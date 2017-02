dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 06. bis 10.02.2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 06. bis 10.02.2017

MONTAG

Exane BNP senkt Aurubis auf 'Neutral' und Ziel auf 57 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Aurubis von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 58 auf 57 Euro gesenkt. Analyst Daniel Lurch begründete seine negativere Einschätzung in einer Studie vom Montag mit dem Hinweis, dass die Aktie des Kupferproduzenten mittlerweile angemessen bewertet sei und kaum noch Aufwärtspotenzial habe.

Kepler Cheuvreux senkt Klöckner & Co auf 'Reduce' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co (KlöcknerCo) aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen. Die Aktien des Stahlhändlers, mit denen Investoren in erster Linie von steigenden Stahlpreisen profitieren könnten, blieben unattraktiv, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie vom Montag. Sie seien fundamental überbewertet. Die Stahlpreis-Rally könnte bald enden.

DZ Bank senkt Qiagen auf 'Halten' - Fairer Wert 28 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat QIAGEN nach Zahlen zum vierten Quartal von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 28 Euro beziffert. Das Biotech-Unternehmen habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Die wesentlichen Wachstumstreiber seien weiterhin auf einem guten Weg. Die Abstufung begründete Kürten mit dem nur noch relativ geringen Kurspotenzial.

DIENSTAG

SocGen hebt Lufthansa auf 'Buy' und Ziel auf 14,50 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Lufthansa (Deutsche Lufthansa) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 14,50 Euro angehoben. Analyst Michael Kuhn verwies in seiner Sektorstudie zu europäischen Fluggesellschaften und Flughäfen vom Dienstag auf die fortlaufenden Einspar-und Konsolidierungsanstrengungen des deutschen Branchenprimus. Zudem fügte er hinzu, dass Aktien von Netzwerk-Fluggesellschaften aktuell mit geringen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt würden.

Kepler Cheuvreux senkt Daimler auf 'Hold' und Ziel auf 72 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Daimler nach Zahlen zum vierten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 72 Euro gesenkt. Die Kennziffern des Autokonzerns erschienen nach einer eingehenderen Prüfung besser als auf den ersten Blick, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Dienstag. Allerdings habe er wegen der steigenden Abhängigkeit vom Mercedes Pkw-Absatz seine Prognosen für 2017 reduziert. Zudem sei das Aufwärtspotenzial der Aktie nur noch begrenzt.

Macquarie hebt Thyssenkrupp auf 'Outperform' - Ziel 29 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat thyssenkrupp von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 29 Euro angehoben. Die Essener könnten Hauptprofiteur einer Konsolidierung der europäischen Stahlbranche werden, schrieb Analyst Patrick Morton in einer Studie vom Dienstag. Der Industriekonzern sei so nah an einer Problemlösung für das Stahlgeschäft in Europa und Nordamerika wie lange nicht.

MITTWOCH

Citigroup senkt Daimler auf 'Neutral' - Ziel 73,50 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Daimler von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80,00 auf 73,50 Euro gesenkt. Analyst Michael Tyndall strich die Papiere der Stuttgarter in einer Studie vom Mittwoch zudem von der "Focus List". Daimler halte zwar weiter seine Versprechen, es sei aber fraglich, ob dies den Anlegern reiche, so Tyndall. Der moderate Ausblick lasse jedenfalls kaum Spielraum für steigende Markterwartungen. Ein Anstieg des operativen Ergebnisses 2017 sei nämlich bereits fest eingeplant. Die Aktie erscheine zwar attraktiv bewertet, entscheidend sei in der Autobranche aber die Gewinndynamik.

Credit Suisse hebt Gea auf 'Outperform' und Ziel auf 44 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat GEA Group von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 44 Euro angehoben. Analyst Max Yates begründete die optimistischere Einschätzung der Aktie mit ihrer niedrigen Bewertung, der Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe und einer erwarteten Gewinnstabilisierung des Anlagenbauers. Er habe seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2017 und 2018 erhöht, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

S&P Global hebt Salzgitter auf 'Sell' und Ziel 34 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Salzgitter AG (Salzgitter) von "Strong Sell" auf "Sell" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 34 Euro angehoben. Bei dem Stahlhersteller zahlten sich die Umstrukturierungsbemühungen inzwischen aus, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr. Mit Blick auf die Branche allerdings gäben die schwache Nachfrage und die überschüssigen Kapazitäten weiter Grund zur Sorge.

DONNERSTAG

Commerzbank senkt Deutsche Börse auf 'Hold' - Hebt Ziel an

FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 84 auf 91 Euro angehoben. Nach der jüngsten Rally besäßen die Aktien des Börsenbetreibers nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Christoph Blieffert in einer Studie vom Donnerstag. Zudem seien die Trends beim Handelsvolumen sehr schwach und die Ermittlungen gegen den Konzernchef wegen des Kaufs von Aktien seines Unternehmens könnten auf die Stimmung drücken. Im Falle einer Fusion mit der Londoner Börse (LSE) könnten die LSE-Papiere deutlicher anziehen.

Exane BNP senkt Hugo Boss auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat HUGO BOSS von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 69 auf 64 Euro gesenkt. Der Konzern leide darunter, traditioneller Anbieter in einer immer weniger gefragten Kategorie wie der Herrenausstattung zu sein, tätig schrieb Analyst Luca Solca in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sorgten neue Konkurrenten für Unruhe.

Kepler Cheuvreux hebt Software AG auf 'Hold' - Ziel 35 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Software AG (Software) von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 35 Euro angehoben. Das Geschäft mit der Digital Business Platform als Wachstumstreiber der Darmstädter könnte positiv überraschen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer Studie vom Donnerstag. Die günstige Bewertung dürfte die Aktie zudem gegen Kursrückschläge absichern.

FREITAG

S&P Global senkt Commerzbank auf 'Strong Sell' - Ziel 6,50 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal von "Hold" auf "Strong Sell" abgestuft und das Kursziel auf 6,50 Euro belassen. Der Gewinn sei gesunken und die Eigenkapitalrendite (ROE) dürfte auf einem inakzeptabel niedrigen Niveau bleiben, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Insofern sei die Aktie der Bank derzeit zu hoch bewertet. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognose (EPS) für 2017.

Barclays hebt Osram auf 'Equal Weight' - Ziel 55 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Osram (OSRAM Licht) nach Zahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 55 Euro angehoben. Der Lichtkonzern entwickle sich besser als gedacht, schrieb Analyst David Vos in einer Studie vom Freitag. Er hob seine Gewinnerwartungen an. Der ordentliche Start ins Geschäftsjahr 2016/17 schaffe Spielraum für Prognoseerhöhungen im weiteren Verlauf. Der Großteil des Potenzials dürfte aber schon von den Marktschätzungen reflektiert werden. Daher reiche es nicht für ein "Overweight"-Votum. Zudem berge die Strategie rund um den Bau einer Chipfabrik in Malaysia Risiken.

Berenberg hebt HeidelbergCement auf 'Buy' - Ziel 103 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat HeidelbergCement von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 86 auf 103 Euro angehoben. Er blicke nun zuversichtlicher auf das Indonesien-Geschäft des Baustoffkonzerns, schrieb Analyst Robert Muir in einer Studie vom Freitag. Hinzu kämen die gut laufenden Geschäfte in den USA, die die eigentliche Gelddruckmaschine des Dax-Konzerns seien. Zudem bestehe zumindest die Hoffnung, dass sich die Lage mit Blick auf die Preise auf dem europäischen Zementmarkt bessere.

