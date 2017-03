dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 20. bis 24.03.2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 20. bis 24.03.2017

MONTAG

DZ Bank hebt fairen Wert für Munich Re auf 178 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) nach Zahlen von 174 auf 178 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die mehrjährige Preiserosion in der Rückversicherung und niedrige Zinsen implizierten tendenziell einen weiteren Gewinnrückgang, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Montag. Eine Verbesserung des Umfelds sei gegenwärtig nicht absehbar. Attraktiv machten die Aktie allerdings die zuverlässig hohe Dividendenrendite und wahrscheinlich dauerhafte zusätzliche Aktienrückkäufe.

SocGen senkt Ziel für Nordex auf 15 Euro - 'Hold'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Nordex von 23,50 auf 15,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Wechsel an der Vorstandsspitze des Windkraftkonzerns nähre zwar Hoffnung auf bessere Zeiten, aber die Herausforderungen ließen sich nicht ignorieren, schrieb Analyst Alok Katre in einer Studie vom Montag.

NordLB senkt Ziel für Deutsche Bank auf 15,50 Euro - 'Verkaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) von 16,00 auf 15,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Details zur anstehenden Kapitalerhöhung deckten sich mit den vorherigen Ankündigungen des Instituts, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Montag. Die damit verbundene, erhebliche Gewinnverwässerung wäre deutlich geringer ausgefallen, wenn sich das Management schon früher zu dem Schritt durchgerungen hätte. Seufert sieht eine Teilnahme an der Maßnahme nicht als attraktiv an.

DIENSTAG

DZ Bank hebt Fraport auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 72 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fraport von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 58 auf 72 Euro angehoben. Die Prognose des Flughafenbetreibers für 2017 habe über seinen ursprünglichen Annahmen gelegen, weshalb er diese nach oben angepasst habe, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag. Überdies reflektieren sie nun auch die neuen brasilianischen Konzessionsverträge.

Bernstein hebt Ziel für Apple auf 160 US-Dollar - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Apple von 140 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn bleibe das Chance-Risiko-Verhältnis bei der Aktie des iPhone-Herstellers attraktiv, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer Studie vom Dienstag. Selbst auf Basis des neuen Kursziels sei Apple noch günstiger bewertet als die meisten wichtigen Konkurrenten.

Goldman hebt Ziel für Eon auf 8,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon (EON SE) von 8,65 auf 8,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der Energiewende dürften die deutschen Versorger in den kommenden Dekaden ihre Gewinne steigern, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die zwei größten Profiteure dieser Entwicklung seien Eon und die Ökostrom-Tochter Innogy des Konkurrenten RWE.

MITTWOCH

Goldman hebt Ziel für Nike auf 62 US-Dollar - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 61 auf 62 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der US-amerikanische Sportartikelhersteller habe enttäuschende Zahlen für sein drittes Geschäftsquartal geliefert und einen ebenfalls wenig begeisternden Ausblick auf das Schlussquartal gegeben, schrieb Analystin Lindsay Drucker Mann in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings sei die Aktie wenig anspruchsvoll bewertet, begründete sie ihre Kaufempfehlung.

Warburg Research hebt Ziel für SAF-Holland auf 17 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SAF-Holland nach endgültigen Jahreszahlen von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer dürfte 2017 auf den Wachstumspfad zurückkehren, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Mittwoch. Übernahmen böten zusätzliches Aufwärtspotenzial für die Aktien. Das höhere Kursziel begründete Wahl mit seinem nach vorne verschobenen Bewertungshorizonts.

Macquarie hebt Ziel für Telefonica auf 11,50 Euro - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Telefonica von 11,00 auf 11,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie des spanischen Telekomkonzerns bleibe einer seiner "Top Picks" für 2017, schrieb Analyst Guy Peddy in einer Studie vom Mittwoch. Er rechne damit, dass die Serie positiver Nachrichten sich fortsetzen werde. Allerdings habe das Papier seit Jahresbeginn bereits um 20 Prozent zugelegt, sodass das weitere Aufwärtspotenzial nicht mehr so groß sei.

DONNERSTAG

SocGen hebt Ziel für BMW auf 92 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für BMW nach einer Analysten- und Investorenkonferenz von 90 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einer großen Modelloffensive rücke bei dem Autobauer die Produktpalette wieder stärker in den Vordergrund, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer Studie vom Donnerstag. Das Management habe auf der Veranstaltung überzeugend dargestellt, warum BMW auf längere Sicht ein führender Akteur bleiben sollte.

SocGen senkt Allianz auf 'Sell' und Ziel auf 155 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Allianz von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 175 auf 155 Euro gesenkt. Mangelnde Kosteneffizienz bremse die Wachstumsaussichten des Versicherungskonzerns, begründete Analyst Nick Holmes in einer Studie vom Donnerstag seine negativere Einschätzung der Aktie. Er empfiehlt Anlegern, ihre Gelder lieber in Papiere der günstiger bewerteten Wettbewerber Axa oder Generali umzuschichten.

Independent hebt Ziel für Medigene auf 12,40 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für MediGene nach Aussagen zu geplanten neuen klinischen Studien sowie Geschäftszahlen von 9,40 auf 12,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Hauptaugenmerk liege auf der Entwicklungspipeline des Biotech-Unternehmens, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer Studie vom Donnerstag. Die diesbezüglichen Fortschritte und die strategische Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Bluebird Bio sollten der Aktie weitere Impulse verleihen.

FREITAG

Kepler Cheuvreux hebt RWE auf 'Buy' und 'German Top Picks'-Liste

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat RWE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und die Aktie in die "German Top Picks"-Liste aufgenommen. Das Kursziel wurde auf 16 Euro belassen. Die Analysten Ingo Becker und Oliver Reinberg begründeten dies am Freitag mit sinkenden Pensions- und Atomrückstellungen. Eine vereinfachte Rechnungslegung könnte zudem als starker Kurstreiber fungieren.

Kepler Cheuvreux hebt Eon auf 'Hold' und Ziel auf 8 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Eon (EON SE) von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 7 auf 8 Euro angehoben. Analyst Ingo Becker begründete die bessere Einschätzung der Aktie in einer Studie vom Freitag mit vermutlich sinkenden Pensions- und Atomrückstellungen des Energiekonzerns im ersten Quartal.

Hauck & Aufhäuser hebt Leoni auf 'Buy' und Ziel auf 54 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat LEONI nach endgültigen Zahlen zum vierten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 54 Euro angehoben. Bei dem Autozulieferer trage die Umstrukturierung inzwischen Früchte, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Freitag. Zudem hätten die Umsatz- und Gewinnziele (Ebit) für dieses Jahr sowohl seine Prognosen als auch die Markterwartungen übertroffen. Glowa hob seine Erlös- und Gewinnerwartungen an und den Bewertungszeitraum nach vorne.

/he