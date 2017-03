dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 10.03.2017

ROUNDUP: Weiter robuster Aufschwung auf dem US-Arbeitsmarkt

WASHINGTON - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt anhaltend robust entwickelt. Einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed steht daher nichts mehr im Wege. Im Februar seien 235 000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen worden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Mittel nur einen Zuwachs um 200 000 Stellen erwartet. Außerdem wurden in den beiden Vormonaten 9000 Stellen mehr geschaffen als bisher bekannt war.

Bericht: Flüchtlingskosten über der Marke von 20 Milliarden

BERLIN - Die staatlichen Ausgaben für die Aufnahme und Versorgung von Asylbewerbern in Deutschland liegen womöglich höher als von Bund und Ländern ursprünglich erwartet. "Die Zahlen des Wissenschaftlichen Dienstes zeigen: Wenn man die Kosten auf alle Bundesländer hochrechnet, werden 2016 wohl rund 23 Milliarden Euro für Migranten und Flüchtlinge aufgewandt worden sein", sagte Bundestags-Vizepräsident Johannes Singhammer (CSU) der "Welt" (Freitag). Bund und Länder hatten die Flüchtlingskosten bisher auf rund 20 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

Großbritannien: Industrie mit schwächerem Jahresstart

LONDON - Die britischen Industriebetriebe sind nach zwei robusten Monaten schwächer in das neue Jahr gestartet. Wie das Statistikamt ONS am Freitag mitteilte, lag die Gesamtproduktion im Januar 0,4 Prozent unter dem Niveau vom Dezember. Analysten hatten mit minus 0,5 Prozent gerechnet. Allerdings hatte sich die Produktion im November und Dezember jeweils deutlich um 2,3 und 0,9 Prozent erhöht.

ROUNDUP: Deutschlands Exportwirtschaft startet gut ins Jahr 2017

WIESBADEN - Die deutsche Exportwirtschaft hat einen guten Start ins laufende Jahr hingelegt. Kalender- und saisonbereinigt seien die Ausfuhren im Januar gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Volkswirte hatten mit einem schwächeren Anstieg um 2,0 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat stiegen die Ausfuhren um 11,8 Prozent.

Johnson stellt Brexit-Rechnung infrage: Keine Zahlungen an die EU

LONDON - Der britische Außenminister Boris Johnson will sich in Sachen Geld bei den anstehenden Brexit-Verhandlungen auf stur stellen. "Es ist nicht einzusehen, dass Großbritannien enorme Beiträge zum EU-Haushalt macht, nachdem es die EU verlassen hat", sagte Johnson in einem BBC-Interview, das am Freitag veröffentlicht wurde. Eine Reporterin hatte ihn nach der Reaktion der britischen Regierung gefragt, sollte die EU wie erwartet rund 60 Milliarden Euro für den Austritt in Rechnung stellen.

ROUNDUP: Chinas Zentralbankchef rechnet mit stabiler Entwicklung des Yuan

PEKING - China ist Sorgen vor einer sich fortsetzenden Abwertung der chinesischen Währung entgegengetreten. Der Wechselkurs des Yuan werde sich in diesem Jahr "automatisch" stabilisieren, weil die Wirtschaft gestärkt sei und "das globale Vertrauen in die Wachstumsaussichten" der zweitgrößten Volkswirtschaft wieder zunehme, sagte Chinas Zentralbank-Gouverneur Zhou Xiaochuan Freitag am Rande des Volkskongresses in Peking. Der Zentralbankchef? fügte hinzu, dass Unsicherheiten auf den globalen Währungsmärkten nur schwer vorhersehbar und Schwankungen normal seien.

Frankreich: Industrie schränkt Produktion spürbar ein

PARIS - Die französische Industrie hat im Januar klar enttäuscht. Nach Daten des Statistikamts Insee vom Freitag ging die Produktion in fast allen Bereichen zurück. Die Gesamtproduktion, also über alle Sektoren hinweg betrachtet, fiel zum Vormonat um 0,3 Prozent. Analysten hatten einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet. Zudem fiel der Rückgang im Vormonat Dezember nach neuen Zahlen stärker als bisher bekannt aus. Demnach liegt er bei minus 1,1 und nicht, wie zunächst berichtet, bei minus 0,9 Prozent.

Deutschland: Exportwirtschaft gut ins Jahr 2017 gestartet

Chinas Zentralbankchef rechnet mit stabiler Entwicklung des Yuan

