dpa-AFX Überblick: ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN der Woche vom 30.01. bis 03.02.2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 30. bis 03.02.2017

MONTAG

RBC Capital senkt Eon auf 'Underperform' - Ziel hoch auf 7 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus RBC Capital hat Eon (EON SE) von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 6,50 auf 7,00 Euro angehoben. Der Versorger sei ungeachtet der nachlassenden Unsicherheit hinsichtlich des Nukleargeschäfts und der Uniper-Abspaltung noch nicht aus dem Schneider, schrieben die Analysten in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Bilanz müsse saniert werden, so dass die Dividenden begrenzt seien. Zudem seien die Bewertungskennziffern unattraktiv. Bei anderen Aktien im Sektor fänden Anleger bessere Chancen.

UBS hebt Software AG auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Software AG (Software) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 37,50 auf 39,00 Euro angehoben. Der Markt sei zu skeptisch für das Wachstumspotenzial der Darmstädter, schrieb Analyst Michael Briest in einer Studie vom Montag. Der Megatrend "Internet der Dinge" werde das Wachstum deutlich ankurbeln.

Exane BNP senkt MTU auf 'Underperform' - Ziel hoch auf 97 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktie des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 83 auf 97 Euro angehoben. Nach starkem Kursverlauf sei das Potenzial nun kaum noch attraktiv, schrieb Analyst Tristan Sanson in einer am Montag veröffentlichten Branchenstudie.

DIENSTAG

Independent hebt Deutsche Bank auf 'Halten' - Ziel 19 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach einem Vergleich mit britischen und US-Behörden im Falle der russischen Geldwäsche-Affäre von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 19 Euro angehoben. Die vereinbarten Zivilstrafen seien niedriger als von ihm erwartet, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Dienstag. Er sieht in dem Schritt einen "wesentlichen Befreiungsschlag" in einem mit großen Unsicherheiten verbundenen Fall. Die Bank stehe aber noch vor großen Herausforderungen im operativen Geschäft.

Independent senkt Commerzbank auf 'Verkaufen' - Ziel angehoben

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Commerzbank nach einer zuletzt überdurchschnittlichen Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 6,30 auf 7,20 Euro angehoben. Verbesserte Zinsaussichten alleine rechtfertigten nicht die gestiegene Aktienbewertung, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Dienstag. Die Eigenkapitalrendite der Bank bleibe im Branchenvergleich unterdurchschnittlich.

Exane BNP hebt Deutsche Börse auf 'Outperform' - Ziel 94 Euro

PARIS - Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktie der Deutschen Börse (Deutsche Börse) von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 94 Euro angehoben. Auch wenn die Handelsvolumina schwer vorherzusagen seien, sollten sie vor dem Hintergrund gewisser konjunktureller und politischer Faktoren doch zulegen können, schrieb Analyst Arnaud Giblat in einer Studie vom Dienstag. Aufwärtspotenzial sieht der Experte auch bei einem Zusammenschluss mit der Londoner Börse (LSE), auch wenn er die Wahrscheinlichkeit dafür nur auf 50 Prozent beziffert. Das Chance/Risiko-Profil der Aktie des deutschen Börsenbetreibers sei attraktiv. Das Unternehmen biete auch mehr Qualität als die Euronext, werde aber mit einem Abschlag zu diesem Wettbewerber gehandelt.

MITTWOCH

Deutsche Bank hebt Vonovia auf 'Buy' und Ziel auf 34,50 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,00 auf 34,50 Euro angehoben. In die Konsensschätzungen müssten das höhere Mietwachstum und die Conwert-Übernahme erst noch eingearbeitet werden, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Zudem sei das Papier günstig bewertet.

Jefferies senkt Metro auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 33 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat METRO von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 32 auf 33 Euro angehoben. Nach dem Anstieg der Aktie des Handelskonzerns im vergangenen Jahr sei das Chance-Risiko-Profil nun wieder ausgeglichen, schrieb Analyst James Grzinic in einer Studie vom Mittwoch. Wegen des unbeständigen Umsatzwachstums könnte der Aktienkurs nun eine Pause einlegen. Längerfristig würden die auf dem Kapitalmarkttag veröffentlichten Ziele zwar großes Aufwärtspotenzial mit sich bringen. Vorerst aber halte er das Papier bei 33 Euro für fair bewertet.

HSBC senkt Deutz auf 'Hold' Hebt Ziel auf 6,50 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Deutz-Aktie (DEUTZ) nach einem zuletzt starken Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 5,80 auf 6,50 Euro angehoben. Angesichts der Rally der Papiere des Motorenbauers seit Mitte 2016 sei die Hoffnung auf eine Gewinnerholung in den Jahren 2017 und 2018 inzwischen ausreichend eingepreist, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Mittwoch. Nun müsse das SDax-Unternehmen die entsprechend harten Fakten liefern.

DONNERSTAG

Goldman senkt Thyssenkrupp auf 'Sell' - Hebt Ziel auf 22 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat thyssenkrupp von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 22 Euro angehoben. Die 2016 überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien sollte sich 2017 fortsetzen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Schutzzölle kämen den Preisen und der Auslastung der Produktionskapazitäten zugute. Außerdem dürfte der Sektor von geringeren Kapazitäten in China und einer möglichen Branchenkonsolidierung in Europa profitieren. Bei ThyssenKrupp monierte der Experte übertriebene Erwartungen in ein Gemeinschaftsunternehmen mit Tata Steel.

Hauck & Aufhäuser hebt RTL Group auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat RTL Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 83 Euro angehoben. Analyst Pierre Gröning begründet seine Kaufempfehlung in einer Studie vom Donnerstag mit positiven Aussichten für den so wichtigen TV-Werbemarkt. Dies stärke die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung des Medienkonzerns. Auch für die bei Fremantle gebündelte Contentproduktion ist Gröning optimistisch.

Warburg Research senkt Jenoptik auf 'Hold' - Hebt Ziel

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat JENOPTIK nach starker Kursentwicklung von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 18,00 auf 18,50 Euro angehoben. Die Aktie des Technologiekonzerns habe seit Mitte Januar kräftig zugelegt und sein bisheriges Kursziel bereits hinter sich gelassen, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer Studie vom Donnerstag. Von der anstehenden Präsentation der vorläufigen Zahlen erwartet der Experte solide Resultate. Jenoptik dürfte zudem Hinweise auf ein starkes Jahr 2017 geben.

FREITAG

Citigroup senkt Ziel für Deutsche Bank auf 16 Euro - 'Sell'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für das Papier der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach Zahlen von 17,50 auf 16,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Institut habe im vierten Quartal die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Andrew Coombs in einer Studie vom Freitag. Es bestehe das Risiko einer Kapitalerhöhung.

SocGen senkt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 180 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 196 auf 180 Euro gesenkt. Er warte auf mehr Klarheit in puncto der Restrukturierung des internationalen Geschäfts der Erstversicherer-Tochter Ergo, begründete Analyst Vikram Gandhi in einer Studie vom Freitag die Abstufung. Beim Kursziel für die Aktien des Rückversicherers berücksichtige er nun eine größere Unsicherheit hinsichtlich der Restrukturierungskosten und einer denkbaren Kapitalspritze für Ergo. Grundsätzlich gebe es aber wenig Risiken mit Blick auf das Kapitalmanagement der Munich Re. Der Experte rechnet weiter mit Aktienrückkäufen.

Merrill Lynch senkt Eon auf 'Underperform' - Ziel 6,40 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Eon (EON SE) von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 7,30 auf 6,40 Euro gesenkt. Analyst Peter Bisztyga rechnet in einer Studie vom Freitag damit, dass die Düsseldorfer ihre Verpflichtungen aus dem Atomausstieg um 1,2 Milliarden Euro nach oben taxieren werden. Dies zehre einen Rückgang bei den Pensionsverpflichtungen mehr als auf. Letztlich bremse die Schuldenlast des Konzerns das Wachstum aus.

