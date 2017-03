dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 21.03.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: BMW will wieder angreifen - Produktoffensive soll Schub geben

MÜNCHEN - Der Autobauer BMW will in den kommenden Jahren mit neuen Automodellen Boden gegenüber der Konkurrenz gutmachen. Konzernchef Harald Krüger wollte zwar am Dienstag auf der Bilanz-Pressekonferenz in München das schiere Absatzvolumen nicht als einziges Kriterium gelten lassen, wenn es um den Zweikampf mit Mercedes-Benz im Premiumsegment geht. "Mir ist auch die Innovationsführerschaft ganz wichtig", sagte der Chef des Dax (DAX 30)-Konzerns. Vertriebschef Ian Robertson stellte aber klar, dass über 40 angepeilte neue Modelle in diesem und dem neuen Jahr Schub geben sollen. Eine konkrete Jahreszahl, wann BMW mit seiner Stammmarke den Stuttgarter Rivalen wieder überholen kann, wollten die Manager aber nicht nennen.

ROUNDUP/Porsche SE: Familien werden auch künftig allein das Sagen haben

STUTTGART - Bei der VW (Volkswagen vz)-Dachgesellschaft Porsche SE werden die Familien Porsche und Piëch nach Auffassung des Firmenvorstands auch in Zukunft das alleinige Sagen haben. "Wir gehen fest davon aus, dass die Familien ihre bisherige Position beibehalten werden", sagte der Chef der Porsche SE (Porsche Automobil vz) (PSE), Hans Dieter Pötsch, am Dienstag in Stuttgart. Der Autoclan hält alle Aktien mit Stimmrechten an der PSE, die wiederum die Mehrheit der Stimmrechte an VW hat.

ROUNDUP: Ex-HRE-Chef Funke macht Deutsche Bank für Pleite verantwortlich

MÜNCHEN - Im Strafprozess um den Zusammenbruch der HRE-Bankengruppe hat der angeklagte frühere Vorstandschef Georg Funke die Deutsche Bank verantwortlich gemacht. Funke warf dem größten deutschen Geldhaus am Dienstag vor dem Landgericht München I vor, Ende September 2008 mit einer Falschmeldung über die Lage der HRE zum Bundesfinanzminister und in die Öffentlichkeit gegangen zu sein. "In einem Mandatsverhältnis denunziert die Deutsche Bank die HRE und zerstört jegliches Vertrauen in das Management beziehungsweise die Kreditwürdigkeit der HRE-Gruppe", sagte Funke. "Ein aus meiner Sicht ungeheuerlicher Vorgang."

ROUNDUP: Deutsche Wohnen erwartet 2017 deutliches Plus - Aktie gibt nach

FRANKFURT/BERLIN - Höhere Mieten und ein weiterhin niedriger Leerstand sollen den Gewinn des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen auch 2017 beflügeln. Geringere Zinskosten und Kosteneinsparungen sollen zudem helfen, an die Zuwächse des vergangen Jahres anzuknüpfen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Apple führt preiswerteres iPad-Modell ein

CUPERTINO - Apple will mit einem preiswerteren iPad-Modell den Tablet-Markt neu beleben. Der Konzern kündigte am Dienstag an, das aktuelle Modell iPad Air 2 durch ein günstigeres Modell zu ersetzen, das nur noch als iPad bezeichnet wird. Die technischen Spezifikationen des 9,7-Zoll-Geräts entsprechen in weiten Teilen dem Vorgängermodell. Allerdings steckt in dem neuen Tablet nicht der der ältere A8X-Chip, sondern der neuere A9. Der Preis wurde von 429 auf 399 Euro gesenkt (32 Gigabyte mit WLAN). Das neue iPad ist ein 1,4 Millimeter dicker als das alte iPad Air.

13 Länder betroffen: USA verbieten Laptops auf Flügen im Handgepäck

WASHINGTON/ISTANBUL - Die US-Regierung hat die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten im Handgepäck auf Flügen aus einigen Ländern in die USA verboten. Die Luftfahrtgesellschaft Turkish Airlines bestätigte am Dienstag eine entsprechenden Anordnung der Transportsicherheitsbehörde (TSA) und des Heimatschutzministeriums. Alle Geräte, die größer als ein traditionelles Handy oder ein Smartphone seien, dürften nicht mehr im Handgepäck mit an Bord. Eine offizielle Bestätigung der Anordnung in Washington gab es zunächst nicht. Das Heimatschutzministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

ROUNDUP: Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub sieht sich weiter im Aufwind

MANNHEIM - Der Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub (FUCHS PETROLUB SE Vz) rechnet nach einem Umsatz- und Gewinnplus im vergangenen Jahr mit weiteren Zuwächsen. Der im MDAX notierte Konzern peilt 2017 beim Umsatz ein Plus von 4 bis 6 Prozent an, wie er Dienstag in Mannheim mitteilte. Dazu beitragen sollen sollen alle Regionen, aber auch Preiserhöhungen und ein verbesserter Produktmix. Mögliche Übernahmen seien noch nicht mit eingerechnet. Beim operativen Ergebnis (Ebit) rechnen die Mannheimer mit einem Wachstum zwischen 1 und 5 Prozent. Für Übernahmen werde der Konzern etwa 200 Millionen Euro freie Mittel übrig haben.

CEBIT/GESAMT-ROUNDUP: 'Aufbruchstimmung' bei Digitalisierung - Roboter wichtiger

HANNOVER - Der digitale Wandel ist für Deutschlands Unternehmen keine Zukunftsvision mehr. Nach dem Branchenverband Bitkom sprach am Dienstag auch der Cloud-Spezialisten Salesforce auf der IT-Messe CeBIT von einer deutlichen "Aufbruchstimmung". "Die Unternehmen in Deutschland gehen bei der digitalen Transformation nach vorn", sagte am Dienstag Joachim Schreiner, Deutschland-Chef des US-Unternehmens, der dpa in Hannover. Vor allem beim Thema künstlicher Intelligenz (KI) sei die Akzeptanz besonders ausgeprägt: "Keine Industrie ist für KI ja auch so geeignet wie die deutsche."

'Welt': Deutsche Post will Vorstandsgehälter neu regeln

BONN - Beim weltweit größten Logistikkonzern Deutsche Post gibt es einem Bericht zufolge Überlegungen, die Vorstandsbezüge der Topmanager neu zu ordnen. Wie die "Welt" am Dienstag meldete, soll das neue Vergütungssystem noch in diesem Jahr beschlossen werden. Ziel sei es, die Gehälter in der Spitze auf 6 Millionen Euro zu begrenzen, schrieb das Blatt und berief sich dabei auf Informationen aus dem Unternehmen. Ein Postsprecher sagte uf Anfrage, dass keine konkreten Beschlüsse im Aufsichtsrat anstehen würden. Es sei zudem seit Jahren gängige Praxis, dass die entsprechenden Regeln jährlich im Aufsichtsrat besprochen würden.

