dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 28.03.2017

USA: Verbraucherstimmung auf dem höchsten Stand seit über 16 Jahren

WASHINGTON - Die Verbraucherstimmung in den USA hat im März einen großen Sprung nach oben gemacht und den höchsten Stand seit über 16 Jahren erreicht. Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 9,5 Punkte auf 125,6 Punkte gestiegen, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Dies ist der höchste Wert seit Dezember 2000. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 114,0 Punkte gerechnet.

USA: Hauspreise steigen etwas stärker als erwartet - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Die Preise am US-Häusermarkt sind im Januar, gemessen am Case-Shiller-Index, etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise in den zwanzig größten Ballungsgebieten um 0,86 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Bankvolkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,70 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte der Indikator um 0,93 Prozent zugelegt.

Russland und der Iran bauen Handel aus

MOSKAU - Russland und der Iran haben ihren Handel seit Aufhebung der Atom-Sanktionen gegen Teheran stark ausgebaut. Der Warenaustausch sei im vergangenen Jahr um 70 Prozent gestiegen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit seinem Kollegen Hassan Ruhani in Moskau. "Der Iran ist für uns ein guter Nachbar und ein zuverlässiger, stabiler Partner", sagte Putin am Dienstag nach Angaben des Kremls.

Commerzbank erwartet Fortsetzung des Immobilienbooms

FRANKFURT - Die Commerzbank rechnet mit einer Fortsetzung des Nachfragebooms nach Baufinanzierungen. "Wir gehen von weiterem Marktwachstum aus", sagte Privatkundenvorstand Michael Mandel am Dienstag in Frankfurt. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern sei die Eigentumsquote in Deutschland immer noch gering. Deutschlands zweitgrößte Privatbank will von dem Immobilienboom kräftig profitieren. In diesem Jahr strebt sie nach Angaben Mandels in der Baufinanzierung in Deutschland ein Neugeschäft von mindestens zwölf Milliarden Euro an. Bis 2020 soll es um bis zu 40 Prozent wachsen.

Maschinenbauer gegen einseitige Zugeständnisse an Briten

FRANKFURT - Die deutschen Maschinenbauer haben sich gegen einseitige Zugeständnisse an Großbritannien bei den Brexit-Verhandlungen ausgesprochen. Für die Industrie habe vor allem der Erhalt des europäischen Binnenmarktes oberste Priorität, erklärte der Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt. Man wünsche sich zügige Verhandlungen, um zu vermeiden, dass man in zwei Jahren ohne Abkommen dastehe, erklärte Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann.

ROUNDUP: Schottisches Parlament stimmt über Unabhängigkeitsreferendum ab

EDINBURGH - Nur einen Tag vor der EU-Austrittserklärung Großbritanniens stimmt das schottische Parlament am Dienstagabend (18.00 Uhr/MESZ) über ein neues Unabhängigkeitsreferendum ab. Es gilt als sicher, dass die Abgeordneten grünes Licht für die Volksabstimmung über die Trennung von Großbritannien geben werden. Am Mittwoch wird die britische Premierministerin Theresa May dann die Scheidung von der Europäischen Union einreichen.

Studie: Exporteure haben erste Folgen des Brexit-Votums hinter sich

KÖLN - Der bevorstehende Brexit hat einer Studie zufolge Spuren in der Exportbilanz deutscher Unternehmen hinterlassen. Nach Angaben des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) traf es im zweiten Halbjahr 2016 besonders hart die Pharmabranche mit einem Rückgang der Ausfuhren nach Großbritannien von rund 19 Prozent, die Autoindustrie (minus 14 Prozent) und die Chemiebranche (minus 11 Prozent). Insgesamt verringerten sich die Exporte "Made in Germany" auf die Insel gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent.

