieb Analyst Peter Clark in einer Studie vom Mittwoch. Unter anderem sollten sich Investitionen vor allem in Asien auszahlen. Zudem stütze die strukturell bedingte Gewinnerholung im Vertrieb insbesondere im Segment Performance Products.

Deutsche Bank hebt Ziel für Aurubis auf 53 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aurubis anlässlich eines neuen Kostensenkungsprogramms von 48 auf 53 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das neue Sparprogramm dürfte für Freude unter den Anlegern des Kupferproduzenten sorgen, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie vom Mittwoch. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen.

DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 28 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik (Evonik Industries) von 22 auf 28 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Analyst Peter Spengler erhöhte seine Gewinschätzungen für den Chemiekonzern leicht. 2017 werde von einem schwachen Kerngeschäft und Zukäufen geprägt sein, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

DONNERSTAG

NordLB senkt BMW auf 'Halten' und Ziel auf 88 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat BMW nach Zahlen für 2016 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 88 Euro gesenkt. Der Autobauer habe die Marktteilnehmer mit dem Umsatz sowie dem operativen Gewinn (Ebit) enttäuscht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick für 2017 sei relativ moderat. Überraschend hoch sei hingegen die vorgeschlagene Dividende von 3,50 je Stammaktie ausgefallen.

NordLB senkt Deutsche Post auf 'Halten' - Ziel 34 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Deutsche Post wegen der starken Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 32 auf 34 Euro angehoben. Der Logistikkonzern sei wieder zurück in der Wachstumsspur, schrieb Analyst Volker Sack in einer Studie vom Donnerstag nach der Vorlage der Jahreszahlen. Die Resultate der Post hätten zum Teil über seinen Erwartungen gelegen. Mit einem Anstieg von fast 40 Prozent im vergangenen Jahr sei die Aktie inzwischen aber nicht mehr sonderlich preiswert.

Macquarie senkt Deutsche Telekom auf 'Underperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat die Aktie der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 14,00 Euro gesenkt. Die massive Zunahme von Videoinhalten habe im 4G-Mobilfunknetz massive Kapazitätsprobleme verursacht. Dem neuen, schnelleren 5G-Netz drohe jedoch ein massiver Kostenverfall von 1 bis 1,5 Euro je Gigabyte auf etwa 0,10 Euro, schrieb Analyst Guy Peddy in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht daher die Aktien der Netzwerkanbieter angesichts des hohen Investitionsbedarfs sehr kritisch.

Commerzbank senkt Brenntag auf 'Reduce' - Ziel hoch auf 48 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Brenntag nach Zahlen zum vierten Quartal von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 47 auf 48 Euro angehoben. Das operative Ergebnis (Ebitda) und vor allem der Free Cashflow hätten enttäuscht, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Donnerstag. Seine leicht erhöhten Prognosen reflektierten den stärkeren Dollarkurs sowie akquisitionsbedingte Anpassungen. Die Aktie des Chemikalienhändlers sei derzeit aber unattraktiv bewertet.

Barclays startet Zalando mit 'Overweight' - Ziel 49,75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando mit "Overweight" und einem Kursziel von 49,75 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Online-Händlers sei unterbewertet und sein bevorzugter Titel in der Branche, schrieb Analyst Andrew Ross in einer Erststudie vom Donnerstag. Zalando gehöre ins Portfolio jedes Anlegers, der auf den Einzelhandelssektor und die Internetbranche setzen wolle.

S&P Global hebt Ziel für Merck KGaA auf 110 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Merck KGaA (Merck) nach Zahlen zum vierten Quartal von 103 auf 110 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Kennziffern seien im Rahmen der Erwartungen und der Ausblick auf 2017 ermutigend ausgefallen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Donnerstag. Die Aussichten für die Merck-Aktie schätzt der Experte wegen des im Branchenvergleich recht hohen Nettoverschuldungsgrades des Pharma- und Chemiekonzerns jedoch weiterhin vorsichtig ein.

Macquarie hebt Ziel für Beiersdorf auf 95 Euro - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Beiersdorf nach Jahreszahlen von 92 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starken Kennziffern für 2016 hätten den gestiegenen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Toby McCullagh in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick auf 2017 zeuge von einer gewissen Zuversicht des Konsumgüterkonzerns.

DZ Bank hebt fairen Wert für Vonovia auf 37 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) nach Jahreszahlen von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die 2016er-Zahlen seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Donnerstag. Die Investitionen in das Bestandsportfolio gewönnen deutlich an Dynamik und dürften dem Immobilienkonzern auch ohne zusätzliche Akquisitionen zu spürbarem Wachstum verhelfen.

JPMorgan hebt Ziel für Adidas auf 160 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas nach der Zahlenvorlage für ein weiteres Rekordjahr und höherer Mittelfristziele von 145 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Sportartikelhersteller könne auf eine wirklich starke Geschäftsdynamik bauen, wodurch der Aktienkurs gestützt werde, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer Studie vom Donnerstag. Doch das einwandfreie Fortkommen des Unternehmens sei bereits voll und ganz im Kurs eingepreist.

UBS senkt Ziel für Deutsche Bank auf 18,30 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 19,00 auf 18,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Profitabilität werde eher niedrig bleiben, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer Studie vom Donnerstag. Es dürfte schwierig werden, im Investmentbanking und deutschen Privatkundengeschäft Kapitalrenditen über den Kapitalkosten zu erzielen. Der Experte sieht in der neuen Strategie der Bank keine Kehrtwende.

FREITAG

Goldman hebt Ziel für Adidas auf 201 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für adidas nach Jahreszahlen von 181 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Dynamik beim Sportartikelkonzern halte an, schrieb Analyst Jamie Bajwa in einer Studie vom Freitag. Zudem gebe es Anzeichen für eine nachhaltig steigende Profitabilität.

DZ Bank hebt fairen Wert für Bilfinger auf 40 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bilfinger (Bilfinger SE) von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Dienstleistungs- und Baukonzern befinde sich mit der neuen Strategie auf dem richtigen Weg, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Freitag. Bilfinger habe aber noch eine lange Wegstrecke zu bewältigen. Die mittelfristigen Umsatzwachstumsziele erschienen ihm ambitioniert.

RBC Capital hebt Ziel für RWE auf 20 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für RWE von 17,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei seinen Schätzungen berücksichtige er nun unter anderem die angekündigten hohen Wertberichtigungen, infolge derer die Abschreibungen in den kommenden Jahren sinken dürften, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Freitag. Die Aktien seien weiterhin attraktiv bewertet. Zudem gebe es bei der Dividende Luft nach oben. Die Papiere des Versorgers zählten zu den Branchenfavoriten und stünden zudem auf der Liste der "30 globalen Top-Ideas für 2017" von RBC Capital.

Exane BNP hebt Ziel für Hannover Rück auf 108 Euro - 'Neutral'

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Hannover Rück (Hannover Rueck) von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es gebe Anzeichen für Optimismus bei dem Rückversicherer, schrieb Analyst Guilhem Horvath in einer Studie vom Freitag. Das Management rechne schon 2017 mit einem operativen Ergebnis von 350 Millionen Euro oder mehr im Lebensversicherungsgeschäft. Zudem sollten sich die Investmentrenditen schrittweise stabilisieren.

RBC Capital senkt Ziel für Unicredit auf 16 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für UniCredit wegen der Kapitalerhöhung von 31 auf 16 Euro angepasst, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Nach den Aufräumarbeiten italienischer Banken sei die Unicredit mit Blick auf faule Kredite fast schon zu sehr gewappnet, wenn man eine Wiederbeschaffungsquote auf Branchenniveau annehme, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer Studie vom Freitag. Die jüngsten Daten zur Eintreibung fauler Kredite in Italien seien zudem ermutigend, da die Wiederbeschaffungsrate gestiegen sei. Der Experte zieht die Aktien der Unicredit weiterhin denen der Konkurrentin Intesa Sanpaolo vor, die er ebenfalls mit "Outperform" bewertet.

Berenberg startet Evotec mit 'Buy' - Ziel 9,50 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat EVOTEC mit "Buy" und einem Kursziel von 9,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Dank der breiten Aufstellung und des profitablen Geschäftsmodells biete Evotec den Anlegern das Potenzial eines traditionellen Biotech-Unternehmens bei gleichzeitig geringerem Risiko, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Freitag. Evotec könne auch dank des Geschäfts mit Dienstleistungen die eigene Wirkstoffforschung finanzieren.

RBC Capital hebt Ziel für Intesa Sanpaolo an - 'Outperform'

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 2,50 auf 2,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Adrian Cighi begründete die Zielerhöhung in einer Studie vom Freitag mit niedrigeren Schätzungen für Wertberichtigungen. Die jüngsten Daten zur Eintreibung fauler Kredite in Italien seien ermutigend. Der Experte zieht die Aktien der Konkurrentin Unicredit aber denen von Intesa Sanpaolo vor.

Commerzbank hebt Ziel für Fresenius SE auf 84 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Fresenius SE (Fresenius SECo) nach Zahlen von 81 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er blicke weiter positiv auf die Infusionstochter Kabi, die von zunehmenden Aktivitäten in den Schwellenländern sowie neuen Produkten profitiere, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer Studie vom Freitag. Zudem sollte das Krankenhausgeschäft von Helios von der Übernahme der spanischen Quironsalud profitieren. Das hier angestrebte Sparziel erscheine vorsichtig.

Barclays hebt Ziel für Axel Springer auf 52,70 Euro

LONDON - Barclays hat das Kursziel für Axel Springer (Axel Springer SE) nach Zahlen von 50,50 auf 52,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts hervorgeht, passten die Experten der britischen Investmentbank ihre Gewinnschätzungen für das laufende und kommende Geschäftsjahr leicht nach oben an.

Berenberg hebt Ziel für MTU auf 128 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU Aero Engines von 121 auf 128 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. In der Luftfahrt- und Rüstungsbranche mehrten sich die Gründe, optimistischer zu sein, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Freitag. Die Resultate für 2016 sowie die Ausblicke der Branchenunternehmen hätten insgesamt beruhigend gewirkt. MTU schätze er nach einer bereits erfolgten Kursrally aber eher neutral ein.

