dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger verdrängen Nordkorea-Krise

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Nach dem durchwachsenen Wochenstart winken dem Dax (DAX 30) am Dienstag zunächst leichte Gewinne: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start 0,17 Prozent höher auf 12 123 Punkte. Tags zuvor hatte die Nordkorea-Krise die Anleger einmal mehr verunsichert.

USA: Kein Handel wegen Feiertag (Labor Day).

ASIEN: - GEMISCHT - Asiens Börsen haben sich an Tag zwei nach dem nordkoreanischen Atomtest gefangen. Verluste in Japan und Südkorea hielten sich in Grenzen, in Festland-China und Hongkong stiegen die Kurse sogar wieder: Hier hat sich die Stimmung bei kleineren und privaten Dienstleistern nach dem jüngsten Dämpfer wieder gebessert. Am Vortag waren die Kurse deutlich gefallen, wenngleich Panik ausblieb. Als Reaktion auf den Atomtest Nordkoreas demonstrierte Südkorea mit neuen Manövern militärische Stärke.

DAX 12.102,21 -0,33%

XDAX 12.129,98 -0,24%

EuroSTOXX 50 3.430,42 -0,39%

Stoxx50 3.042,25 -0,53%

DJIA 21.987,56 0,18%

S&P 500 2.476,55 0,20%

NASDAQ 100 5.987,90 -0,01%

Nikkei 225 19.411,40 -0,50% (7:00 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - GEWINNE - Der Bund-Future dürfte mit leichten Kursgewinnen in den Tag starten und sich dann zwischen 164,40 und 165,75 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Dienstagmorgen. Gestützt würden die "sicheren Häfen" von Gerüchten, wonach in Nordkorea der nächste Test einer Langstreckenrakete vorbereitet werde. Die Provokationen könnten trotz deutlicher Worte von Ländern wie China oder Russland also weitergehen.

Bund-Future Schlusskurs 165,08 0,19%

Bund-Future Settlement 165,04 0,02%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,19 DOLLAR - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstagmorgen fest gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1905 US-Dollar - das war exakt der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag (Freitag: 1,1920).

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,1905 0,07%

USD/Yen 109,35 -0,36%

Euro/Yen 130,17 -0,30%

ROHÖL - STABIL - Die Ölpreise haben sich am Dienstag zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 52,18 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg dagegen leicht um 13 Cent auf 47,42 Dollar.