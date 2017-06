dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte leicht zulegen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - RICHTUNG 12700 - Der Dax (DAX 30) wird am Donnerstag vor der britischen Parlamentswahl und Hinweisen zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank etwas erholt erwartet. Der Broker IG taxierte den Index am Morgen rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,22 Prozent höher auf 12 701 Zähler. Nach seinem Rekordhoch Ende letzter Woche bei 12 878 Punkten hatte der Dax in der laufenden Woche mit der Unterstützung um 12 700 Zähler gerungen. Neben der anstehenden britischen Wahl hatten dabei die politische Unsicherheit in den USA wegen der Anhörung des gefeuerten FBI-Chefs James Comey, die Krise in Nahost sowie ein Ölpreisrutsch verunsichert. Zudem warten die Anleger auf Äußerungen der EZB zur Geldpolitik. Dabei wird es mit Blick auf eine mögliche künftige Straffung vor allem auf die Wortwahl ankommen. Deutlichere Kursschwankungen beim Euro und bei Aktien sind dann möglich.

USA: - LEICHTE GEWINNE - An der Wall Street ging es am Mittwoch zurück in Richtung Rekordstände. Damit legte sie den Schalter nach zwei schwächeren Tagen wieder um - trotz deutlich abgerutschter Ölpreise und der Zurückhaltung der Anleger vor wichtigen Ereignissen am Donnerstag.

ASIEN: - LEICHTE GEWINNE - Asiens Börsen schlossen sich dem freundlichen US-Handel am Morgen an. Größere Wetten gingen die Anleger allerdings auch hier nicht ein.

^

DAX 12.672.49 -0.14%

XDAX 12.700.41 0.23%

EuroSTOXX 50 3.548.84 -0.15%

Stoxx50 3.201.50 -0.31%

DJIA 21.173.69 0.18%

S&P 500 2.433.14 0.16%

NASDAQ 100 5.877.59 0.36%

Nikkei 225 19.962,65 -0,11% (6:54 Uhr)

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - WARTEN AUF EZB - Eine zögerliche EZB würde den Rentenmarkt stützen, heißt es bei der Helaba. Gleiches gelte für Unsicherheiten

bezüglich der Wahl in Großbritannien und der politischen Lage in den USA.

^

Bund-Future 162.69 -0.13%

°

DEVISEN: - STABIL VOR EZB - Nach seinem zwischenzeitlichen Rückschlag vom Vortag ist der Euro wieder zurück auf vorherigem Niveau - knapp unter seinem Höchststand seit November. Belastet hatte eine Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise wonach, die Europäische Zentralbank (EZB) im Rahmen der Zinssitzung an diesem Donnerstag ihre Inflationsprognosen senken werde. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,1217 (Dienstag: 1,1258) Dollar festgesetzt.

^

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1.1256 0.00%

USD/Yen 109.69 -0.13%

Euro/Yen 123.47 -0.13%

°

ROHÖL - STABILISIERT - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag etwas von den starken Vortagesverlusten erholen können. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand am Morgen bei 48,40 US-Dollar. Das waren 34 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 27 Cent auf 45,99 Dollar.