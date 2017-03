dpa-AFX Überblick: Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 07.03.2017

DZ Bank hebt FMC auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 87 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 77 auf 87 Euro angehoben. Die Perspektiven des Dialysekonzerns für 2017 und die Folgejahre seien gut, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Dienstag. Die Risiken aus einer neuen Gesundheitsverordnung in den USA hält der Experte zumindest vorübergehend für gebannt. Er hob seine Gewinnschätzungen leicht an und arbeitete außerdem eine gestiegene Bewertung des US-Wettbewerbers DaVita in sein Modell mit ein.

NordLB hebt Uniper auf 'Kaufen' und Ziel auf 17 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Uniper nach dem Verkauf der Beteiligung am Gasfeld Yushno-Russkoje von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 17,00 Euro angehoben. Das Geschäft sei eine positive Überraschung, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Dienstag. Mit dem höher als allgemein erwartet ausgefallenen Mittelzufluss komme der Energiekonzern seinem Entschuldungsziel schneller näher als kalkuliert. Uniper könne deshalb in Zukunft mit einer besseren Bonitätsbeurteilung durch die Ratingagenturen rechnen.

NordLB senkt VTG auf 'Halten' - Ziel 32 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat VTG nach vorläufigen Eckdaten für 2016 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber auf 32 Euro belassen. Der Umsatz des Schienenlogistikers und Waggonvermieters sei etwas schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Dienstag. Das Ergebnis habe seine Annahmen aber getroffen. Auch die deutliche Dividendensteigerung überzeuge.

Equinet startet Hornbach Holding mit 'Buy' - Ziel 89 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Hornbach Holding (Hornbach) mit "Buy" und einem Kursziel von 89 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen dürfte weiter wachsen und die Gewinndynamik sich ab 2018/19 beschleunigen, schrieb Analyst Christian Bruns in einer Studie vom Dienstag. Dann dürften die Papiere nicht mehr nur für wertorientierte Investoren attraktiv sein. Aktuell seien die Aktien unterbewertet.

Warburg Research startet Stabilus mit 'Hold' - Ziel 60 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Stabilus mit "Hold" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gasfederhersteller habe in einem Nischenmarkt die führende Stellung inne, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer Studie vom Dienstag. Das starke Umsatzwachstum dürfte sich auch wegen des zunehmenden Komfortbedürfnisses fortsetzen. Die Aktien des Autozulieferers seien aber bereits recht hoch bewertet. Vor einem Kauf sollte auf einen Rückschlag gewartet werden.

Independent Research hebt Ziel für Vonovia auf 35 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE (ehemals Deutsche Annington)) nach Zahlen zum vierten Quartal von 34 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis (FFO I) sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine FFO-Prognosen für 2017 und 2018.

Warburg Research hebt Ziel für Henkel auf 135 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) von 128 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate habe die Aktie des Konsumgüterkonzerns noch Potenzial, schrieb Analyst Jörg Frey in einer Studie vom Dienstag. Das Geschäft sei in Schwung und die Papiere im Vergleich zur Branche attraktiv bewertet.

Macquarie hebt Ziel für BASF auf 105 Euro - 'Outperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für BASF nach Investorenveranstaltungen von 95 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Beim Chemiekonzern lichte sich der Himmel und die Treffen mit dem Management hätten seine positive Einschätzung der Aktie untermauert, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für 2019.

HSBC senkt Ziel für Deutsche Wohnen auf 43 Euro - 'Buy'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 43,50 auf 43,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Martin überarbeitete laut einer Studie vom Dienstag sein Bewertungsmodell für den Immobilienkonzern und berücksichtigt nun auch die Kapitalerhöhung vom Februar. Zudem verwies er auf den jüngsten Zukauf. Der Kaufpreis für die rund 4200 Wohnungen in Berlins Innenstadtlage scheine zwar ein neuer Höchstwert zu sein, allerdings rechtfertige der sehr niedrige Investitionsbedarf dieses Investment.

NordLB hebt Ziel für Brenntag auf 50 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Brenntag nach Jahreszahlen von 44 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate für 2016 hätten die Anleger nicht recht überzeugt, obwohl sie im Rahmen der Analystenschätzungen geblieben seien, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Anlass zur Zuversicht gebe aber, dass der Chemikalienhändler im Schlussquartal erfreuliche Zuwachsraten bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) erzielt habe.

