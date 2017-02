dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 22.02.2017 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: RWE lässt nach Milliardenverlust erneut die Dividende ausfallen

ESSEN - Der Energiekonzern RWE will angesichts eines Nettoverlustes von 5,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr erneut die Dividende streichen. Einen entsprechenden Vorschlag kündigte RWE am Mittwoch an. Für 2017 versprach der Energieriese wieder eine Ausschüttung von 50 Cent pro Aktie, die auch in den Folgejahren mindestens gehalten werden solle. Der niedrige Börsenstrompreis und die Milliardenlasten für den Atomkompromiss drückten den Energiekonzern 2016 tief in die roten Zahlen.

ROUNDUP 2: Bayer für 2017 optimistisch - Monsanto-Übernahme auf Kurs

LEVERKUSEN - Bayer schaut vor der geplanten Rekordübernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto mit Optimismus auf 2017. "Wir haben allen Grund, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken, und wir sind gut ins neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Bayer-Chef Werner Baumann am Mittwoch bei der Bilanzvorlage. Auch die Monsanto-Übernahme sieht er auf Kurs. Für 2017 stellte er nach Rekorden 2016 ein weiteres Wachstum von Umsatz und Ergebnis in Aussicht. 2016 sorgte ein starkes Pharmageschäft bei Bayer für Schwung. Hohe Sonderlasten bremsten aber.

ROUNDUP: Neue Milliardenkosten für A400M verhageln Airbus den Gewinn

TOULOUSE - Der Dauer-Ärger mit dem Militärtransporter A400M hat dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus (Airbus SE) 2016 das Jahresergebnis gründlich verhagelt. Nachdem das Management um Vorstandschef Tom Enders wegen schwerwiegender Probleme mit den Triebwerken des Fliegers im Sommer eine Belastung von einer Milliarde Euro verbucht hatte, sattelte es zum Jahresende weitere 1,2 Milliarden Euro drauf. Der Jahresgewinn sackte dadurch im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent auf 995 Millionen Euro zusammen, wie Airbus am Mittwoch in Toulouse mitteilte.

ROUNDUP: Thyssenkrupp wird Stahlwerk in Brasilien los - Aktie steigt

ESSEN/SANTA CRUZ - Der Industriekonzern thyssenkrupp hat mit dem Verkauf seines brasilianischen Werks einen Schlussstrich unter die verlustreiche Stahl-Expansion nach Amerika gezogen. Konzernchef Heinrich Hiesinger bezifferte das durch die Fehlinvestitionen in der Region insgesamt entstandene Minus am Mittwoch in Essen auf rund acht Milliarden Euro.

ROUNDUP: Fresenius mit weiterem Rekordjahr - Ziele bis 2020 besser als erwartet

BAD HOMBURG - Der Medizinkonzern Fresenius (Fresenius SECo) hat sich nach einem weiteren Rekordjahr eine hohe Messlatte gesetzt. Die Ziele für das laufende Jahr sind nach ersten Einschätzungen sogar etwas ehrgeiziger als von Finanzexperten erwartet. Gut aufgenommen wird auch die Prognose bis 2020. Die Anleger sollen vom gutgelaufenen Jahr 2016 mit der 24. Dividendenerhöhung in Folge teilhaben. Die Aktie lag am Vormittag gut 0,7 Prozent im Plus.

ROUNDUP: Telefonica Deutschland halbiert Verlust und will mehr sparen

MÜNCHEN - Der Telekomkonzern Telefonica Deutschland (O2) (Telefónica Deutschland) hat den Verlust im vergangenen Jahr halbiert und will noch mehr aus der E-Plus-Übernahme herausholen. 2019 sollen die jährlichen Einsparungen nun rund 900 Millionen Euro erreichen und damit 100 Millionen mehr als bisher, wie das TecDAX-Schwergewicht am Mittwoch in München mitteilte. Dabei rechnet das Unternehmen sowohl Kostensenkungen als auch Umsatzchancen aus der Fusion zusammen. Unter dem Strich kam Telefonica schon im vergangenen Jahr voran, allerdings nur dank eines Sonderertrags aus dem Verkauf von Mobilfunkmasten: Der Nettoverlust halbierte sich von 383 Millionen auf 176 Millionen Euro. Hohe Abschreibungen infolge des E-Plus-Zukaufs belasten aber weiter.

ROUNDUP:/Studie: Deutschlands Großkonzerne steigern Gewinn kräftig

FRANKFURT - Deutschlands Börsenschwergewichte haben dank eines kräftigen Gewinnsprungs 2016 ihre Widerstandsfähigkeit gegen mögliche Krisen verbessert. Die Dax (DAX 30)-Konzerne, die bislang Zahlen präsentiert haben, steigerten ihren operativen Gewinn (Ebit) im Vergleich zum Jahr 2015 zusammengerechnet um 15 Prozent auf 58 Milliarden Euro, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des Beratungsunternehmen EY hervorgeht. "Für die Mehrzahl der Dax-Konzerne war 2016 ein erfolgreiches Jahr", erklärte EY-Partner Mathieu Meyer.

Unilever hebt nach Kraft-Heinz-Übernahmeversuch Margenausblick

LONDON/AMSTERDAM - Der Konsumgüterkonzern Unilever setzt sich nach dem abgewehrten Übernahmeversuch durch den US-Konzern Kraft Heinz (Kraft Foods Group) ambitioniertere Ziele. Das Wachstum der operativen Marge im Kerngeschäft dürfte 2017 am oberen Ende der bisher angepeilten Spanne liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Bisher galt eine Steigerung zwischen 0,4 und 0,8 Prozentpunkten als Richtwert. Zudem stellt sich Unilever auf den Prüfstand und will jeden Stein umdrehen auf der Suche nach schnellerem Gewinn für die Anleger. Die Ereignisse der vergangenen Woche hätten unterstrichen, dass das Unternehmen hier schneller vorankommen müsse, hieß es. Dieser Prozess soll bis zum frühen April abgeschlossen sein. Die Aktie des Konzerns legte in London um 3 Prozent zu.

Weitere Meldungen

-DAK: Kranke Kinder werden immer öfter vom Vater betreut

-Anbieter kritisieren 'Etikettenschwindel' bei Stromkennzeichnung

-Karstadt hat auch bei Lebensmittel-Tochter viele Stellen gestrichen

-Airbus fordert bei Sorgenkind A400M Unterstützung der Käuferstaaten

-AccorHotels verdient mehr - Sarkozy zieht in Verwaltungsrat

-Britische Großbank Lloyds verdient deutlich mehr - Sonderdividende

-ROUNDUP: Ströer legt Latte nach gutem Jahresstart etwas höher

-ROUNDUP: Fahrverbot in Stuttgart für viele Diesel ab 2018 löst Kontroverse aus

-Stahl-Tarifrunde im Nordwesten startet - IG Metall fordert 4,5 Prozent

-ROUNDUP: Studie hinterfragt 'Schönheitsprämien' im Job

-Erneute Dividenden-Nullnummer für RWE-Stammaktionäre

-CeBIT und Intel wollen Einsatzbeispiele für Drohne demonstrieren

-Dialysekonzern Fresenius Medical Care gibt sich gelassen zu Trump

-Explosionsschutz-Firma R. Stahl hat ein schwaches Jahr hinter sich

-Angeschlagener Modekonzern Esprit kommt operativ voran

-Iberdrola mit mehr Gewinn - US-Zukauf treibt

-ROUNDUP: Tom Tailor will in Markenpflege und Online-Handel investieren

-ROUNDUP: ABB deckt Betrugsfall in Südkorea auf - Hoher Schaden

-Premiere für Start-up Messe 'Cube Tech Fair' - Wozniak als Gast

-Städte- und Gemeindebund glaubt nicht an flächendeckende Fahrverbote

-ROUNDUP: Berlin-Tourismus 2016 deutlich langsamer gewachsen

-Experte: Wenig Vertrauen für Nachrichten in sozialen Medien

-BAE Systems macht Charles Woodburn zum neuen Vorstandschef

-Maas: Begrenzung von Managergehältern keine Neidfrage

-Nord Stream 2 vergibt Aufträge zur Rohrverlegung für Ostseepipeline

-Streiks und Verhaftungen: Deutsche Verbände warnen Bangladesch

-'Democracy Dies in Darkness' - 'Washington Post' mit neuem Slogan

-ROUNDUP: 78 Prozent nutzen Smartphones - 'Internet of Things' wird wichtiger

-HSH Nordbank vergibt mehr Kredite für erneuerbare Energien

-Wechsel in der Chefredaktion bei 'auto motor und sport'°

