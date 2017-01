dpa-AFX Überblick: Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 09.01.2017

Citigroup senkt Ziel für FMC auf 92 Euro - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für FMC (Fresenius Medical Care) angesichts der vom Dialysespezialisten erwarteten Belastungen durch mögliche neue Vorschriften im US-Gesundheitswesen von 98 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahl von bis zu 2000 Patienten, denen die Beitragsunterstützung zur Dialysebehandlung gestrichen werden könnte, liege deutlich höher als die ursprüngliche Erwartung von 700 Patienten, schrieb Analyst Patrick Wood in einer Studie vom Montag. Er senkte seine Gewinnschätzungen. Für das Schlussquartal 2016 erwartet Wood aber gute Zahlen und ein neues Kostensenkungsprogramm.

JPMorgan senkt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 169 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Continental von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 180 auf 169 Euro gesenkt. Analyst Jose Asumendi wird in einer Studie vom Montag zurückhaltender für die europäische Autobranche. Er sieht 2017 nur begrenztes Wachstumspotenzial für den Automarkt und ein schwieriges Preisumfeld. Bei Conti möchte er zunächst mehr Klarheit bezüglich der Elektromobilitäts-Strategie.

DZ Bank senkt ElringKlinger auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat ElringKlinger vor Jahreszahlen und nach der Kursrally im Dezember von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 13,50 Euro belassen. Er gehe weiterhin davon aus, dass der Autozulieferer seine aktuelle Ergebnisprognose für 2016 nicht erreicht habe, schrieb Analyst Michael Punzet in einer Studie vom Montag.

JPMorgan senkt Schaeffler auf 'Underweight' - Ziel 13 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Schaeffler von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 13,00 Euro gesenkt. Analyst Jose Asumendi wird in einer Studie vom Montag zurückhaltender für die europäische Autobranche. Er sieht 2017 nur begrenztes Wachstumspotenzial für den Automarkt und ein schwieriges Preisumfeld. Schaeffler werde eine Menge Gegenwind durch reinrassige Elektroautos bekommen, befürchtet er.

JPMorgan senkt Hella auf 'Neutral' - Ziel 39 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Hella von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 39 Euro gesenkt. Analyst Jose Asumendi wird in einer Studie vom Montag zurückhaltender für die europäische Autobranche. Er sieht 2017 nur begrenztes Wachstumspotenzial für den Automarkt und ein schwieriges Preisumfeld. Angesichts des neuen Finanzvorstands des Autozulieferers will Asumendi zunächst dessen Konzept zur Senkung der Forschungs- und Entwicklungskosten abwarten.

Credit Suisse hebt Wirecard auf 'Neutral' und Ziel 45 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Wirecard von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 38 auf 45 Euro angehoben. Sein bisheriges Anlageurteil sei dem schwachen Generieren von Geldzuflüssen des Zahlungsabwicklers geschuldet gewesen, der nun aber seinen Boden erreicht habe und sich womöglich sogar verbessere, schrieb Analyst Charles Brennan in einer Studie vom Montag. An seinen Schätzungen habe er nichts verändert. Wirecard bleibe eine "schwierige Story, mit unübersichtlichen Berichten und zahlreichen Zukäufe, die es zu verdauen gilt".

JPMorgan hebt Stabilus auf 'Overweight' - Ziel 58 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 54 auf 58 Euro angehoben. Analyst Jose Asumendi wird in einer Studie vom Montag zurückhaltender für die europäische Autobranche. Er sieht 2017 nur begrenztes Wachstumspotenzial für den Automarkt und ein schwieriges Preisumfeld. Stabilus sei aber nicht betroffen vom zunehmenden Wechsel vom Verbrennungs- zum Elektromotor. Der Autozulieferer profitiere mit seinen Gasdruckfedern und Powerise-Spindelantrieben von steigender SUV-Nachfrage.

DZ Bank senkt fairen Wert für Fresenius SE auf 84 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius SE (Fresenius SECo) von 86 auf 84 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Grund seien die jüngsten Nachrichten der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC), schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Montag. Diese hatte mitgeteilt, dass eine neu in Kraft tretende Verordnung in den USA einen erheblich negativen Effekt auf ihr Geschäft haben könnte. Kürten beziffert den negativen Einfluss auf den Fresenius-Nettogewinn jedoch auf lediglich knapp zwei Prozent pro Jahr.

DZ Bank erhöht fairen Wert für ProSiebenSat.1 - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von 35,50 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Fernsehsender habe das digitale Geschäft dank organischen Wachtums und bedeutender Akquisitionen deutlich ausgebaut, schrieb Analyst Harald Heider in einer Studie vom Montag. Noch liefere die Digitalsparte allerdings nur begrenzte Ergebnisbeiträge.

Credit Suisse hebt Ziel für SAP auf 100 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für SAP (SAP SE) von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. 2017 dürfte für den Softwarekonzern positiv verlaufen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer Studie vom Montag. Er rechnet in mehreren Bereichen mit Fortschritten.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he