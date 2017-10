dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord ist greifbar nahe

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - REKORDKURS - Der Rückenwind vom Rekordlauf der Wall Street könnte am Mittwoch dem Dax (DAX 30) auf eine Bestmarke treiben. Knapp zweieinhalb Stunden vor dem Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex 0,29 Prozent höher auf 12 940 Zähler. Bis zu dem im Juni erreichten Rekordhoch von 12 951,54 Punkten ist es damit nur ein Katzensprung. Zuvor hatte die IG-Indikation auf einen neuen Dax-Rekord hingedeutet.

USA: - NÄCHSTER REKORD - Am US-Aktienmarkt ist die Rekordfahrt am Dienstag weitergegangen. Kurz nach dem Handelsstart überwand der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) erstmals in seiner Geschichte die Marke von 22 600 Punkten und auch der breit angelegte S&P 500 erreichte einen Höchststand. Bald darauf war auch beim Technologiewerte-Index Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) eine Bestmarke erreicht.

ASIEN: - HÖHER - Asiens Börsen haben sich der gut gelaufenen Wall Street angeschlossen und sind am Mittwoch durch die Bank gestiegen. Allerdings hielten sich die Gewinne in Grenzen. In Shenzhen, Shanghai und Seoul wurde überdies weiterhin nicht gehandelt wegen Feiertagen.

^

DAX 12.902,65 0,58%

XDAX 12.909,81 0,54%

EuroSTOXX 50 3.605,73 0,08%

Stoxx50 3.195,08 0,12%

DJIA 22.641,67 0,37%

S&P 500 2.534,58 0,22%

NASDAQ 100 5.995,06 0,22%

Nikkei 225 20.650,01 0,17% (7:00 Uhr)

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - BEHAUPTET - Der Bund-Future dürfte mit den Vorgaben aus Asien gut behauptet in den Tag starten und sich zwischen 160,40 und 161,80 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Mittwochmorgen.

^

Bund-Future Schlusskurs 161,10 -0,01%

Bund-Future Settlement 161,12 -0,01%

°

DEVISEN: - EURO HÖHER - Der Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter leicht zugelegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1773 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vortag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1753 Dollar festgesetzt.

^

(Alle Kurse 7:15 Uhr)

Euro/USD 1,1772 0,23%

USD/Yen 112,53 -0,28%

Euro/Yen 132,46 -0,05%

°

ROHÖL

^

Brent (Dezember-Lieferung) 55,72 0,00 USD

WTI (November-Lieferung) 50,09 -0,05 USD

°