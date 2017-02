Tipps der Analysten: Updates zu ProSiebenSat.1, Nordex, Fresenius Medical Care und Salzgitter | Nachricht | finanzen.net

Macquarie senkt ProSiebenSat.1 auf 'Neutral' und Ziel auf 40 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 40 Euro gesenkt. Auf kurze Sicht schlügen Belastungsfaktoren wie die weniger klare Strategie im E-Commerce-Geschäft negativ zu Buche, schrieb Analyst Giasone Salati in einer Studie vom Freitag. Auf lange Sicht aber könne der Medienkonzern von positiven strukturellen Trends in der Branche profitieren.

NordLB senkt Nordex auf 'Halten' - Ziel runter von 25 auf 15 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Nordex von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 15 Euro gekappt. Der Windkraftanlagenhersteller habe mit seiner Korrektur der mittelfristigen Ziele schockiert, schrieb Analyst Holger Fechner in einer Studie vom Freitag. Entscheidend sei nun ein Erfolg der Maßnahmen zur Umsatz- und Ergebnisstabilisierung sowie die Rückgewinnung des Vertrauens am Kapitalmarkt. Angesichts des bereits starken Kurseinbruchs rät Fechner trotz der bestehenden Unsicherheiten zum "Halten" der Aktie.

SocGen senkt FMC auf 'Hold' und Ziel auf 86 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktie des Dialyseanbieters Fresenius Medical Care (FMC) (Fresenius Medical Care) nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 86 Euro gesenkt. Trübere mittelfristige Aussichten seien der Grund für sein neues Votum, schrieb Analyst Justin Smith in einer Studie vom Freitag.

Berenberg senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 56 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Brenntag nach dem jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 56 Euro angehoben. Die Aktien des Chemikalienhändlers seien ausreichend hoch bewertet, schrieb Analyst Josh Puddle in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen profitiere zwar vom zyklischen Wachstum in Nordamerika - also dem Aufschwung der Wirtschaft -, das strukturelle Wachstum in der Region sei aber begrenzt.

Credit Suisse hebt Aurubis auf 'Outperform' und Ziel auf 64 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Aurubis von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 64 Euro angehoben. Die Gewinnaussichten für die Kupferhütte seien relativ sicher, schrieb Analyst James Gurry in einer Studie vom Freitag. Er sieht derzeit eine günstige Einstiegsgelegenheit.

Credit Suisse senkt Salzgitter auf 'Underperform' - Ziel 35 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Salzgitter AG (Salzgitter) von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 35 Euro belassen. Zwar beurteile er den Stahlzyklus keineswegs negativ, doch die Konsensschätzungen für Salzgitter halte er für zu optimistisch, schrieb Analyst James Gurry in einer Studie vom Freitag. Das Gewinnpotenzial sei nicht so hoch, wie es der Aktienkurs derzeit andeute.

DZ Bank senkt Rhön-Klinikum auf 'Verkaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat RHÖN-KLINIKUM nach Eckdaten zum vergangenen Jahr von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 25 auf 20 Euro gesenkt. Der operative Gewinn des Klinikbetreibers habe seine Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Freitag. Schwerer wiege aber der sehr schwache Gewinnausblick auf 2017, weshalb er seine Schätzungen drastisch gekürzt habe.

DZ Bank hebt fairen Wert für Thyssenkrupp auf 27 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für thyssenkrupp nach dem angekündigten Verkauf von Steel Americas von 25,50 auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der Veräußerung des brasilianischen Stahlwerks werde sich die Nettoverschuldung des Industriekonzerns deutlich verbessern, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Freitag. Ein zentraler Kurstreiber in nächster Zeit dürfte die weitere Erholung der materialnahen Segmente sein.

S&P Global hebt Ziel für BASF auf 80 Euro - 'Sell'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum vierten Quartal von 68 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Chemiekonzern habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Der Experte rechnete nun mit einer höheren Profitabilität des Unternehmens und erhöhte sein Ziel entsprechend. Allerdings seien die Aktien immer noch recht hoch bewertet.

Deutsche Bank erhöht Ziel für Deutsche Telekom - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Deutsche Telekom vor Zahlen von 19,25 auf 19,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte die solide Entwicklung in Deutschland ohne T-Sytems, die weiterhin schwierigen Zeiten für das Europa-Geschäft und eine starke Entwicklung in den USA unterstreichen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer Studie vom Freitag. Das Chance-Risiko-Profil sei attraktiv.

