dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 23. bis 27.01.2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 23. bis 27.01.2017

MONTAG

JPMorgan hebt Deutsche Telekom auf 'Overweight' - Ziel hoch

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 16,20 auf 19,50 Euro angehoben. Für die voraussichtliche Marktkonsolidierung in den USA sei die Tochter T-Mobile US in einer sehr starken Position, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer Studie vom Montag. Als attraktivstes Szenario sieht der Experte ein Zusammengehen der Tochter mit dem US-Wettbewerber Sprint, wobei er grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit einer Fusion oder Übernahme in den USA auf 35 Prozent beziffert. Zudem dürfte die Telekom einer der größten Profiteure einer möglichen Unternehmenssteuerreform in den USA sein.

Baader Bank hebt Aixtron auf 'Hold' und Ziel auf 3,60 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3,50 auf 3,60 Euro angehoben. Nach dem Kursrückgang aufgrund der gescheiterten Übernahme durch das chinesische Konsortium Grand Chip Investment (GCI) sei die Aktie des Spezialmaschinenbauers nun wieder fundamental fair bewertet, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Montag. Nach dem Weggang von Unternehmenschef Martin Goetzeler und der Benennung von Interims-Nachfolger Kim Schindelhauer könnte sich ein neuer Chef auf die margenträchtigeren Geschäftsfelder fokussieren.

Deutsche Bank hebt Puma SE auf 'Buy' und Ziel auf 300 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat PUMA SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 300 Euro angehoben. Angesichts der anhaltenden Margendynamik habe er seine Gewinnschätzungen für den Sportartikelhersteller um rund 30 Prozent erhöht, schrieb Analyst Adrian Rott in einer Studie vom Montag. Ein 40-prozentiges Aufwärtspotenzial für die im Branchenvergleich günstige Aktie liege im möglichen Ausstieg des Mutterkonzerns Kering.

DIENSTAG

Merrill Lynch senkt Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat thyssenkrupp vor der Berichtssaison im Stahlsektor von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Jason Fairclough begründete das negativere Votum für die Papiere des Industrie- und Stahlkonzerns in einer Branchenstudie vom Dienstag mit dem zuletzt gestiegenen Aktienkurs. Positive Auswirkungen von Restrukturierungen und der Branchenkonsolidierung seien bei Thyssen eher längerfristig zu erwarten. Zeitnah überwögen dabei die Unsicherheiten, weshalb es vorerst bessere Anlagemöglichkeiten gebe.

HSBC hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 480 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat RATIONAL nach vorläufigen Zahlen für 2016 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 470 auf 480 Euro angehoben. Der Großküchengeräte-Hersteller habe das vergangene Jahr mit einem starken Wachstum aus eigener Kraft abgeschlossen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Das kräftige Wachstum dürfte sich fortsetzen und die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) 2017 und 2018 erholen. Das höhere Kursziel reflektiere eine gestiegene Bewertung vergleichbarer Unternehmen.

Equinet hebt Metro auf 'Buy' und Ziel auf 38 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Metro AG (METRO) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34 auf 38 Euro angehoben. Die anstehende Aufspaltung des Handelskonzerns bringe viele positive Veränderungen und erlaube es den beiden neu entstehenden Unternehmen, eigene Aktien als Währung für Zukäufe zu verwenden, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Dienstag. Die Neubewertung der Aktie, die zudem zu den zehn "Top Picks" von Equinet für 2017 gehöre, spiegele niedrigere Investitionen wider.

MITTWOCH

Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 29,90 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) von 32,20 auf 29,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die jüngste Kursentwicklung bei Immobilienwerten habe im Zusammenhang mit der Entwicklung am Anleihemarkt eine negativere Situation geschaffen - trotz der soliden fundamentalen Bedingungen, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Daher stufte er den europäischen Immobiliensektor auf "Neutral" ab. Bei Vonovia vermisst der Experte bedeutendes Verbesserungspotenzial bei der Kapitalrendite.

Barclays hebt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 45,00 Euro angehoben. Analyst Julien Roch verwies in einer Branchenstudie vom Mittwoch auf einen stabilen deutschen TV-Markt sowie einige starke Digitalaktivitäten des Medienkonzerns. Die Aktie habe sich 2016 im Vergleich zur Branche unterdurchschnittlich entwickelt und sei nun attraktiv bewertet.

Morgan Stanley startet Schaeffler mit 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Schaeffler mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 15,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der hohe Umsatzanteil des Autozulieferers mit Antriebstechnologie könnte unter dem Wandel zu batteriegetriebenen Elektrofahrzeugen deutlich leiden, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Mittwochabend vorgelegten Studie. Die Margen dürften sinken. Im Aktienkurs scheine dies aber bereits eingepreist: Schaeffler sei erheblich günstiger bewertet als die Konkurrenz. Zudem habe sich die Bilanz deutlich gebessert.

DONNERSTAG

Morgan Stanley hebt Deutsche Börse auf 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Deutsche Börse von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 87,00 auf 89,25 Euro angehoben. Ein Erfolg des geplanten Zusammenschlusses mit der Konkurrentin LSE sei noch nicht in die Aktien des Börsenbetreibers eingepreist, schrieb Analyst Anil Sharma in einer Studie vom Donnerstag. Das Chance/Risiko-Verhältnis erscheine daher unausgewogen. Einem möglichen Kurspotenzial von rund 45 Prozent im Fall eines Erfolgs stehe ein Risiko von weniger als 10 Prozent im Falle eines Scheiterns gegenüber.

DZ Bank senkt Adidas auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 144 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat adidas nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, aber den fairen Wert auf 144 Euro belassen. Die Zeit sei reif für Gewinnmitnahmen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie des Sportwarenherstellers erscheine mittlerweile überbewertet. Der voraussichtlich in Kürze bevorstehende Verkauf des Golf-Geschäftes und die zu erwartenden positiven Nachrichten auf dem Investorentag Mitte März dürften bereits zum großen Teil vom aktuellen Kurs antizipiert sein.

Independent Research senkt MTU auf 'Halten' und hebt Ziel an

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat MTU (MTU Aero Engines) nach einem Investorentag von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 112 auf 126 Euro angehoben. Der vom Management gegebene mittelfristige Ausblick auf die Geschäftsentwicklung habe positiv überrascht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Da die Aktie des Triebwerksherstellers aber auf Sicht von drei Monaten bereits um 21 Prozent gestiegen sei, sehe er nur noch moderates Aufwärtspotenzial.

FREITAG

HSBC hebt Lufthansa auf 'Hold' - Ziel 12,75 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Lufthansa (Deutsche Lufthansa) von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 9,75 auf 12,75 Euro angehoben. Die Markterwartungen für 2017 lägen nun auf dem Niveau des Unternehmensausblicks, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Freitag. Zudem erscheine die Gewinndynamik der Fluggesellschaft aktuell stabil. Das Kursziel hob er unter anderem wegen eines geringer als erwarteten Defizits in der Altersversorgung zum Jahresende 2016 an sowie wegen seiner moderat angehobenen Schätzungen.

NordLB senkt Volkswagen-Vorzüge auf 'Verkaufen'- Ziel 135 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (Volkswagen vz) nach der Kurserholung der vergangenen Monate von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Zudem werde das Jahr 2017 für den Autobauer herausfordernd, schrieb Analyst Frank Schwope in der Studie vom Freitag. Die vom neuen US-Präsidenten Donald Trump angekündigten protektionistischen Maßnahmen könnten insbesondere den Volkswagen-Konzern treffen, der deutlich mehr Autos in den USA verkaufe, als er dort produziere. Das Kursziel hob Schwope aber von 125 auf 135 Euro an. Er verwies unter anderem auf die Absatzzahlen.

HSBC senkt Aareal Bank auf 'Hold' - Ziel steigt auf 41 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Aareal Bank vor Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 39 auf 41 Euro angehoben. Analyst Johannes Thormann sieht Risiken für die Aktie im Zusammenhang mit dem erwarteten Geschäftsausblick des Immobilienfinanzierers für 2017, bei dem sich das Management seiner Einschätzung zufolge vermutlich zunächst nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wird. Das Schlussquartal 2016 dürfte derweil gut verlaufen sein und das Unternehmen die eigenen Jahresziele erreicht haben, schrieb der Analyst in einer Studie vom Freitag. Das Kursziel basiere nun nicht mehr auf den Schätzungen für 2017, sondern auf denen für 2018.

/he