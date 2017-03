dpa-AFX Überblick: Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 16.03.2017

S&P Global hebt Ziel für K+S auf 24,50 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für K+S (K+S) nach Zahlen von 20,00 auf 24,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Resultate des Kali- und Salzkonzerns für das vierte Quartal hätten die Erwartungen erfüllt und der Ausblick sei positiv, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Donnerstag. Diese Entwicklungen seien zwar ermutigend. Er hält die Papiere aber auch schon für hoch bewertet. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit angehobenen Margenschätzungen.

NordLB hebt Ziel für Lufthansa auf 16,50 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Lufthansa (Deutsche Lufthansa) nach Zahlen und einer Grundsatzeinigung mit den Piloten von 14,00 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Fluggesellschaft habe ein solides Zahlenwerk für 2016 vorgelegt und einen überzeugenden Ausblick abgegeben, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Donnerstag. Die Grundsatzeinigung mit den Piloten sei außerdem äußerst positiv. Er geht davon aus, dass es nun zu einem tatsächlichen Abschluss kommen wird.

S&P Global hebt Ziel für Lanxess auf 70 Euro - 'Hold'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für LANXESS nach Zahlen von 60 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe im vierten Quartal 2016 die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Donnerstag. Daher habe er seine Gewinnschätzung für 2017 erhöht. Er lobte ferner die sich fortsetzende Kostenoptimierung und die Neuausrichtung des Konzerns. Allerdings sei er wegen des lauen Ausblicks für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft vorsichtig.

Goldman hebt Ziel für Oracle auf 49 US-Dollar - 'Conviction Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal von 47 auf 49 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Geduld bei dem Softwarekonzern zahle sich aus, kommentierte Analystin Heather Bellini in einer Studie vom Donnerstag die Resultate. Ihre Zuversicht basiere auf den Cloud-Angeboten, deren Umsätze im kommenden Geschäftsjahr höher ausfallen sollten als jene der Lizenzen. Erstmals seit 2013 rechnet sie dann auch mit einer steigenden Profitabilität.

NordLB senkt Deutsche Bank auf 'Verkaufen' und Ziel auf 16 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) mit Blick auf die anstehende Kapitalerhöhung sowie die neuen Unternehmensziele von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 16,00 Euro gesenkt. Während die Aufarbeitung der rechtlichen Altlasten großteils abgeschlossen sein sollte, werde sich der erneute Umbau des Geldhauses noch länger hinziehen, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Donnerstag. Damit dürften vor allem die amerikanischen Wettbewerber ihren Vorsprung ausbauen. Seufert rät, die jüngste Kurserholung zum Ausstieg zu nutzen.

JPMorgan erhöht Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien (Volkswagen vz) von 193 auf 197 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bestreben, die Kernmarke VW rentabler zu machen, nehme der Autokonzern nun so viele Probleme in Angriff wie seit zehn Jahren nicht mehr, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Donnerstag. Dies müsse zwangsläufig zu einer höheren Bewertung der Marke führen.

S&P Global hebt Ziel für Eon auf 8 Euro - 'Strong Buy'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Eon (EON SE) nach Zahlen für 2016 von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Strong Buy" belassen. Gewinnseitig habe der Versorger besser abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Donnerstag. Der für 2017 angepeilte Nettogewinn falle ebenfalls deutlich höher aus als gedacht. Eine mögliche Kapitalerhöhung laste zwar auf dem Aktienkurs, doch sei dies eine gute Gelegenheit, um Positionen aufzustocken. Denn die fundamentalen Aussichten seien weiter positiv. Die Aktie sei zudem günstig bewertet und es gebe noch Spielraum für Dividendenwachstum.

Citigroup hebt GoPro auf 'Neutral' und Ziel auf 9 US-Dollar

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat GoPro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 9 US-Dollar angehoben. Bei der kürzlichen Beobachtungungsaufnahme der Aktie hätten sie sich auf die hohen operativen Aufwendungen des Actionkamera-Herstellers fokussiert, die im Gegensatz zu den vorherigen Renditezielen gestanden hätten, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Doch nun peile das Management für 2017 ein stärkeres operatives Ergebniswachstum (Ebitda) an als von ihnen erwartet. Damit sinke das Risiko einer höheren Schuldenaufnahme. Zudem verwiesen die Experten auf die angekündigten, weiteren Investitionskürzungen.

Oddo Seydler hebt Ziel für Bet-at-home auf 108 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Bet-at-home (bet-at-homecom) nach einer Investorenveranstaltung von 100 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Dividendenrendite des Glücksspielanbieters von mehr als 5 Prozent sollte in den kommenden Jahren anhalten, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Donnerstag. Das neue Kursziel reflektiere den gestiegenen Bewertungsaufschlag der Aktie zu den Wettbewerber-Papieren.

Oddo Seydler hebt Ziel für Hugo Boss auf 70 Euro - 'Neutral'

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für HUGO BOSS nach endgültigen Jahreszahlen von 54 auf 70 Euro angehoben und damit an den jüngsten Kursanstieg angepasst. Die Einstufung wurde jedoch auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des Modekonzerns für 2016 und der Ausblick auf 2017 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Martin Decot in einer Studie vom Donnerstag. Nach der Kursrally in Reaktion auf Spekulationen um einen Einstieg von GBL habe die Boss-Aktie nun nicht mehr viel Aufwärtspotenzial.

